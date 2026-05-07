«Астра Мониторинг» 1.4: полная наблюдаемость ИТ-инфраструктуры в едином решении корпоративного класса

«Группа Астра» выпустила версию 1.4 платформы «Астра Мониторинг». В процессе подготовки релиза разработчики решили свыше 260 задач. Обновление существенно расширяет возможности в области наблюдения за контейнерными средами, интеллектуального оповещения и управления инцидентами. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра»

Ключевое нововведение — полноценный мониторинг Kubernetes-кластеров, не требующий ручной настройки дашбордов. Единый раздел платформы в реальном времени отображает состояние всего кластера и каждого его компонента: нод, подов, deployments, daemonsets, statefulsets, cronjobs, сервисов и пространств имён. Достаточно подключить агент K8s, чтобы получить полную картину инфраструктуры. Для заказчиков, активно использующих контейнерную оркестрацию, это означает отказ от самодельных дашбордов и разрозненных инструментов — вся информация о «здоровье» кластера, метриках нагрузки и распределении ресурсов собирается в одном месте, радикально сокращая время диагностики и снижая нагрузку на инженерные команды.

В «Астра Мониторинг» 1.4 появились два новых типа мониторов. Монитор по логам позволяет создавать правила алертинга на основе данных журналов с помощью визуального конструктора: настраивать фильтры по любым полям, группировки и формулы расчета метрик без знания SQL. Система автоматически вычисляет группы, записывает значения в базу данных метрик и оповещает при нарушении порогов. Монитор по трейсам работает аналогично: заказчик выбирает готовый шаблон метрики — количество запросов, время ответа, процент ошибок и другие — задаёт порог и получает уведомление при аномалиях. Оба инструмента превращают «сырые» данные в точные оповещения за минуты, что особенно ценно для организаций с микросервисной архитектурой, где ручной анализ логов и трейсов требует больших затрат и специальных компетенций.

Новая версия предоставляет возможность запускать распределённый трейсинг непосредственно из пользовательского интерфейса, избегая редактирования конфигурационных файлов. Пользователь указывает процессы для мониторинга, и агент автоматически начинает сбор трейсов на уровне ядра операционной системы с использованием технологии eBPF — без вмешательства в код приложения и без SDK. Для заказчиков, эксплуатирующих сложные распределённые системы, такой подход позволяет за минуту получить полную картину взаимодействия сервисов, выявить узкие места в производительности и точно локализовать источник сбоя без остановки или модификации рабочих приложений.

Механизм эскалаций в новой версии значительно расширен: цепочки теперь работают не только по инцидентам, но и по проблемам. При появлении проблемы автоматически запускается уведомительная цепочка, которая поднимает её от дежурного инженера до руководителя. Для остановки эскалации достаточно принять проблему в работу, при этом оповещения и эскалации функционируют параллельно. Это критически важно для заказчиков с жесткими требованиями к SLA: предсказуемый процесс реакции гарантирует, что ни один инцидент не останется без внимания, а среднее время восстановления (MTTR) сокращается за счет четко выстроенной цепочки ответственности.

Платформа получила собственный сервис авторизации для единого входа (SSO). Если ранее интеграция с корпоративными системами требовала развертывания внешнего Keycloak, то теперь провайдер идентификации встроен в платформу и подключается напрямую к LDAP-каталогам Active Directory и FreeIPA, а также к Keycloak как к внешнему провайдеру через OIDC. Сотрудники заказчика авторизуются через привычную корпоративную систему без отдельного пароля для мониторинга. Персонализированная страница входа и автоматическое назначение ролей упрощают администрирование и повышают уровень безопасности, что особенно актуально для крупных организаций с развитой инфраструктурой управления доступом.

Помимо новых возможностей, в релизе проведена масштабная работа по повышению надежности платформы. Новая версия «Астра Мониторинг» 1.4 уже доступна для обновления в рамках действующих лицензий.

«С выходом версии 1.4 «Астра Мониторинг» перестает быть просто системой мониторинга и становится полноценной платформой наблюдаемости корпоративного класса. Мы дали инженерам возможность видеть Kubernetes-кластеры одним взглядом, запускать распределенный трейсинг без единой строчки кода в приложении и выстраивать автоматические цепочки реагирования, которые не позволят ни одному инциденту затеряться в потоке уведомлений. Наша цель — предоставить заказчикам профессиональную отечественную платформу, которая позволит бизнесу расти и развиваться, не отвлекаясь на технические проблемы», — сказал Илья Захаров, директор департамента мониторинга «Группы Астра».



