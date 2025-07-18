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Цифровизация
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Bell Integrator FabricaONE.AI разработала собственное решение для управления API компаний

Компания Bell Integrator FabricaONE.AI (акционер – ГК Softline) создала собственное решение для управления API компании. Новый продукт предназначен как для предоставления сервисов организации для внешних партнеров и потребителей, так и для внутренних заказчиков, и построен на базе платформы Gravitee с открытым исходным кодом.

API Management от Bell Integrator позволяет вести централизованный реестр всех API, что значительно упрощает управление сервисами, их повторное использование, предоставляет цифровые инструменты для контроля эффективности и полную статистику, а также дает возможность более эффективно использовать ресурсы компании на поддержку, ускоряет выпуск релизов и снижает дублирование кода. Решение обеспечивает безопасность API за счет механизмов аутентификации, авторизации и контроля доступа. В нем также предусмотрены средства обнаружения и предотвращения атак, шифрования данных и мониторинга безопасности.

Разработанный специалистами Bell Integrator продукт решает проблему контроля API через централизованное управление доступом, мониторинг использования, внедрение политик безопасности и автоматизацию процессов управления API.

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Цифровизация

Преимущества решения Bell Integrator: централизованный реестр всех API в организации – единая точка доступа ко всем API, упрощающая управление, поиск и контроль; контроль доступа к API – предотвращение несанкционированного использования API за счет аутентификации по JWT-токену и API-KEY; реестр документации – предоставление актуальных версий форматов обмена для каждого API; поддержка полного жизненного цикла: проектирование, публикация, контроль, аналитика – инструменты для всех этапов работы с API от описания до мониторинга использования; ролевая модель и гибкая авторизация (включая OAuth2, JWT и Keycloak) – разграничение доступа с поддержкой современных протоколов и интеграцией с ID – системами; защита от атак: rate limiting, throttling, IP-фильтрация, мониторинг аномалий – предотвращение перегрузок и злоупотреблений за счёт гибких политик и анализа поведения; поддержка российских ОС и JDK - продукт полностью совместим с отечественными операционными системами Astra Linux, «Альт», «Ред ОС», а также поддерживает работу на Axiom JDK.

API Management от Bell Integrator легко масштабируется и позволяет оперативно внедрять новые функции. Интуитивно понятный пользовательский интерфейс полностью русифицирован, что делает его использование более простым и удобным.

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