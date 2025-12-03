«Инферит ОС» представила новую версию операционной системы «МСВСфера»

Компания «Инферит ОС» (кластер «СФ Тех» ГК Softline), российский разработчик операционных систем, сообщила о масштабном обновлении ОС «МСВСфера» до версии 9.7. Была улучшена редакция для рабочих станций — «МСВСфера АРМ», и для серверов — «МСВСфера Сервер». Обновление направлено на усиление безопасности, повышение удобства администрирования и расширение функциональности для конечных пользователей.

«МСВСфера» – семейство российских операционных систем на базе Linux, разработанное подразделением ИТ-вендора «Инферит» – «Инферит ОС». Помимо собственной ОС, в экосистему компании входит компьютерное оборудование, инструменты информационной безопасности, система инвентаризации ИТ-активов, FinOps- и биллинг платформы.

Благодаря обновлению до версии 9.7 разработка «Инферит ОС» получила ряд улучшений. Так, серверная редакция «МСВСфера Сервер» 9.7 стала еще безопаснее и удобнее для работы в изолированных средах, что является ключевым запросом для субъектов КИИ и всех организаций, предъявляющих повышенные требования к защите данных.

Для обеспечения автономной работы в дистрибутив включены: реестр контейнерных образов Harbour, система управления идентификацией и доступом Keycloak. Пакетная база дистрибутива синхронизирована с семейством Enterprise Linux 9.7 и включает все необходимые инструменты разработки, компиляторы и модули.

Также разработчики «Инферит ОС» внедрили в панель управления Cockpit новые модули, которые помогают гибко настраивать безопасную среду. Управление загрузчиком позволяет выбирать ядро ОС, используемое по умолчанию, задавать параметры его командной строки, что необходимо для тонкой настройки и отладки оборудования. Управление дисковыми квотами обеспечивает контроль над дисковым пространством для многопользовательских систем, таких как терминальные серверы.

Новые модули позволяют централизованно отключать потенциально опасные макросы в LibreOffice и виртуальные консоли, сокращая возможности для атак. В «МСВСфера» 9.7 обновлены ключевые компоненты, включая серверное ПО Samba. Добавлена поддержка оркестратора Kubernetes, что предоставляет организациям современный инструмент для управления контейнеризированными приложениями.

В состав дистрибутива добавлены платформа .NET 10.0 (runtime/SDK) и система управления исходным кодом Gitea. Также разработано собственное приложение для записи загрузочных ISO-образов ОС на USB.

Одно из ключевых нововведений в «МСВСфера АРМ 9.7» для рабочих станций — это функция преобразования аудио- и видеофайлов прямо из контекстного меню. Она позволяет не только одним кликом переводить файлы в другие форматы, но и отделять или накладывать аудиодорожку на видео.

Документацией операционной системы теперь можно пользоваться без доступа к интернету. Она доступна вместе с базой знаний в виде rpm-пакета.«Центр приложений» тоже обновился: кроме новых категорий для удобного выбора приложений, пользователи могут видеть источник загрузки приложений, а также получить доступ к репозиторию ThirdParty с российским программным обеспечением. Список отечественных продуктов, доступных в репозитории, будет пополняться.

Для работы с документами добавлен пакет Surguch (разработка «Базальт СПО»), обеспечивающий работу с электронными подписями в PDF в полном соответствии с 63-ФЗ. Для повседневных задач внедрены утилиты для создания и распознавания снимков экрана Flameshot и Normcap. Также пользователям «МСВСфера АРМ 9.7» доступно приложение «Заметки» с функцией закрепления на рабочем столе.

«Мы создали защищенную отечественную операционную систему, готовую к работе в самых требовательных средах, включая объекты КИИ. Наша разработка — это гарантированно безопасная и предсказуемая альтернатива западным решениям с неконтролируемым набором пакетов. Это тот фундамент, на котором можно уверенно строить цифровое будущее страны», – сказала Ирина Назаренко, директор «Инферит ОС» (кластер «СФ Тех» ГК Softline).