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Система хранения и обработки данных Селена Lakehouse получила важные обновления для промышленной эксплуатации

Новый релиз 3.0 платформы данных «Селена», системы хранения и обработки данных класса Data Lakehouse на базе механизма StarRocks Enterprise, содержит важные обновления для промышленной эксплуатации. Они направлены на повышение безопасности, упрощение развёртывания, автоматизацию управления кластерами и реализацию единой модели доступа. Об этом CNews сообщили представители DIS Group.

Основные обновления системы

Улучшенное управление кластерами с расширенной поддержкой сценариев развертывания в Kubernetes. Это закладывает основу для более управляемой эксплуатации – платформенные команды получают единый механизм контроля доступов, а управление кластерами становится ближе к модели самообслуживания.

Новые API для управления кластерами и ролевой моделью доступа. Развертывание кластеров и назначение прав можно автоматизировать через CI/CD или собственные скрипты, без ручных операций в интерфейсе.

Система ролевого доступа на Keycloak, которая выступает единым источником ролей и технологией единого входа. Доработка внутреннего механизма SSO. Пользователи, роли и доступы управляются централизованно, что особенно важно для корпоративных сценариев с многочисленными командами, окружениями и ИИ-компонентами.

Отдельный сценарий установки на выделенные физические серверы. Это важно для ИТ-инфраструктур, в которых использование контейнеров или оркестраторов ограничено требованиями безопасности, внутренними стандартами эксплуатации или особенностями корпоративного контура.

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«Селена Lakehouse становится удобнее для промышленной эксплуатации: систему проще разворачивать, безопаснее сопровождать, легче автоматизировать и масштабировать под разные контуры: от локального развертывания до облачных сред и контейнеризации. А это означает более быстрое реагирование на насущные потребности бизнеса в аналитике реального времени и использовании ИИ», — сказал Олег Гиацинтов, технический директор DIS Group.

Кроме того, в релизе 3.0 «Селена Lakehouse» используется последняя версия StarRocks Enterprise 4.1.1, а также закрыт ряд уязвимостей CVE в компонентах авторизации и протокола контекста модели (MCP).

Разработчик «Селена Lakehouse» – компания «Платформа данных Селена», резидент «Сколково».

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