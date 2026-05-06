Российская платформа Teamly представила масштабное обновление. Ключевое нововведение – ИИ, который в разы упрощает работу с корпоративной базой знаний, помогает системно управлять рабочими процессами и обучением в единой среде. Решение позволяет крупному бизнесу снижать расходы, делать больше меньшими ресурсами и повышать продуктивность команд без потери качества. Об этом CNews сообщили представители Teamly.

В отличие от точечных решений, единая платформа Teamly позволяет не хранить знания, а встраивать их в ежедневную работу сотрудников: использовать для обучения, поиска информации и выполнения задач. В результате знания перестают быть архивом и превращаются в управляемый актив бизнеса. Сотрудники быстрее находят нужную информацию, эксперты тратят меньше времени на повторные ответы, а процессы масштабируются без хаоса.

ИИ-ассистент и внешний ИИ-виджет

Улучшена работа ИИ с контекстом: с развитием ИИ корпоративная база знаний становится не просто хранилищем информации, а основой для ускорения работы сотрудников. В Teamly ИИ использует знания компании для формирования точных ответов с учётом регламентов, доступов и внутренней терминологии.

Кроме того, в коробочной версии продукта ИИ-ассистент индексирует файлы PDF, DOC, Excel и ищет информацию в выбранном пространстве или статье.

Внешний ИИ-виджет можно встроить на сайт, портал или в корпоративные системы. Он обеспечивает сотрудникам и клиентам быстрый самостоятельный доступ к точным ответам на основе внутренних знаний компании в режиме 24/7. Это снижает нагрузку на клиентский сервис, сокращает количество типовых обращений и ускоряет получение информации без участия специалистов.

ИИ-усиление корпоративного обучения

Teamly ускоряет создание и запуск обучения: ИИ формирует готовые курсы с заданной структурой и тестами на основе базы знаний компании или загруженных материалов. Это позволяет за минуты превращать новые регламенты, изменения в процессах, вебинары и инструкции в обучение и быстро назначать его нужным сотрудникам.

Компании могут оперативно доносить изменения до команд, быстрее внедрять новые практики и снижать риски. При этом HR и L&D-команды сокращают время на ручную сборку курсов и могут сосредоточиться на стратегических задачах.

Среди новых возможностей корпоративного обучения в Teamly: массовое назначение курсов на сотрудников, подразделения и группы, что позволяет быстро запускать обучение без ручной настройки для каждого пользователя; гибкое управление прохождением: настройка сроков, дедлайнов, условий доступа и автоматическое закрытие обучения; построение обучающих программ: объединение курсов в последовательные траектории (от онбординга до развития компетенций) с отслеживанием прогресса; расширенные настройки тестирования: таймеры, ограничение попыток, порог прохождения и визуализация вопросов для лучшего усвоения материала; поддержка SCORM: импорт готовых курсов из внешних систем в Teamly в один клик – без ручного переноса, потери структуры и пересборки контента.

Единая рабочая среда для совместной работы

Платформа становится единой точкой доступа ко всей информации компании. Удобная древовидная структура статей, универсальный визуальный редактор, комментирование и согласование материалов с коллегами прямо в системе – Teamly позволяет командам создавать совместные проекты, аккумулировать знания, обменивать опытом и идеями в режиме реального времени.

В этом обновлении в Teamly появилась возможность использовать математические функции LaTeX, что будет особенно полезно для Проектного офиса. Также теперь доступен импорт готовых архивов с распаковкой – эта опция в разы ускоряет перенос знаний компании в систему.

Кроме того, команда Teamly добавила синхронизированный блок. Это единый блок контента, с информацией, которую нужно повторить в разных статьях, инструкциях, курсах или сценариях. Любое изменение автоматически применяется во всех местах без ручного обновления и риска ошибок. В панели инструмента видно, в каких статьях используется блок.

Рабочие документы как альтернатива Google Docs

Проектные материалы, протоколы, спецификации ведутся прямо в Teamly. Дерево навигации, свойства и теги поддерживают порядок. В отличие от Google Docs, документы встроены в рабочие процессы: их легко обсуждать и комментировать, вносить правки в момент работы, согласовывать с коллегами и хранить в одном месте. Кроме того ИИ-ассистент ускоряет поиск по базе знаний компании: мгновенно находит нужные фрагменты и подсказывает информацию, которую собрала команда.

Умные таблицы

Умные таблицы – конструктор Баз Данных для организации эффективного управления проектами, документами или персоналом. Пользователь может настраивать поля, устанавливать тип данных, свойства и выбирать визуальное представление, которое подходит под его задачи. Таблицы позволяют сортировать, фильтровать и анализировать данные, канбан-доски помогают управлять рабочими процессами, а календарь – удобно планировать время, события и оценивать загруженность команды. Эти инструменты делают работу более организованной, улучшают прозрачность процессов и повышают производительность команды.

В весеннем обновлении Teamly в Умных таблицах теперь доступна фильтрация по статусу, тегам, назначению, категориям и прогрессу. Фильтры настраиваются под задачи и используются повторно без ручной настройки.

Мобильная версия

Команда Teamly полностью обновила мобильное приложение: теперь пользователи могут редактировать и комментировать контент, проходить курсы и обращаться к ИИ-чату за точными ответами по базе знаний компании. Прогресс обучения сохраняется автоматически, тесты и навигация адаптированы под мобильный формат. Сотрудники работают и обучаются из любой точки мира без привязки к рабочему месту и времени.

Коробочная версия (on premise)

Усилена безопасность и гибкость локального развертывания. Новые возможности: служба каталогов Microsoft Active Directory, поддержка нескольких доменов; журналирование и интеграция с SIEM; внешний API для интеграций; авторизация через SSO, ADFS, Keycloak; двухэтапная аутентификация; возможность развернуть собственную языковую модель (LLM) на инфраструктуре компании без передачи данных во внешние сервисы.

Владимир Манеров, исполнительный директор Teamly: «Современный бизнес ищет способы получать больше пользы и прибыли от деятельности меньшими ресурсами. Teamly превращает корпоративные знания в основу для обучения сотрудников и решения текущих задач. ИИ-ассистент помогает быстро находить информацию, что, например, важно при адаптации новичков, и создавать тексты для документов. Компаниям нужен ИИ, который работает именно с их данными, регламентами и контекстом. Это и есть реальная экономия без потери продуктивности».