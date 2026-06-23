Вышла новая версия Luxms BI 12.0.1

Релиз 12.0.1 включает ряд улучшений, направленных на повышение удобства работы пользователей, администраторов и разработчиков - персонализация, новые шаблоны отчетов и улучшенный интерфейс. Об этом CNews сообщили представители Luxms.

Персональные настройки пользователей сохраняются между сессиями

В новой версии платформы появился механизм сохранения пользовательских настроек, которые делают работу с дэшбордами удобнее – каждый пользователь видит данные так, как ему удобно, а администраторы сохраняют контроль над стандартным представлением.

Работа с переменными

Система сохраняет значения переменных, которые пользователь задает при просмотре дэшборда, например, через What-If. Эти значения не меняются при обновлении страницы, выходе из системы и повторном входе. Управлять своими значениями может только сам пользователь, администратор не может сбросить или изменить их.

Работа с табличными дэшами

Теперь система запоминает изменения, внесенные пользователем при просмотре табличных дэшей: параметры сортировки, свернутые (у Таблицы с группировкой и Сводной таблицы) и скрытые столбцы (у Плоской таблицы).

Для Сводной таблицы также сохраняется расположение Размерностей и Фактов по строкам и столбцам, параметры отображения Подытогов и параметры фильтрации, заданные на дэше.

При этом сохраняется контроль: сброс пользовательских настроек таблиц осуществляется разработчиком дэша или администратором через переход в режим редактирования и последующим сохранением дэшборда. Так сочетается удобство персонализации с единым подходом к представлению данных.

Несколько шаблонов для одного отчета

Появилась возможность использовать сразу несколько шаблонов отчетов одного формата.

Раньше при загрузке шаблона отчета он перезаписывал предыдущий. Теперь можно скачать шаблон, настроить его под себя – изменить оформление, настроить структуру – загрузить обратно и сохранить как новый вариант отчета. Все загруженные шаблоны будут доступны в интерфейсе всем пользователям. Это позволяет быстро переключаться между разными форматами: например, один отчет для руководителя с акцентом на итоги, другой, для регулирующего органа, с детализацией.

Настройка подключения источника данных

Для источников данных добавлен отдельный блок с настройками подключения. В интерфейсе расширилось окно с тонкими параметрами, которые раньше приходилось менять в БД. Теперь все необходимые параметры подключения настраиваются визуально, через понятный интерфейс, что упрощает администрирование.

Новый дизайн экрана «Синхронизация групп»

Еще одно обновление направлено на повышения удобства администрирования - обновленный экран синхронизации групп для синхронизации с «внешними» группами из Active Directory, KeyCloak и др.

Интерфейс создания и настройки доменов, групп и ролей стал удобнее и понятнее, а ключевые действия требуют явного подтверждения пользователя, что снижает риск случайных действий при настройке прав доступа.

Для корректной работы требуется настройка модуля bi-gateway на сервере.

Обновление отображения управляющего дэша

Помимо привычного вертикального расположения управляющего дэша теперь доступен горизонтальный режим отображения. Это позволяет более эффективно использовать пространство экрана и выбирать формат интерфейса под свои задачи.

При вертикальном расположении также появилась дополнительная настройка раскрытия элементов. При выборе этой опции предыдущий раздел при открытии нового автоматически сворачивается, чтобы блоки не занимали лишнее пространство и отображение было более компактным.

Также, при желании, есть возможность отображать списки в управляющем дэше во всплывающем окне.