Максимальная защита от инфляции. Зарплаты российских программистов на Python ударно выросли на 40%

Российские программисты на Python в начале 2026 г. стали получать на 40% больше нежели в 2025 г. При этом зарплаты их коллег, пишущих на других языках, напротив, обрушились. Python – это самый популярный язык в мире и к тому же довольно простой в освоении. Росту зарплат способствовало распространение ИИ, хотя программистов он, как правило, лишает работы.

Python прокормит

Российские программисты на Python столкнулись с колоссальным ростом зарплат, хотя в целом по отрасли ежемесячные доходы отечественных разработчиков просели. Как сообщили CNews представители ГК Selecty, кодеры, пишущие на Python, в начале 2026 г. стали получать сразу на 40% больше.

Аналитики сравнивают медианные зарплаты за 2025 г. и начало 2026 г. На вопрос CNews, какой период 2025 г. учитывается в сравнении, авторы исследования ответили, что сравниваются данные по первым кварталам 2025 и 2026 гг.

Судя по всему, предпочитающие Python разработчики – единственные, чьи зарплаты выросли за отчетный период. Согласно отчету Selecty, медианные зарплаты программистов сократились в среднем на 4%. На столько же просели и зарплаты аналитиков, отмечают в компании. «Зарплатное исследование показывает падение суммы новых офферов, а не снижение текущих зарплат ИТ-специалистов. Это связано с несколькими причинами: повышение страховых взносов, реализация проектов по импортозамещению (они нуждаются в доработке и внедрении, и на это нужно не так много разработчиков), Python чаще других языков связан с языковыми моделями, и спрос на этих специалистов будет расти в ближайшие несколько лет вместе с их окладами», – сказала CNews операционный директор Selecty Ксения Шереметьева.

Сколько платят

Зарплата программистов и в целом ИТ-специалистов всегда зависела от их уровня. Традиционная градация – это джуны (начинающие специалисты), мидлы (работники с хорошим опытом работы), сеньоры (наиболее пытные сотрудники с многолетним стажем) и тимлиды (руководители команд разработки).

Фото: Hitesh Choudhary / UnSplash
Современная примета: выучить Python - к большой зарплате

По данным Selecty, в 2025 г. медианная зарплата пишущего на Python мидла составляла 279,3 тыс. руб. Год спустя она достигла 393,3 тыс. руб.

Сеньоры получают и того больше, хотя темп роста их зарплат оказался ниже в сравнении с мидлами. Связано это с тем, что уровень их зарплат изначально был крайне высоким.

В 2025 г. медианная зарплата сеньоров, предпочитающих Python, была в пределах 435,3 тыс., что даже выше, чем у мидлов в 2026 г. Теперь же она составляет 453,9 тыс. руб.

На вопрос CNews по зарплатам джунов операционный директор Selecty Ксения Шереметьева сказала: «Джуниор-специалисты сегодня в самой сложной ситуации, так как количество вакансий на ИТ-рынке снижается. В зависимости от стека, количество вакансий могло сократиться на 30-40% по нашим данным. Отчасти публичные площадки для поиска работы уже фиксируют этот тренд. Например, индекс hh.ru вырос с 11,6 пунктов до 22,9, если сравнивать март 2025 г. с аналогичным периодом 2026 г. Однако публичные джобборды – это только часть картины, так как опытные и востребованные специалисты часто не выходят на такие платформы, а крупные компании публикуют часть своих вакансий у себя на сайтах, в специализированных телеграмм-каналах и так далее. Джуниоры с минимальным опытом работы все меньше нужны на проектах, так как существенная часть новых, амбициозных проектов заморожена в 2026 г. Это связано и с реализацией большей части проектов по импортозамещению, и с повышением налоговых взносов на ИТ-специалистов. Единая предельная база по страховым взносам на 2026 год ограничена суммой в 2,98 млн руб. в год (примерно 248 тыс. руб. в месяц). Все зарплаты ниже этой суммы облагаются налогом в 15%, а все зарплаты выше проходят по ставке в 7,6%. Таким образом, затраты на джунов повысились значительно, а мидлов и выше затронули существенно меньше».

