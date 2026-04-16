Разделы

ПО Цифровизация Бизнес-приложения
|

Компания «Ред Софт» объявляет о выходе новой версии «Ред Виртуализция 8.0»

Компания «Ред Софт», отечественный разработчик программного обеспечения, сообщила о выходе «Ред Виртуализация 8.0». Продукт активно используется в органах власти, государственных корпорациях, финансовом секторе и других отраслях экономики. Об этом CNews сообщили представители «Ред Софт».

В обновлении разработчик сделал акцент на потребностях пользователей. Реализована поддержка программно-определяемых сетей (SDN), что дало возможность гибко настраивать виртуальные сети через веб-интерфейс.

Обновлена пакетная база до oVirt 4.5. Переход на актуальную версию открыл возможность внедрения расширенных сценариев авторизации. В платформу интегрирован компонент Keycloak, обеспечивающий поддержку двухфакторной аутентификации (2FA) на портале.

Для инженеров и администраторов создан портал обслуживания среды виртуализации. С его помощью можно отслеживать состояние оборудования, своевременно обновлять сертификаты безопасности и собирать данные для диагностики без необходимости прямого доступа к серверам, что сокращает время реагирования на инциденты

Добавлена поддержка создания доменов хранения NVMe over Fabrics через веб-портал администратора. Использование протоколов NVME over FC / TCP/ RDMA обеспечивает прирост скорости чтения/записи внутри виртуальных машин.

Особое внимание уделено отказоустойчивости. Модуль аварийного восстановления «Ред Виртуализации» позволяет переключаться на резервный ЦОД и восстанавливать работоспособность инфраструктуры. Это помогает бизнесу избежать длительных простоев и потери данных.

«Новая версия «РЕД Виртуализации» получила ряд новых инструментов для управления платформой и виртуальными машинами. Рынку нужны не просто базовые механизмы виртуализации, а современные зрелые решения, обеспечивающие безопасность, стабильность и отказоустойчивость — именно это мы реализовали в обновлении. Особое внимание было уделено улучшению пользовательского опыта, чтобы наши клиенты могли эффективно управлять своей инфраструктурой. В дальнейшем мы продолжим развивать продукт и реализовывать актуальные запросы наших заказчиков», — сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред Софт».

Подписаться на новости Короткая ссылка


