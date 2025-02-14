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BPF eBPF The Berkeley Packet Filter



14.02.2025 Стала доступна версия BI.Zone EDR 1.36 с улучшенными механизмами выявления угроз 1
28.10.2024 В Bi.Zone EDR появились двухфакторная аутентификация и ряд функций, повышающих эффективность мониторинга угроз 1
20.05.2024 Представлена коробочная версия решения для защиты конечных точек Bi.Zone EDR 1
01.04.2021 «Дыры» в ядре Linux свели на нет защиту от «чипокалипсиса» 1
22.01.2020 Red Hat выпустила RHEL 8.2 Beta 1
04.01.2018 В процессорах Intel, AMD и ARM найдена массовая уязвимость, не имеющая патча 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

BPF и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 316 2
Red Hat 1314 2
AMD - Advanced Micro Devices 4242 2
Intel Corporation 12214 2
Сайберус - Cyberus Technology - Сайберус - Кибериспытания - Фонд развития результативной кибербезопасности 20 1
SUSE Software Solutions Germany GmbH. 387 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1421 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1689 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66540 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27672 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25479 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29830 3
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2556 3
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12688 2
Кибербезопасность - Spectre - Группа аппаратных уязвимостей, ошибка в большинстве современных процессоров 115 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6175 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4029 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11045 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4710 2
Кибербезопасность - EDR - End-point Detection and Response - Интегрированное решение обеспечения безопасности конечных точек (компьютерных аппаратных устройств) 392 2
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20861 2
Кибербезопасность - Meltdown - Аппаратная уязвимость категории утечка по стороннему каналу, обнаруженная в ряде микропроцессоров Intel 75 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6127 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 1996 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9211 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2675 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21239 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20719 1
TOTP - Time-based One-Time Password Algorithm - RFC 6238 - OATH-алгоритм создания одноразовых паролей для защищенной аутентификации - OTP (One Time Password) 207 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24236 1
Syslog - system log - системный журнал - logging - логирование - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 727 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2172 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4890 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9420 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2221 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3320 1
Кибербезопасность - Honeypot deployment - "горшочек с медом" - приманка для злоумышленников - CyberTrap - цифровая имитация элементов ИТ-инфраструктуры 172 1
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 902 1
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1546 1
Кибербезопасность - CVSS - Common Vulnerability Scoring System - Стандарт расчета количественных оценок уязвимости в безопасности компьютерной системы - Vulnerability Assessment - Оценка уязвимости 247 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50847 1
ARM64 - Архитектура процессора 537 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4732 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7429 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12591 1
Linux OS 10005 5
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4494 3
Microsoft Windows 15716 3
Linux - Debian GNU 473 2
Apple macOS 2073 2
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 522 2
Eternalblue - Эксплойт, эксплуатирующий компьютерную уязвимость Windows 299 1
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 163 1
Docker - Платформа распределённых приложений 338 1
Сбер - BI.Zone TDR - BI.Zone Threat Detection and Response 24 1
Сбер - BI.Zone EDR - BI.Zone Endpoint Detection and Response - BI.Zone Sensors 14 1
JavaScript - JS - язык программирования 1195 1
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 791 1
OpenBSD - Свободная многоплатформенная операционная система 56 1
Intel Itanium 628 1
Google Maven 29 1
SUSE openSUSE 93 1
Google Project Zero 35 1
FreeBSD UNIX - свободная операционная система 297 1
Mozilla Firefox - браузер 1891 1
Red Hat - Linux Fedora 221 1
NetBSD - Свободно распространяемая операционная система 34 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1660 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 865 1
Intel Atom - Intel Centrino Atom - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 941 1
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 366 1
Google Chrome OS - Google Chromebox 369 1
Google Android 14047 1
Python - высокоуровневый язык программирования 945 1
Google Chrome - браузер 1567 1
PCP - Performance Co-Pilot 2 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1635 1
Red Hat AppStream - Red Hat Application Streams 2 1
Red Hat Insights 10 1
AMD ARM Cortex R - Серия микропроцессоров 9 1
Хеирхабаров Теймур 19 2
Водясов Алексей 222 1
Kocher Paul - Кочер Пол 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 145106 1
Германия - Федеративная Республика 12703 1
США - Калифорния - Беркли 281 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2398 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4843 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1755 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5675 1
Энергетика - Energy - Energetically 5106 1
Чипокалипсис - Chipocalypse 35 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13604 1
University of Pennsylvania - Pennsylvania State University - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет - Университет штата Пенсильвания 164 1
University of Adelaide - Аделаидский университет - Университет Аделаиды 16 1
TU Graz - Graz University of Technology - Технологического университета в Граце - Грацский технический университет 10 1
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