Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения Ритейл Дистрибуция
|

Axoft стала дистрибьютором Dynamika, российского разработчика решений для финансового сектора

Центр экспертизы и дистрибуции цифровых технологий Axoft объявил о заключении дистрибьюторского соглашения с российским разработчиком решений для финансового сектора – компанией Dynamika. Партнеры Axoft получат доступ к продуктовой линейке вендора для комплексного импортозамещения «единым окном» в банках любого масштаба – от федеральных до региональных.

Dynamikaроссийский разработчик ПО, участник фонда «Сколково», резидент технопарка «Новосибирский Инновационный Фонд», более 18 лет специализируется по направлению цифровой трансформации банков. Сотрудничество объединит многолетнюю экспертизу вендора в банковской цифровой трансформации и сильную партнерскую сеть Axoft.

«Мы рады начать сотрудничество c Dynamika и усилить наш портфель решениями вендора с большим опытом и сильной бизнес- и ИТ-экспертизой в банковском секторе. Наши партнеры смогут расширить свои возможности по предоставлению заказчикам комплексных решений для импортозамещения в финансовой сфере», – отметил Сергей Игнатов, директор по развитию перспективных направлений компании Axoft.

Решения вендора: платформа для быстрой разработки приложений без кода (low-code) «Динамика Экосистема» (открытый исходный код; решение сертифицировано по ОУД4, находится в процессе сертификации ФСТЭК); импортозамещающие инфраструктурные решения: «Динамика JDK», «Сервер приложений», FileIo, а также аналоги Camunda, Redis, Keycloak, RabbitMQ, Jenkins, Nexus.

Преимущества решений Dynamika: комплексное импортозамещение «одним окном», микросервисная архитектура: компоненты могут работать автономно и в единой связке. В портфолио вендора – крупные промышленные кейсы в банках.

Почему разработка без кода становится новым стандартом управления сервисами
Почему разработка без кода становится новым стандартом управления сервисами Цифровизация

«Выбор Axoft в качестве дистрибьютора обусловлен высокой экспертизой компании в области ИТ-дистрибуции, опытом вывода на рынок технологически сложных продуктов и развитой партнерской сетью», – сказала Елена Снеговская, директор по развитию партнерской сети компании Dynamika.

Dynamika также оказывает услуги, связанные с переходом: с дистрибутива «ЦФТ-Банк» на автоматизированную банковскую систему ЦФТ 2МСА DBI, СУБД Oracle / PostgreSQL на FTData (российская СУБД, находится в реестре отечественного ПО).

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Частные облака как новая ступень эволюции ИТ-инфраструктуры

iPhone шпионит за каждым. Записываются все прикосновения к экрану в App Store

Андрей Король, «ЭОС»: Руководители МФЦ вынуждены балансировать между цифровизацией, импортозамещением и качеством

Конец массовых обзвонов? Суд впервые защитил российских операторов связи от исков микрокредитных организаций

Почему разработка без кода становится новым стандартом управления сервисами

В Британии открыли крупнейший в Европе испытательный полигон для БПЛА

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Обзор DEMIAND HARRINGTON DK-5100: аэрогриль, который готовит сам

Лучшие автохолодильники в машину и палатку: хиты продаж

Обзор вертикального беспроводного пылесоса Dreame Z40 TangleCut Flex+: больше никаких ножниц

Показать еще

Наука

Новый пернатый динозавр оказался четырехкрылым драконом, который охотился на добычу с деревьев 120 млн лет назад

Как змеи эволюционировали и утратили ноги? Современные технологии позволили это отследить

Астрономы наконец нашли границу у Млечного пути и нанесли ее на карту
Показать еще