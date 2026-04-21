В России создан суверенный заменитель Photoshop и Figma. Видео

В России появился графический редактор «Спектр», который позиционируется разработчиками как профессиональный. Они называют его российским аналогом Figma. За проектом стоит оператор связи «Ростелеком». «Спектр» доступен в режиме бета-тестирования – сроки запуска финальной версии не установлены.

Figma по-русски

Оператор связи «Ростелеком» сообщил CNews о запуске нового отечественного графического редактора «Спектр». Корпорация продвигает его в качестве российской альтернативы западному редактору Figma и относит его к числу профессиональных.

Figma – весьма популярный американский графический редактор, однако его владельцы не смогли остаться вне политики. Весной 2022 г. сервис ввел санкции против россиян – он полностью прекратил регистрацию новых платных пользователей из России, а также из Белоруссии. Ранее созданные профили удалять не стали, но их владельцам отключили возможность перехода на новый уровень и оплаты с банковских карт.

«Это первый российский аналог Figma – популярного инструмента для дизайна интерфейсов, сайтов, презентаций и маркетинговых материалов», – заявили CNews в «Ростелекоме».

Ростелеком
«Спектр»

К моменту выпуска материала «Спектр» был доступен исключительно в бета-версии, и для доступа к нему было необходимо подать заявку на тестирование. Редакция CNews обратилась к представителям «Ростелекома» с вопросами, когда завершится бета-тест, и как оператор определяет, кто будет участвовать в тестировании, и получила такой ответ: «Планируется завершить бета-тестирование летом 2026 г. По возможности, мы планируем предоставить доступ всем желающим, кто захочет попробовать новый инструмент и дать обратную связь в рамках бета-тестирования. Но также будем ориентироваться на нагрузку на текущую аппаратную платформу. Для компаний, корпоративных клиентов и образовательных организаций мы готовы предложить проведение пилотных проектов».

В «Ростелекоме» подчеркнули, что «Спектр» уже внесен в реестр отечественного ПО. Это означает, что при необходимости его могут закупить компании с госучастием и госструктуры. За разработку «Спектра» отвечала компания «РТК ИТ» – дочернее предприятие «Ростелекома».

Деньги дизайнеров

Как сообщили CNews в «Ростелекоме», целевая аудитория «Спектра» – это дизайнеры, маркетологи и специалисты по социальным сетям, а также фронтенд-разработчики и заодно аналитики с менеджерами.

На официальном сайте «Спектра» приведена таблица тарифных планов, но к моменту выхода материала их стоимость указана не была. Всего тарифов четыре – «Старт», «Про», «Организация» и «Академический».

За «Спектр» придется платить

Тариф «Старт» – это выбор фрилансеров и тех, кто хочет опробовать «Спектр» в действии. Доступны далеко не все возможности.

Тариф «Про» создавался для небольших компаний», а «Организация» – для крупного бизнеса». Тариф «Академический» подходит для образовательных учреждений.

«Запланированы четыре тарифа в тарифной сетке, один из которых "Старт" – бесплатный тариф для возможности ознакомиться с функциональностью графического редактора и для личного использования», – сказали CNews представители «Ростелекома».

MacBook не нужен

«Спектр» не похож на графические редакторы в классическом их понимании. Это не отдельная программа, его не нужно устанавливать на компьютер.

ИИ + лоукод: как вернуть инвестиции в автоматизацию за три месяца
«Спектр» – это веб-сервис, он работает в браузере и, по словам представителей «Ростелекома», «поддерживает совместную онлайн-работу всей команды». Такой подход позволил исключить несовместимость с операционными системами – «Спектр» будет работать и под Linux, и под macOS, и под Windows. Вероятно, запустить его можно будет и на мобильных устройствах, ведь там тоже есть браузеры.

Но такая реализация продукта накладывает другие ограничения. В России в последний год проблемы с доступом в интернет – мобильный отключают регулярно и в целых регионах, а домашний замедляют, притом пример подал именно «Ростелеком». К тому же с весны 2026 г. у российских силовиков есть возможность в любой момент времени отключить в стране любое средство связи, в том числе проводной интернет.

Какого эффекта можно ждать от цифровизации закупок
Добавим, что Figma, напротив, доступен в виде отдельных программ. К моменту выхода материала существовали его сборки под Windows, Android и iOS.

На вопрос CNews о планах по выпуску редактора в виде отдельной программы разработчики ответили: «Спектр будет доступен в двух вариантах: SaaS – в облаке "Ростелеком" и on-premise – в контуре компаний-заказчиков. Офлайн-работа при разрыве соединения с интернетом будет поддержана в будущих релизах продукта. Нативные приложения для операционных систем MacOS, Windows и Linux также есть в дорожной карте "Спектра" на следующие периоды».

Что получат пользователи

К основным особенностям «Спектра» разработчики отнесли в первую очередь перевод файлов из редакторов Figma и Pixso, притом, что особенно важно, с сохранением структуры слоев. Также в нем есть вся базовая функциональность современного графического редактора – компоненты и стили, автоматические макеты для гибкой верстки (автолейауты), маски, сохранение изображений во всех популярных графических форматах, а также в виде презентации, поддержка отдельных свойств для каждого слоя и пр.

В числе прочего в «Спектре» есть права доступа. К примеру, можно назначить пользователю роль «Зритель» – он сможет просматривать макеты и копировать свойства слоев, но прав на редактирование у него не будет.

Все только начинается

До конца 2026 г. «Ростелеком» обещает выпустит полнофункциональный мигратор – ПО для переноса данных, при помощи которого пользователи смогут перенести в «Спектр» всю структуру организации, включая команды, проекты и файлы.

Помимо этого, разработчики запланировали выход on-premise версии ПО для корпоративных клиентов. Это одна из основных моделей распространения программного обеспечения, и она подразумевает развертывание внутри информсистемы компании-клиента, а не в облаке.

Обещанного три года ждут

До стадии бета-версии «Спектр» шел довольно долго. Впервые о планах «Ростелекома» по выпуску российского заменителя Figma стало известно в ноябре 2023 г., то есть почтим три года назад.

Как сообщал CNews, суммарный размер инвестиций в проект на тот момент составлял 350 млн руб.

Геннадий Ефремов

