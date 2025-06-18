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Лужнов Алексей
УПОМИНАНИЯ
|18.06.2025
|Решения Bi.Zone объединились для борьбы с таргетированным фишингом 1
|25.09.2023
|Bi.Zone представила обновленное решение Bi.Zone AntiFraud 1
Лужнов Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|Сбер - BI.Zone AntiFraud - BI.Zone BFP - BI.Zone Fraud Prevention - Bi.Zone BCFP - Bi.Zone Cloud Fraud Prevention 12 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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