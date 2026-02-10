Рынок облачных сервисов в России вырос за год на треть

Российский рынок облачных сервисов в 2025 г. вырос год к году на 29,2% и продолжит значительный рост в ближайшие годы. При высоком спросе мощностей ЦОД уже не хватает, а цены на услуги растут.



Объем рынка облачных сервисов

Объем российского рынка облачных сервисов в 2025 г. вырос год к году на 29,2%, до 416,5 млрд руб. К 2030 г. он достигнет 1,2 трлн, приводит ТАСС предварительные оценках компаний РТК-ЦОД (дочерняя компания «Ростелекома») и iKS-Consulting.

Среднегодовые темпы роста рынка до 2030 г. эксперты оценивают в 24,4%. «В ближайшие пять лет облачный рынок в России будет показывать относительно высокие темпы роста», — говорится в отчете.

Сейчас в России действует около 200 площадок коммерческих ЦОД разных уровней надежности, подсчитали исследователи. Их общая мощность составляет 0,9 ГВт. Суммарный объем мощности коммерческих и корпоративных ЦОД — 3,6 ГВт.

Неоднородный рынок

По ассортименту услуг рынок неоднороден, отметили эксперты. Правильное представление о трендах рынка облачных услуг и услуг ЦОДов, темпах роста или спада и, соответственно, возможности для правильного планирования бизнеса и инвестиций даст, по их словам, «аналитика, основанная на единых для отрасли форматах». На разработку и согласование с компаниями, работающими на рынке, понятной классификации ушло около двух лет.

rawpixel.com / Freepik К 2030 г. российский рынок облачных сервисов может достичь 1,2 трлн

Географически ЦОД распределены тоже неравномерно. Подавляющая часть (90%) объектов сосредоточено в крупных агломерациях, а 75% находятся в Москве и Подмосковье. Еще 15% приходится на Санкт-Петербург и Ленинградскую область.

Правительство России, как писал CNews в декабре 2025 г, разрабатывает программу развития ЦОД, число которых должно удвоиться к 2030 г., а размещаться они будут по всей стране и работать по единым стандартам.

Одним из основных драйверов роста спроса на облачные услуги в 2026 г. станет ситуация на рынке оперативной памяти, а также увеличение стоимости серверного оборудования, по мнению аналитиков DataSpace Cloud. Обеспечить высокий уровень эффективности работы компаниям стало проще именно с помощью услуг облачных провайдеров.

Дефицит ЦОД

Российский облачный рынок развивается значительно быстрее, чем рынок ИТ в целом. Потребность в ЦОД, кроме всего прочего, стимулирует развитие искусственного интеллекта. В мае 2025 г. CNews сообщал о дефиците свободных мощностей в дата-центрах столичного региона, несмотря даже на тот факт, что стоимость услуги colocation (аренда места для размещения оборудования в серверной стойке) в московских ЦОДах всего за год подскочила почти на 32%. При этом значительная часть функционирующих столичных дата-центров не соответствует нынешнему спросу на большие мощности.

Более активному строительству новых объектов препятствуют дорогое строительство, большой срок окупаемости и дорогие кредиты из-за высокой ключевой ставки Центробанка.

При этом появилась и еще одна проблема. В феврале 2026 г. стало известно о том, что энергосетевые компании начали отказывать в заключении договоров на подключение к электросетям новых центров обработки данных в столице. Мощностей для них не осталось — все существующие ресурсы либо уже эксплуатируются, либо зарезервированы на 2026-2028 г. под крупных игроков. Правительство Москвы обсуждает возможность введения запрета на подключение новых ЦОД, рассказали в феврале 2025 г. «Коммерсанту» его источники.

В регионах спрос на ЦОД ниже. Крупным компаниям часто невыгодно строить там дата-центры, потому что основной конечный пользователь сосредоточен в Москве и Московской области.

На начало 2026 г. большая часть всех ресурсов российского рынка коммерческих дата-центров приходилось на РТК-ЦОД. По итогам 2025 г. под управлением этого оператора было 39 дата-центров емкостью 27,8 тыс. стойко-мест. В 2024 г. компания запустила крупный ЦОДа в Медведково (на севере Москвы) на 4 тыс. стоек и приобрела в той же локации еще один объект у 3data.