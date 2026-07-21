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Больше никаких электронных кошельков. Подросткам в России запретят покупать игры и оплачивать подписки без разрешения родителей

В России готовятся новые нормы, которые коснутся подростков и их права создавать электронные кошельки без согласия родителей или опекунов – им это делать запретят. Такие кошельки нужны для оплаты игр, подписок и других сервисов. Если изменения вступят в силу, им придется брать с родителей или опекунов письменное согласие на открытие такого кошелька. Делается все это ради нового этапа борьбы с дропперами. Инициатива исходит от Центробанка.

Гайки закручены не до конца

Российский Центробанк предложил лишить россиян в возрасте от 14 до 18 лет права самостоятельно создавать электронные кошельки для оплаты игр, различных сервисов и пр. Идея продвигается как очередная мера борьбы с дропперами, пишут «Известия».

Дропперы, они же дропы – это владельцы банковских карт и электронных кошельков, за определенную плату предоставляющих к ним доступ мошенникам для вывода украденных средств.

«Это одна из возможных мер, направленных на минимизацию риска вовлечения несовершеннолетних в высокорисковые финансовые операции в качестве подставных физических лиц, дропов. Окончательного решения по этому вопросу еще не принято», – заявили изданию представители ЦБ РФ.

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Racool_studio / Freepik
Подрастающее поколение получит новую порцию ограничений в рамках борьбы с мошенниками

Нововведение может стать частью третьего пакета мер по борьбе с мошенниками, также известного под названием «Антифрод 3.0». Почему используется американское слово «фрод», означающее «мошенничество», разработчики пакета не уточняют.

Что изменится

Если новая инициатива Центробанка будет одобрена и вступит в силу, то она коснется россиян в возрасте от 14 до 18 лет, то есть тех, кто уже получил свой первый паспорт, но пока не достиг совершеннолетия. Этим людям запретят регистрировать так называемые «электронные средства платежа» (ЭСП), то есть электронные кошельки, без согласия родителей, опекунов или попечителей.

К ЭСП в нынешней актуальной трактовке этого термина относятся не только обычные электронные кошельки. Это еще и карты и мобильные приложения банков, а также токенизированные карты – Apple Pay, SberPay и им подобные сервисы, подчеркивают «Известия».

Предложенная Центробанком мера направлена Минцифры России на межведомственное согласование.

С точки зрения механизма запрета ничего прямо-таки нового Центробанк не предлагает. Регулятор просто хочет распространить меры ограничения, которые уже действуют для банковских счетов, на электронные кошельки.

Сейчас подростки 14-18 лет вполне вправе создавать электронные кошельки без согласия родителей или тех, кто несет за них ответственность, ведь они не требуют открытия счета в банке, отмечают «Известия». Но, вероятно, скоро этому придет конец. Минцифры уже выразило готовность поддержать инициативу Центробанка «после доработки документа и согласования с другими ведомствами», добавляет издание.

«Говорить о конкретных деталях и финальной версии документа преждевременно. Все инициативы разрабатываются с учетом баланса безопасности и прав пользователей. Они направлены на усиление защиты граждан от мошенников в интернет-среде», – отметили представители министерства.

Лазейки могут закрыть сразу

Управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский полагает, что инициатива Центробанка коснется «небанковских электронных кошельков, предоплаченных карт без привязки к счету, а также платежных функций цифровых платформ, маркетплейсов и игровых сервисов». «Главная проблема, которую призвана решить инициатива, – вовлечение подростков в схемы дропперства: оформление кошелька на несовершеннолетнего для приема и обналичивания похищенных средств», – заявил он изданию.

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«Дополнительно снижаются риски участия в азартных играх, бесконтрольных микроплатежей и доступа мошенников к деньгам семьи через ребенка. Коснуться это может таких финансовых сервисов, как электронные кошельки и предоплаченные карты, а также формально нефинансовых, но платежных по функции встроенных кошельков в мессенджерах, маркетплейсах, играх и сервисах доставки», – добавил он.

Банковский счет российские подростки не могут открыть самостоятельно с августа 2025 г. – благодаря новому Федеральному закону № 178-ФЗ теперь для этого нужно письменное согласие родителей, опекунов или попечителей. Жарский настаивает, что предоставление подростком паспорта за согласие не считается – вероятно, для работы с ЭСП будет модернизирован сервис «Госуслуги: для родителей». Сейчас он применяется для открытия подростками счетов в банках.

Опционально согласие можно оформить через нотариуса, электронную подпись или при личном визите родителей, попечителей или опекунов в банк, сообщила изданию старший аналитик Центра стратегической поддержки отечественных технологий Софья Комиссарова.

А была ли инициатива

Что примечательно, далеко не все подтверждают, что инициатива по запрету самостоятельного создания российскими подростками ЭСП действительно существует.

«Нам неизвестно о наличии такой инициативы в рамках обсуждаемого третьего пакета антимошеннических мер», – заявили «Известиям» представители объединенной компании Wildberries & Russ.

По их словам, обсуждение таких изменений «должно проходить в установленном порядке – через процедуру публичного обсуждения законопроекта с участием всех заинтересованных сторон». «Такой подход позволяет всесторонне оценить потенциальные последствия предложений для граждан, бизнеса и рынка в целом», – подытожили они.

Геннадий Ефремов

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