«Стоимость сеньоров и мидлов, зарплаты которых выше 250 тыс. руб., растет примерно на ту же сумму, что и у джуниоров. В целом джуны становятся дороже для бизнеса, даже если их зарплаты не растут. Оффер для новичка дорожает, и следовательно, работодатели все осторожнее относятся к неопытным сотрудникам: ужесточают отбор, запрашивают рекомендации прошлых и позапрошлых работодателей, растят длину испытательного срока до полугода, чаще пытаются нанять специалиста через аутсорс или срочный трудовой договор, под проектную занятость», – добавила Ксения Шереметьева.

Нейросети – друзья, а не враги

Как сообщили CNews аналитики Selecty, наибольший интерес у работодателей вызывают программисты на Python «с гибридными компетенциями». К таковым они отнесли тех, кто не только умеет писать код на Python, но и владеет знаниями, связанными с нейросетями и искусственным интеллектом. «Например, владеют стеком Python + ML, умеют работать с данными (SQL, Spark), а также имеют опыт не только создания моделей, но и запуска их в работу (MLOps, Docker, Kubernetes). Такие программисты становятся ключевыми участниками цифровой гонки», – сказали CNews в Selecty.

Другими словами, в случае с программистами на Python искусственный интеллект не лишает их работы, как это происходит в целом в отрасли по всему миру даже с очень опытными разработчиками, а, наоборот, помогает быстрее найти ее.

Немного противоречий

Python – это самый популярный язык программирования в мире, согласно рейтингу Tiobe. Он занял первое место в октябре 2021 г. и с тех пор крепко удерживает его, хотя конкуренты у него весьма серьезные.

За первенство с Python борются языки С, С++, C#, Java и JavaScript, притом у последних двух в России достаточно развитое сообщество. Более того, в конце 2025 г. синтаксис JavaScript полностью перевели с латиницы на кириллицу, из-за чего код на нем начал напоминать код для «».

Популярность Python основана, в том числе, на простоте его освоения, особенно на фоне С, С++ и других языков. Это отмечают почти все, кто пробовал выучить его – порог входа здесь довольно низкий.

CNews, ВТБ и Институт ИИ МГУ назвали имена победителей премии Data Fusion Awards 2026

Однако гибридным специалистам, которые используют в работе не только Python, но и другие технологии, например, ИИ, требуется больше времени на обучение.

«Рост зарплат дополнительно стимулирует ограниченное предложение на рынке. Подготовка специалистов с подобным набором навыков требует значительно больше времени, чем обучение классической разработке, поэтому спрос существенно опережает предложение», – сообщила CNews операционный директор Selecty Ксения Шереметьева.

Как отметили в компании, в 2026 г. в России наблюдается смещение рынка в сторону мультизадачных специалистов. Python-разработчик все чаще нужен бизнесу не только как кодер, но и инженер данных, аналитик и частично исследователь, считают в Selecty.

По мнению Ксении Шереметьевой, в ближайшие годы этот тренд будет лишь усиливаться, поскольку компании продолжат инвестировать в ИИ-решения. Это приведет к росту спроса на гибридные компетенции.

На вопрос CNews о дефиците Python-программистов в России Ксения Шереметьева ответила: «Дефицит специалистов среди Python-программистов существует, но он распределен неравномерно. В 2026 г. он касается наиболее опытных сотрудников. Во-первых, их сложнее заменить ИИ или автоматизировать, во-вторых, их количество восполняется значительно медленнее, чем на стартовых позициях. Внедрение ИИ и сокращение ИТ-бюджетов становятся наиболее заметными трендами, которые влияют на дефицит специалистов. В компаниях, которые активно внедряют генеративный ИИ, количество вакансий для новичков в среднем снизилось на 9% за 6 кварталов, согласно данным исследователей Гарварда. В России можно говорить о сравнительно похожих темпах: ИТ-гиганты первыми автоматизируют и цифровизируют процессы, испытывая острую потребность в специалистах с расширенными или гибридными компетенциями. Они должны обладать не только сильной технической экспертизой и аналитическими способностями, но и знаниями в смежных областях, пониманием логики проектов и, безусловно, умением видеть, где ИИ принесет качественный результат. Такие профессионалы по-прежнему в дефиците и восполнить его в ближайшие несколько лет не удастся. Простые исполнители, напротив, все меньше интересны бизнесу. Они не помогут вырваться вперед в цифровой гонке, и их проще всего заменить почти бесплатным, по сравнению с человеком, ИИ-ассистентом».

Геннадий Ефремов

