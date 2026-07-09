«Штурвал 2.14»: контейнерная платформа получила встроенные инструменты для ML и поддержку Gateway API

«Лаборатория Числитель» представила новый релиз контейнерной платформы «Штурвал». Ключевыми изменениями версии 2.14 стали глубокая интеграция с инструментами машинного обучения, поддержка гибридных Kubernetes-кластеров с полной автоматизацией и внедрение Gateway API на базе Cilium. Об этом CNews сообщили представители компании «Лаборатория Числитель».

Главное обновление — интеграция платформы с ML-инструментами. В решение теперь встроены GPU Operator и Kubeflow, которые автоматически обновляются вместе с платформой. Для централизованного администрирования среды для работы с ML-задачами и упрощения эксплуатации инфраструктуры реализовано управление правами доступа в Kubeflow непосредственно из интерфейса «Штурвала» с поддержкой SSO-перехода в интерфейс Kubeflow.

Также в версии 2.14 появилась возможность создавать Kubernetes-кластеры в гибридной конфигурации через графический интерфейс платформы. Администратор может объединять в одном кластере различные группы узлов: например, размещать часть инфраструктуры в облаке или среде виртуализации, а bare-metal-серверы использовать для ML-нагрузок. Автоматизация жизненного цикла таких кластеров реализована на базе Cluster API. Таким образом, «Штурвал» стал первой платформой, обеспечивающей полную автоматизацию управления гибридными Kubernetes-кластерами такого типа.

Еще одним важным изменением стало внедрение Gateway API на базе Cilium в качестве надежной альтернативы Ingress NGINX. В платформе появился сервис для развертывания кастомных ресурсов Gateway API, а также графический интерфейс для управления соответствующими объектами.

В релиз вошли и новые инструменты управления аутентификацией. Для интеграции с OIDC-провайдерами, включая Blitz и Keycloak, реализован отдельный графический интерфейс, упрощающий подключение внешних сервисов аутентификации. При этом платформа сохраняет возможность одновременной работы с внутренним и внешним провайдерами, а также включает поддержку OIDC- и LDAP-каталогов для повышения отказоустойчивости.

По запросу крупных корпоративных заказчиков в «Штурвале» появился механизм профилирования конфигураций кластеров. Администратор может заранее определить набор кастомных ресурсов, которые будут автоматически создаваться при развертывании нового кластера, а также переопределить параметры системных сервисов — например, настроить маршрутизацию логов и метрик в соответствии с внутренними стандартами организации.

Разработчики также расширили возможности инсталлятора платформы. Администраторы получили больше сценариев установки через консоль, а сам процесс стал удобнее благодаря дополнительным проверкам и встроенным подсказкам.

Изменения коснулись пользовательского интерфейса. В платформе появилась визуализация предупреждений при расхождении фактического и ожидаемого состояния объектов, включая узлы, сервисы и поды. Были обновлены механизмы фильтрации и сортировки, а страницы кластеров теперь поддерживают визуальную разметку для обозначения окружений и других важных характеристик.

Также в этом релизе переработана документация. Вместо структуры, построенной вокруг элементов интерфейса, команда «Штурвала» перешла к ролевому подходу. Материалы теперь разделены по сценариям работы администраторов платформы, администраторов кластеров, разработчиков и специалистов по информационной безопасности. Также в документации появился раздел «Блог», в котором команда будет публиковать технические статьи и обзоры релизов.

«В этом релизе мы сосредоточились на задачах, с которыми сегодня сталкиваются наши заказчики: запуск ML-нагрузок в Kubernetes, управление входящим трафиком без nginx, упрощение эксплуатации и снижение порога входа для администраторов. Наша цель — дать пользователям инструменты, которые позволяют быстрее внедрять новые сценарии использования Kubernetes без роста операционной сложности», — отметила Алиса Кириченко, руководитель команды разработки «Штурвала».

Релиз «Штурвал 2.14» уже доступен пользователям платформы.