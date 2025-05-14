В SimpleOne появился инструмент для расширенной работы со списками и поддержка защищенной авторизации

Российский разработчик SimpleOne, входит в корпорацию ITG, выпустил версию 1.27.0 платформы для автоматизации бизнес-процессов. Основные улучшения направлены на создание информативных интерфейсов и повышение безопасности системы. Об этом CNews сообщили представители SimpleOne.

В новой версии платформы появилась возможность создавать более гибкие интерфейсы для работы со списками информации — в обновлении реализован новый Simple-тег списка записей (recordList), который позволяет интегрировать полноценные списки в любые части системы: на страницы портала или в секции форм агентского интерфейса. Функциональность включает конструктор условий с возможностями фильтрации, сортировки и группировки. Нововведение позволяет администраторам гибко настраивать представление данных, а пользователям — быстрее находить и обрабатывать нужную информацию в контексте своих задач.

«Новый Simple-тег списка записей — это значительное улучшение представления данных в нашей платформе. Мы смогли преодолеть прежние ограничения, когда список был изолированным элементом, доступным только в определенных частях системы», — сказал Илья Радченко, директор по платформенным продуктам SimpleOne.

Помимо этого, в обновлении SimpleOne реализовал два виджета для сервисного портала. Виджет карточек позволяет настраивать переход к разделам портала через адаптивные карточки с изображениями и описаниями, а виджет объявлений отображает записи в двух колонках с цветовой дифференциацией типов уведомлений и адаптивной версткой для различных разрешений экрана.

Важным улучшением в области информационной безопасности стал переход на защищенный алгоритм авторизации — с имплицитного потока на поток авторизационного кода (Authorization Code Flow) при работе с Keycloak. Интеграция через OIDC теперь поддерживает настройку потоков SSO-авторизации с ключом и без ключа, обеспечивая корректный маппинг ролей при входе в систему, что повышает уровень защищенности системы при использовании технологии единого входа.