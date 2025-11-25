Teamly представила масштабное обновление платформы для управления знаниями и обучением

Российская платформа Teamly представила очередное крупное обновление. Ключевые функции – поиск информации, обучение сотрудников и управление корпоративными знаниями – получили ИИ-усиление.

С развитием корпоративных ИИ-решений ценность внутренних баз знаний значительно выросла. Сотрудники теперь получают точные ответы на основе накопленного опыта компании, без изучения десятков статей. Меняется сама модель работы со знаниями: снижается порог входа в процессы, ускоряется адаптация новых специалистов. В условиях высокой скорости изменений и частой смены кадров компаниям критически важно сохранять экспертизу и быстро вводить новичков в курс дела – поэтому роль единой рабочей среды, в которой объединены знания, обучение и ИИ, становится ключевой.

В центре осеннего релиза – Teamly AI. Во-первых, это умный поиск-чат по корпоративной базе знаний: сотрудники задают интересующие их вопросы и получают точные ответы на основе документов, регламентов и инструкций компании. Во-вторых, это ИИ-ассистент для обучения, который помогает создавать курсы и тесты из материалов базы знаний и сопровождает сотрудников в процессе обучения.

В результате Teamly объединяет рабочие документы, корпоративную базу знаний, обучение, мощный ИИ, умные таблицы (no-code-базы данных) и таск-трекер в единую рабочую среду, где документы становятся основой базы знаний, база знаний – фундаментом для обучающих материалов, а данные и задачи встроены в рабочие процессы.

Teamly AI стал центральным инструментом работы со знаниями. Он формирует точные ответы на вопросы сотрудников с учётом контекста, регламентов и внутренней терминологии.

Возможности Teamly AI: работает на базе корпоративной базы знаний, исключая ответы «не по теме» и снижая риск «галлюцинаций»; поддерживает работу в изолированной инфраструктуре и соответствует требованиям корпоративной безопасности; обучается на данных компании и помогает сотрудникам быстро находить инструкции, регламенты и типовые ответы в режиме реального времени.

Новый внешний ИИ-виджет позволяет встроить интеллектуальный поиск по базе знаний в любые сайты, порталы, сервисы и системы. Это делает корпоративную информацию доступной сотрудникам и клиентам в нужной точке процесса.

Teamly обновила модуль обучения: теперь Teamly AI автоматически формирует тесты на основе материалов курса и сопровождает сотрудников в процессе обучения.

Новые возможности модуля: автоматическое создание тестов по содержанию курсов с помощью ИИ; автоматическое обновление курсов при изменении материалов в базе знаний; массовое назначение обучения на конкретного сотрудника, подразделение или группу; настройка сроков прохождения и автоматическое закрытие доступа; таймеры в тестах и ограничение количества попыток.

По данным компаний, участвовавших в тестировании, использование Teamly AI сокращает время подготовки учебных материалов более чем вдвое, а автоматизация онбординга уменьшает срок адаптации сотрудников до 40%.

До конца 2025 г. модуль будет дополнен функциями ИИ-поддержки при создании курсов на основе корпоративных знаний и загруженных документов.

Teamly предлагает удобный формат рабочих документов – проектных материалов, протоколов, спецификаций – в единой структурированной среде. Вместо разрозненных Google Docs и папок документы оформляются как веб-страницы с навигацией, поддерживают совместное редактирование и комментарии.

Документы становятся основой базы знаний, база знаний – основой обучающих материалов, а ИИ использует весь этот контекст для формирования точных ответов сотрудникам. Такая связка создаёт ценность, недоступную в отдельных разрозненных сервисах.

Теперь Teamly еще лучше подходит и для контакт-центров – обновление усиливает работу с корпоративным контентом и помогает компаниям поддерживать единые стандарты коммуникации.

Новый конструктор сценариев диалогов позволяет создавать наглядные скрипты для продаж и поддержки: шаги диалога, развилки по ответам клиента и ключевые формулировки фиксируются в одном месте.

Сценарии всегда актуальны и доступны сотрудникам в рабочем процессе, что помогает быстрее ориентироваться в разговоре, давать точные согласованные ответы и повышать качество сервиса.

Обновление уже доступно всем клиентам Teamly в облаке и On-Premise.

В декабре 2025 г. Teamly выпустит новое мобильное приложение с поддержкой корпоративного ИИ. Сотрудники смогут искать информацию, проходить обучение, работать с задачами и корпоративной базой знаний прямо со своего смартфона.