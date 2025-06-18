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Решения Bi.Zone объединились для борьбы с таргетированным фишингом

Bi.Zone Antifraud и платформа Bi.Zone Brand Protection теперь работают в связке для борьбы с фишинговыми страницами, которые нацелены на определенные компании и их пользователей. Интеграция решений позволила быстрее выявить атаки и усилить защиту организаций от финансовых потерь и кражи данных. Об этом CNews сообщили представители Bi.Zone.

Сессионный модуль Bi.Zone Antifraud отслеживает рефереры — веб-страницы, с которых пользователи переходят на защищаемые ресурсы, например платежные сервисы. Если этот ресурс не входит в список доверенных, то автоматически передается на анализ команде Bi.Zone Brand Protection.

Платформа проверяет реферер по белым и черным спискам и с помощью автоматизированных инструментов ищет признаки фишинга в контенте страницы, фавиконах, структуре сайта, деталях брендинга и других элементах сайта. Если система находит подозрительные сигналы, ссылка направляется на ручную проверку. Специалисты Bi.Zone Brand Protection анализируют обнаруженный ресурс и отправляют фишинговые сайты на блокировку. 89% фишинговых доменов в зоне .ru блокируются за 24 часа с момента отправки.

Интеграция позволяет выявлять и блокировать не только массовые угрозы, но и атаки, практически недоступные традиционным средствам защиты. Решения способны ежемесячно находить и блокировать 300–500 доменов с короткоживущими таргетированными фишинговыми ссылками, созданными специально для обхода защитных механизмов. При этом для каждого такого инцидента формируется доказательная база, необходимая для быстрой блокировки доменов у хостинг-провайдеров и регистраторов.

Алексей Лужнов, руководитель Bi.Zone Antifraud: «Чтобы бороться со сложными и запутанными схемами мошенничества, приходится искать новые пути их выявления. Нужны дополнительные интеграции с инструментами, обогащающими данные. В рамках наших продуктов мы можем оперативно находить эффективные коллаборации и усиливать защиту компаний».

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Дмитрий Кирюшкин, руководитель Bi.Zone Brand Protection: «Фишинг становится все более персонализированным и изощренным, отчего реагировать на него приходится максимально оперативно. Интеграция наших решений позволяет быстро обнаруживать угрозы и эффективно их нейтрализовать. Для бизнеса фишинговые атаки несут серьезные риски: финансовые потери, репутационный ущерб, отток клиентов, которые сталкиваются с мошенничеством под видом бренда. Поэтому мы постоянно адаптируем наши инструменты под новые подходы злоумышленников и ищем возможности интеграции с другими продуктами экосистемы Bi.Zone. Такой обмен данными и взаимная поддержка усиливают эффективность нашей работы и обеспечивают проактивное выявление угроз».

Bi.Zone Brand Protection — платформа класса digital risk protection, которая позволяет выявлять, а затем блокировать фишинговые кампании и мошеннические домены, находить утечки данных в даркнете, а также проводить мониторинг информационного поля на предмет нелегитимного использования бренда и дезинформации в медиа.

Bi.Zone Antifraud — адаптивная кросс-канальная система противодействия мошенничеству. Решение предоставляет транзакционную и сессионную аналитику, дополненную данными об угрозах из множества источников. Продукт подходит как для банковской сферы, так и для онлайн‑сервисов.

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