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«Триафлай» v.5.3: единая аутентификация, развитие API и повышение надежности платформы

Компания «Триафлай» выпустила новую версию одноименной платформы 5.3. Основные изменения релиза связаны с интеграцией платформы в корпоративный ИТ-ландшафт, развитием механизмов безопасности и расширением возможностей автоматизации. Об этом CNews сообщили представители «Триафлай».

Главным нововведением стала подсистема IDM на базе Keycloak. Теперь платформа поддерживает синхронизацию пользователей, ролей и прав доступа с внешней системой управления идентификацией, а также технологию единой аутентификации SSO (Single Sign-On). Для ИТ-служб это означает централизованное управление доступом, единые политики безопасности и более простое сопровождение интеграционных проектов. Поддержка SSO особенно востребована в государственных структурах, холдингах и крупных организациях, где используются десятки информационных систем и требуется единая политика управления доступом.

Вторым значимым изменением стал новый API для управления Project Description, позволяющий автоматизировать развертывание кастомного клиентского кода: JavaScript и CSS. Теперь обновления пользовательских интерфейсов могут доставляться через существующие CI/CD-конвейеры непосредственно из корпоративных репозиториев. Новый механизм стал первым этапом развития API «Триафлай», которое планируется продолжить в следующих версиях платформы.

В релиз вошли и изменения, затрагивающие ежедневную работу аналитиков и бизнес-пользователей. Для отчетов, использующих виртуальные коннекторы, фильтрация данных стала более точной: пользователям отображаются только те значения показателей, которые относятся к выбранному источнику данных. Для показателей типа «Фильтр» появилась возможность использовать стандартные операции копирования и вставки значений, что особенно удобно при работе с большими наборами данных.

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Отдельное внимание в версии 5.3 было уделено стабильности работы платформы. Улучшены механизмы загрузки дашбордов при выполнении параллельных запросов к данным, что позволило повысить надежность отображения аналитической информации в сложных сценариях.

«Релиз 5.3 продолжает курс на развитие «Триафлай» как платформы для построения корпоративных систем управления данными, аналитики и цифрового управления. Поддержка SSO, развитие API и дальнейшее повышение устойчивости работы системы делают ее более удобной для эксплуатации в крупных интеграционных проектах и распределенных ИТ-средах», - отметил Сергей Новожилов, владелец продукта «Триафлай».

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