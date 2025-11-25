Qsoft - Teamly KMS - Teamly AI - Система управления знаниями

TEAMLY — это ипортозамещающая платформа для управления знаниями, полностью разработанная российскими специалистами (входит в реестр российского ПО). Платформа Teamly позволяет сотрудникам в процессе ежедневной работы создавать статьи, регламенты, инструкции и файлы разных форматов для каждого отдела или проекта. Все материалы автоматически попадают в базу знаний. Teamly — инструмент для систематизации тысяч документов. Здесь есть отдельные рабочие пространства для каждого отдела, структурированное дерево статей, поиск и уведомления об изменениях.