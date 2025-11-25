Qsoft - Teamly KMS - Teamly AI - Система управления знаниями

Разделы

TEAMLY — это ипортозамещающая платформа для управления знаниями, полностью разработанная российскими специалистами (входит в реестр российского ПО). Платформа Teamly позволяет сотрудникам в процессе ежедневной работы создавать статьи, регламенты, инструкции и файлы разных форматов для каждого отдела или проекта. Все материалы автоматически попадают в базу знаний. Teamly — инструмент для систематизации тысяч документов. Здесь есть отдельные рабочие пространства для каждого отдела, структурированное дерево статей, поиск и уведомления об изменениях.

25.11.2025 Teamly представила масштабное обновление платформы для управления знаниями и обучением 2
21.03.2025 «Импульс Телеком»: инновации для успешного бизнеса 1
05.12.2024 «Галс-Девелопмент» запустил новый внутрикорпоративный сервис «АВРОРА Знания» 1
06.05.2024 TEAMLY представил обновленную версию: платформа позволит управлять проектами и автоматизировать работу отделов 1
05.10.2022 Teamly – новая платформа для развития знаний сотрудников и командной работы 1

