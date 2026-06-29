Axoft стала дистрибьютором Dynamika, российского разработчика решений для финансового сектора

Центр экспертизы и дистрибуции цифровых технологий Axoft объявил о заключении дистрибьюторского соглашения с российским разработчиком решений для финансового сектора – компанией Dynamika. Партнеры Axoft получат доступ к продуктовой линейке вендора для комплексного импортозамещения «единым окном» в банках любого масштаба – от федеральных до региональных.

Dynamika – российский разработчик ПО, участник фонда «Сколково», резидент технопарка «Новосибирский Инновационный Фонд», более 18 лет специализируется по направлению цифровой трансформации банков. Сотрудничество объединит многолетнюю экспертизу вендора в банковской цифровой трансформации и сильную партнерскую сеть Axoft.

«Мы рады начать сотрудничество c Dynamika и усилить наш портфель решениями вендора с большим опытом и сильной бизнес- и ИТ-экспертизой в банковском секторе. Наши партнеры смогут расширить свои возможности по предоставлению заказчикам комплексных решений для импортозамещения в финансовой сфере», – отметил Сергей Игнатов, директор по развитию перспективных направлений компании Axoft.

Решения вендора: платформа для быстрой разработки приложений без кода (low-code) «Динамика Экосистема» (открытый исходный код; решение сертифицировано по ОУД4, находится в процессе сертификации ФСТЭК); импортозамещающие инфраструктурные решения: «Динамика JDK», «Сервер приложений», FileIo, а также аналоги Camunda, Redis, Keycloak, RabbitMQ, Jenkins, Nexus.

Преимущества решений Dynamika: комплексное импортозамещение «одним окном», микросервисная архитектура: компоненты могут работать автономно и в единой связке. В портфолио вендора – крупные промышленные кейсы в банках.

«Выбор Axoft в качестве дистрибьютора обусловлен высокой экспертизой компании в области ИТ-дистрибуции, опытом вывода на рынок технологически сложных продуктов и развитой партнерской сетью», – сказала Елена Снеговская, директор по развитию партнерской сети компании Dynamika.

Dynamika также оказывает услуги, связанные с переходом: с дистрибутива «ЦФТ-Банк» на автоматизированную банковскую систему ЦФТ 2МСА DBI, СУБД Oracle / PostgreSQL на FTData (российская СУБД, находится в реестре отечественного ПО).