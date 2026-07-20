Провайдеры просят власти смягчить правила верификации иностранцев

Российские хостинг-провайдеры обратились в Минцифры с просьбой не применять новые жесткие требования по идентификации к зарубежным клиентам. Инициатива стала реакцией на планы министерства сократить количество доступных способов подтверждения личности с шести до трех вариантов. Представители отрасли предупреждают, что ужесточение правил приведет к оттоку иностранных заказчиков на зарубежные ИТ-площадки, которые работают по упрощенным стандартам, но не платят налоги в России.

Просьба о пересмотре требований

Хостинг-провайдеры попросили Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) России сохранить для иностранных клиентов идентификацию по банковскому платежу, пишет РБК. Это стало ответом на идею оставить только три способа входа — «Госуслуги», биометрию и личную явку с паспортом.

Российские хостинг-провайдеры попросили Минцифры ввести отдельный механизм идентификации для иностранных клиентов. Для клиентов физических лиц предлагается не менять действующие в июле 2026 г. способы идентификации, для юридических лиц — оставить выбор в виде усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП), физического визита в офис, единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) или единой биометрической системы (ЕБС), об этом РБК рассказали два источника на ИТ-рынке.

По словам одного из собеседников, вопрос обсуждался на совещании с участием представителей Yandex Cloud, VK Cloud, Timeweb Cloud, RUVDS, Cloud.ru, Selectel и других хостеров и облачных провайдеров 17 июля 2026 г. Помимо Минцифры в нем принимали участие представители Федеральной службы безопасности (ФСБ) России и Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Хостинг-провайдеры — это ИТ-компании, которые предоставляют услуги по размещению и обслуживанию сайтов, приложений, баз данных и других цифровых ресурсов на своих серверах. По сути, они сдают в аренду «место» на своих мощных компьютерах (серверах), которые постоянно подключены к интернету, обеспечивают их работу, безопасность, скорость и доступность 24/7.

Magnific - vecstock Провайдеры попросили Минцифры смягчить правила верификации иностранцев

Инициатива стала ответом на планы Минцифры изменить правила регистрации клиентов хостинг-провайдеров. В июле 2026 г. действует шесть способов регистрации: через ЕСИА; ЕБС; усиленную квалифицированную электронную подпись (УКЭП); паспорт или другой удостоверяющий личность документ; перевод денег провайдеру с открытого в российском банке счета; информационную систему провайдера или иной компании (если она контролируется российским юридическим лицом).

Минцифры же предлагает сократить этот список до трех способов: ЕСИА, ЕБС, а также личный визит в офис хостинг-провайдера с предоставлением паспорта или другого удостоверяющего личность документа. С такой инициативой министерство выступило на совещании 10 июля 2026 г. Там Минцифры попросило участников рынка к следующей встрече подготовить свои предложения и замечания.

Доля иностранных клиентов в зависимости от провайдера составляет 5-15%, говорят собеседники РБК. В большей степени это компании из дружественных стран, которые оказывают услуги в России.

Аргументация бизнеса

Провайдеры обосновывают свою позицию риском оттока клиентов к зарубежным ИТ-площадкам или в теневой сектор рынка.

«Усложнение процедур идентификации неизбежно приведет к снижению конверсии зарегистрированных пользователей в платных клиентов, а также к оттоку аудитории к хостинг-провайдерам, зарегистрированным за пределами российской юрисдикции. Такие провайдеры применяют упрощенную систему идентификации, принимают оплату с российских банковских карт, через систему быстрых платежей (СБП) или в криптовалюте, при этом не уплачивают налоги на территории России, не устанавливают ИТ-оборудование с системой технических средств для обеспечения функций оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ) и не предоставляют сведения Роскомнадзору», — отметил один из участников совещания.

Для рядовых пользователей, по его словам, это будет означать, что часть привычных сайтов начнет открываться с заметными задержками или окажется полностью заблокированной. Кроме того, освободившиеся домены, которые иностранные владельцы не смогут продлить без авторизации через «Госуслуги», могут быть перехвачены мошенниками для создания фишинговых ресурсов. Помимо этого, рост операционных издержек легальных хостинг-провайдеров неизбежно приведет к повышению тарифов для всех клиентов, включая российских, отметил собеседник РБК.

Другой источник РБК в ИТ-компании подчеркнул: «Если иностранная компания не пройдет процедуру идентификации, она не сможет продлевать услуги, осуществлять перенос данных или управлять доменами в зонах .RU и .РФ. В результате сайты и размещенные на них данные могут стать недоступными для российских пользователей или быть безвозвратно утрачены».

Регулирование хостеров

В 2023 г. был принят федеральный закон, впервые выделивший провайдеров хостинга в отдельную категорию регулирования. С декабря 2023 г. хостинг-провайдеры обязаны уведомлять Роскомнадзор о начале деятельности, состоять в специальном реестре (работа без включения в реестр запрещена с 1 февраля 2024 г.), проводить идентификацию пользователей, устанавливать средства СОРМ, взаимодействовать с ФСБ, подключаться к государственной системе обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (ГосСОПКА), а также использовать национальную систему доменных имен.

В рамках реализации закона Минцифры России впервые предложило сделать авторизацию через портал «Госуслуги» основным способом идентификации клиентов хостингов. Эта инициатива встретила резкую критику со стороны участников рынка. В результате были одобрены несколько альтернативных способов идентификации — через «Госуслуги», по паспортным данным, номеру телефона, банковской карте, СБП и иным. В министерстве тогда отметили, что учли мнение отрасли и заинтересованных ведомств.

Объем рынка

По данным аналитической компании iKS-Consulting, объем российского рынка облачных инфраструктурных сервисов Infrastructure as a Service (IaaS), Platform as a Service (PaaS), Software as a Service (SaaS) по итогам 2025 г. достиг 416,5 млрд руб., продемонстрировав рост на 29% по сравнению с 2024 г., писал CNews.

Сегмент IaaS, включающий услуги виртуального и выделенного хостинга, эксперты оценивают в пределах 183 млрд руб., отмечают аналитики iKS-Consulting. Крупнейшим игроком рынка хостинга остается группа компаний «Рунити» (бренды Reg.ru и Ru-center), а также ИТ-компании Timeweb, Beget, Masterhost и другие.