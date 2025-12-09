RooX представила решение для создания цифрового ID

Платформа управления доступом RooX UIDM теперь позволяет компаниям создавать собственный цифровой ID для клиентов. Это решение ориентировано на российские бизнесы и экосистемы, которым требуется современный, удобный и безопасный процесс регистрации и входа, полностью контролируемый внутри компании.

Цель RooX — дать организациям технологическую основу для построения собственного клиентского ID, сопоставимого по уровню зрелости с решениями крупных международных сервисов, но полностью локального и соответствующего российским требованиям. Это гибкий механизм идентификации и входа на базе платформы управления доступом RooX UDIM. Его можно органично встроить в свои сервисы, адаптировать под бренд, пользовательские сценарии и требования безопасности.

«Развитие российских решений класса CIAM (Сustomer identity and access management) важны для рынка. Популярный подход на базе open-source-продуктов, таких как Keycloak, становится всё менее подходящим: возникают риски безопасности, отсутствует гарантия стабильного развития продукта, а также есть потенциальное несоответствие регуляторным требованиям и ограничениям на использование зарубежных компонентов. RooX предлагает технологически современную и безопасную альтернативу: российскую, поддерживаемую, соответствующую нормам и продолжающую активно развиваться», — сказал генеральный директор RooX Алексей Хмельницкий.

Требования к аутентификации внешних пользователей существенно отличаются от задач контроля доступа сотрудников. Для клиентов логин — часть продукта: а значит, он должен быть удобным, быстрым и надёжным. RooX UIDM помогает бизнесу обеспечить лёгкую регистрацию, привычные методы входа, минимальное трение и единый аккаунт для всей экосистемы сервисов.

Продуктовые команды, в свою очередь, ожидают, что система аутентификации будет максимально предсказуемой, легко интегрируемой и управляемой. Для них платформа RooX UIDM предлагает современный технологический стек без устаревших зависимостей, продуманную архитектуру, готовые SPI, прозрачные API и возможность тонкой настройки любого сценария входа.

«Цифровизация продолжается, люди регистрируются во всё большем числе систем — и именно логин становится первым и ключевым шагом взаимодействия с продуктом. В этом контексте цифровой ID становится обязательным элементом клиентского опыта и конкурентным преимуществом. Сценарии должны легко расширяться: добавили новое приложение — доступ появился, изменили логику входа — изменения сразу внедрились, выросла нагрузка — система выдержала», — сказал Алексей Хмельницкий.

Сегодня в линейке решений RooX доступны два готовых продукта для создания цифрового ID. Для организации многофакторной аутентификации в онлайн-сервис или личный кабинет клиента подойдет продукт RooX UIDM CIAM. Для зрелых команд и решения более сложных задач — продукт для организации централизованного сервиса аутентификации и авторизации RooX UIDM CIAM++.