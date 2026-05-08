Программисты на С++ не доверяют нейросетям, но активно их используют

Пишущие на C++ программисты стали значительно активнее использовать искусственный интеллект в своей работе. Однако они все еще не доверяют этим инструментам, а многие из них и вовсе продолжают работать по старинке и отказываются пользоваться нейросетями. C++ – это один из классических языков программирования, он появился более 40 лет назад.

ИИ для фанатов C++

Предпочитающие язык C++ программисты стали намного активнее использовать искусственный интеллект в своей работе, пишет The Register. Опрос проходил среди разработчиков, у многих из которых стаж более двух десятков лет.

Всего было опрошено свыше 1400 программистов. У 60,5% из них опыт программирования на C++ превышает 10 лет, а 32,7% – 20 лет.

Такой опрос проводится каждый год, и можно отследить динамику того, как приверженцы консервативных технологий (C++ – один из старейших языков программирования из ныне используемых) все быстрее осваивают инструменты ИИ. Например. В 2025 г. лишь 30,9% сознались в регулярном использовании нейросетей для написания кода, то теперь их 39,8%.

ИИ постепенно становится частью ежедневной рабочей рутины программистов на С++

Также увеличилось и число тех, кто использует искусственный интеллект в других связанных с программированием задачах, например, при тестировании или отладке ПО. В первом случае таковых было 20%, стало 33%, во втором - 23,6% против 11,5% годом ранее.

Старые методы лучше новых

В стане программистов на C++ по-прежнему очень много тех, или вовсе не прибегает к помощи искусственного интеллекта, или делает это крайне редко. Они предпочитают работать по старинке – с использованием собственных знаний, книг, Google и помощи коллег, в том числе на портале Stack Overflow – самом крупном на планете веб-ресурсе для программистов. К слову, сейчас Stack Overflow на грани закрытия – все больше программистов уходят с него и задают вопросы не коллегам, а чат-ботам.

Частично или полностью отказывающихся от ИИ программистов на С++ насчитывается 42%, и это все еще много. Однако год назад их было 52,7%.

Среди всех проблем, которые сопутствуют использованию ИИ при написании кода, программисты на С++ выделяют в первую очередь некорректный генерируемый код. Вследствие этого они не могут доверять полученным результатам. CNews писал, что в конце 2025 г. в мире появилась профессия уборщика кода. Программисты начали предлагать свои услуги по оптимизации сгенерированного кода тем, кто не умеет писать его самостоятельно и полностью делегирует эту задачу нейросетям.

Также разработчики жалуются на опасения по поводу конфиденциальности данных. Напомним, что в 2022 г. Copilot, самый известный в мире ИИ-помощник программиста был пойман на воровстве чужого кода.

Вместе с этим многих программистов волнует стоимость ИИ-инструментов. Не все готовы тратить на них свои деньги.

Классика все еще в моде

Язык С++ был представлен в 1985 г., 41 год назад. Несмотря на свой солидный возраст, он по-прежнему входит в топ-5 самых популярных языков программирования в мире по версии Tiobe.

В апреле 2026 г. он находился на третьем месте в этом рейтинге после еще более старого С (1972 г., 54 года) и более современного Python (дебют в 1991 г., 35 лет назад). За последние 2025 лет, то есть с 2001 г., С++ никогда не опускался в рейтинге Tiobe ниже пятой строчки. А наилучший его результат за эти годы – второе место, которое он получил в сентябре 2025 г.

Рейтинг Tiobe за апрель 2026 года

Однако в другом рейтинге, составленном RedMonk, С++ оказался на шестом месте по популярности. Он пропустил вперед JavaScript, Python, Java, C# и TypeScript.

Впрочем, количество пишущих на С++ программистов, несмотря на высокую сложность его освоения, неумение безопасно работать с памятью и другие недостатки, растет. Согласно статистике SlashData, в 2025 г. таких специалистов насчитывалось 16,3 млн во всем мире, тогда как в 2022 г. их было лишь 9,4 млн.

Геннадий Ефремов

