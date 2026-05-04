Cloud.ru начал предлагать облачные сервера с преднастроенным Keycloak

Cloud.ru открыл пользователям доступ к готовому образ Keycloak — это open source-решение для управления аутентификацией и авторизацией пользователей в веб-приложениях и сервисах. Теперь его можно развернуть в облачной инфраструктуре провайдера в несколько кликов без самостоятельной установки и конфигурации, что делает IAM-решение промышленного уровня доступным для компаний любого масштаба. Образ уже доступен в маркетплейсе Cloud.ru. Об этом CNews сообщили представители Cloud.ru.

«Разработка собственной системы аутентификации и авторизации — это сотни человекочасов, потенциальные дыры в безопасности и постоянная поддержка работы сервиса. Keycloak сильно облегчает жизнь разработчикам, так как им не нужно следить за процессами регистрации пользователей, входа в приложения, хранения паролей и др. Им нужно лишь арендовать сервер с предустановленным образом Keycloak и запустить его. Мы предоставляем клиентам не только надежную облачную инфраструктуру, но и готовые прикладные решения для ускорения разработки и обеспечения безопасности», — сказал руководитель направления развития продуктов кибербезопасности Cloud.ru Максим Долгинин.

Keycloak — open-source решение для управления доступом (IAM). Сервис поддерживает технологию единого входа (Single sign-on, SSO), которая позволяет пользователю один раз пройти аутентификацию в системе, чтобы получить доступ ко всем подключенным приложениям без повторного ввода пароля. Среди других возможностей Keycloak — настройка многофакторной аутентификации, интеграция с корпоративными системами хранения учетных записей (LDAP/Active Directory) для синхронизации пользователей, а также поддержка стандартов авторизации OAuth2 и OpenID Connect. Это стандарты для интеграции с большинством систем и сервисов.

Разработку нужно создать облачный сервер и выбрать подходящую конфигурацию — количество ядер, память, тип диска и его объем. Образ с актуальной версией Keycloak будет готов к работе сразу после создания виртуальной машины. Благодаря этому решение является универсальным для компаний разного размера. В облачной платформе Cloud.ru используется модель оплаты pay-as-you-go, поэтому команды платят только за те ресурсы виртуальной машины, которые расходуют.

Разработчикам цифровых сервисов, DevOps-инженерам и ИТ-архитекторам, которые хотят внедрить централизованное управление доступом, готовый образ Keycloak в облаке Cloud.ru позволит: развернуть IAM-решение без сложной настройки; сократить время вывода цифровых сервисов на рынок (time-to-market); повысить уровень безопасности приложений за счет готовых SSO-механизмов и многофакторной аутентификации; упростить управление пользователями и доступами.