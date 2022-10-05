Teamly – новая платформа для развития знаний сотрудников и командной работы

Teamly помогает накапливать и передавать опыт внутри компании. Это ИТ-продукт российского разработчика – компании Qsoft, разработчика интегрированных интернет-решений, сайтов и корпоративных порталов. Об этом CNews сообщили представители Qsoft.

Платформа объединяет в себе возможность совместной ежедневной работы и корпоративного обучения. Здесь можно создавать документы и статьи, редактировать их и делиться знаниями с коллегами. Из базы знаний компании легко сделать обучающие курсы для новичков или составить план развития для тех сотрудников, кто стремится к новым высотам. Тесты и опросы помогут закрепить новые знания, а руководство увидит результаты.

Официальная презентация Teamly прошла в апреле 2022 г. Платформа входит в реестр российского ПО и активно внедряется в разных сегментах рынка. На днях вышел большой пул обновлений на основе взаимодействия с клиентами:

Инструменты и возможности для совместной работы

Теперь в Teamly появилась возможность работать над документами всей командой. Создавая статью, автор может подключить к редактированию коллег. Обсудить и утвердить итоговый вариант можно в чате внутри редактируемого файла. Схема простая: зашли в чат, обсудили проблему, согласовали правки, утвердили исходник – оперативное решение актуальных вопросов.

Рабочие пространства

Отдельная рабочая среда для каждого отдела. Так, знания дизайнеров и инженеров не будут пересекаться и создавать инфошум. В своем пространстве команда каждого отдела создает статьи, презентации, шаблоны документов, коллективно работает над файлами. Актуальные новости этой среды отображаются в умной ленте – важные обновления не потеряются.

Шеринг документов клиентам и подрядчикам

Доступ к документу, статье или презентации на Teamly теперь можно предоставить в виде ссылки не авторизованному на платформе пользователю. Отправьте клиенту договор на подпись прямо из папки с шаблонами на платформе, чтобы не тратить время на поиск и отправку другими способами.

Удобный конструктор курсов

Любой сотрудник может создавать учебную программу из материалов собственной базы знаний: статей, документации, проектных папок. В курс также можно добавить полезные ссылки, например, на видеохостинги. Такие курсы помогут новичкам скорее влиться в работу, выявят пробелы в знаниях у штатных сотрудников и помогут им расти внутри компании.

Модуль тестов и опросов

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Тесты помогут закрепить полученные на курсе знания. С помощью опросов HR-отдел сможет узнать, довольны ли сотрудники и что их тревожит.

План развития сотрудников

План развития облегчит онбординг и покажет поэтапное развитие сотрудника в компании с первого дня работы. В формате kanban-доски наглядно виден прогресс по обучению сразу всех сотрудников: и новичков, и повышающих квалификацию.

Карточка сотрудника

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Здесь собрана информация о сотруднике. Ничего личного, только прогресс в прохождении курсов, результаты тестов, индивидуальные планы развития, успехи и достижения. Этот инструмент позволяет руководителям и HR-менеджерам оперативно принимать решения, например, о повышении, не тратя время на беседы с руководителем и сбор разрозненной информации.

Личный кабинет

Мотивация к профессиональному развитию у сотрудника растет, когда обучающие курсы, тесты и открытые задачи собраны в одном месте, а результат их выполнения наглядный. Сэкономленное время на поиск обучающих материалов в разных разделах можно потратить на чтение статьи.

Мобильное приложение

Управлять знаниями, учиться и следить за новостями внутри компании теперь можно по дороге на работу и во время командировок в мобильном приложении Teamly.

Преимущество российского разработчика – стабильность на рынке, оперативная обратная связь и внимание к запросам клиента. При этом команда Teamly готова кастомизировать функции платформы под заказчиков, чтобы управлять знаниями было еще удобнее.