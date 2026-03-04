Обновленный WorksPad: новые функции для продуктивной и защищенной работы на мобильных устройствах

Команда разработчиков «РуПост» (входит в «Группу Астра») в свежих релизах системы корпоративных мобильных рабочих мест WorksPad реализовала ряд важных новшеств, призванных сделать ее еще удобнее, безопаснее и расширить возможности интеграции. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Серверная часть обновленного решения полностью поддерживает протокол SCEP для интеграции с удостоверяющими центрами и доставки на управляемые устройства сертификатов. Это позволяет автоматизировать их развертывание и существенно упрощает управление PKI-инфраструктурой. В то же время вендор заметно нарастил возможности взаимодействия с DLP: добавил режим блокировки, передачу названия клиентского приложения и функционал для регистрации публикаций почтовых вложений по ссылке. В итоге контроль потоков информации стал прозрачнее, и можно точнее отслеживать действия с конфиденциальными сведениями. Мультифакторная аутентификация теперь применима к клиентским приложениям WorksPad, и в зависимости от их типа можно более гибко настраивать ИБ-политики. Другие важные изменения – это поддержка протокола Syslog, чтобы интегрировать WorksPad с корпоративными SIEM-системами и передавать в них данные, а также офлайн-верификация установки сервера, что особенно актуально для закрытых контуров, в том числе без доступа к интернету.

В клиенте для Android существенно доработали календари: при расчете временных слотов для встреч теперь учитывается, занят ли организатор, а с новым функционалом камеры можно добавлять фото прямо в события. Благодаря этому будет проще подбирать удобное всем участникам время и готовить материалы к совещаниям. Еще одно значимое для пользователей нововведение состоит в том, что при первичной синхронизации письма стали отображаться по мере загрузки, и чтобы начать работать с почтой, не приходится ждать, пока ящик полностью синхронизируется.

Эксперты проверили и обеспечили совместимость клиента с рядом российских мобильных ОС и реализовали для планшетов портретный режим, чтобы пользоваться устройствами было комфортно при любой их ориентации. Кроме того, в закладках встроенного браузера в соответствии с политикой отображаются водяные знаки, что дополнительно защищает корпоративные данные.

В клиенте для iOS система тоже учитывает занятость организатора, когда ищет временные интервалы для встреч, в качестве новой политики безопасности можно запретить снимки экрана, а для удобной навигации и максимально эффективного использования экрана iPad в файл-менеджере сделали три колонки.

К другим ключевым новшествам в обоих клиентах производитель относит интеграцию с системами видеоконференцсвязи. При создании событий в календаре можно давать ссылки на конференции в Dion, TrueConf, IVA, «Контур.Толк», «МТС Линк» и «РосЧате». В планшетах доступны ландшафтный режим просмотра почты и поддержка двухфакторной аутентификации в том числе в системах Keycloak и Radius. Корневой сертификат сервера WorksPad теперь сохраняется на клиентах для бесшовной аутентификации по Kerberos во встроенном браузере, а также появились поиск по имени файла, возможность их копировать и перемещать между сетевыми источниками.

«Мы продолжаем последовательно развивать WorksPad как единое комплексное решение для управляемой и продуктивной мобильной работы. На сегодня это уже полнофункциональная EMM-система с платформами для создания мини аппов, управления мобильными устройствами (MDM) и приложениями (MAM). Более того, это единственный продукт на российском рынке, объединивший контейнер-суперапп с полным стеком EMM-технологий, который свыше 10 лет обеспечивает защищенную мобильную работу во множестве компаний», — сказал Сергей Макарьин, директор по развитию компании «РуПост».