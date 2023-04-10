OCS Distribution расширяет портфель решений для резервного копирования

В ассортименте дистрибутора OCS Distribution добавился и новый для российского рынка бренд Vinchin, китайский разработчик защиты данных для крупных, средних и малых предприятий. Решения Vinchin Backup & Recovery дадут возможность партнерам OCS реализовывать проекты по защите важных данных с осуществлением резервного копирования виртуальных и физических машин для решений VMware, XenServer, RedHat Virtualization и других гипервизоров на базе XenServer, KVM (Kernel-based Virtual Machine). Подобные решения крайне востребованы в бизнес-среде, т.к. заказчикам необходимо найти альтернативу взамен ушедшим западным вендорам. Об этом CNews сообщили представители OCS Distribution.

Разработки Vinchin дают возможность заказчикам во всем мире использовать решения по защите важных данных физических и виртуальных машин. Интуитивно понятное ПО Vinchin для резервного копирования позволяет гибко и без усилий планировать стратегии защиты данных и непрерывности бизнеса более чем для десяти платформ виртуализации.

«Сегодня рады сообщить, что мы начали сотрудничество с ведущим российским дистрибутором OCS. Новое партнерство принесет нам обоим огромную выгоду, а также откроет более широкий рынок для бизнеса. Уверен, что с помощью OCS все больше и больше пользователей будут знать и выбирать Vinchin, - сказал Марк Ху, генеральный директор компании Vinchin Technology. OCS работает в сегментах проектных решений и ритейл-продуктов почти три десятка лет и за это время накопил огромные сервисные мощности. Сотрудничество с Vinchin свидетельствует о том, что Vinchin - компания с большим потенциалом и производительностью. Vinchin будет работать с OCS, чтобы рассеять напряжение пользователей по безопасности данных».

«OCS Distribution всегда старается предложить своим партнерам максимально широкий ассортимент решений. И мы рады, что наши партнеры по всей России смогут использовать в своих проектах надежные и качественные решения Vinchin Backup & Recovery . Сотрудничество с такой компанией как Vinchin дает нашему каналу дополнительные возможности по использованию самых передовых программных решений в области защиты данных», - отметила Ольга Скулова, директор департамента информационной безопасности и программного обеспечения компании OCS Distribution.

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Vinchin - решение для резервного копирования корпоративного уровня, предназначенное для защиты нескольких типов данных, включая резервное копирование NAS, резервное копирование физических серверов, защиту БД и таких виртуальных сред, как zVirt, OpenStack, VMware, Hyper-V, XenServer, RHV/oVirt, OLVM, XCPng, Sangfor, Huawei FusionCompute, H3C CAS/UIS и ZStack, представляет клиентам предоставляет возможность V2V-миграции виртуальных машин между различными платформами виртуализации, мгновенное восстановление, хранение данных на удаленной площадке с возможностью репликации данных и многие другие функции для защиты данных размером в несколько петабайт.

OCS Distribution – лидер российского ИТ-рынка согласно рейтингу CNews-100, в котором занимает первое место. Основана в 1994 г. Занимается дистрибуцией ИТ- и телеком-оборудования, ПО, бытовой техники и электроники. Всего в портфеле продукция более 450 вендоров, среди которых большой стек российских решений, включая собственный бренд Nerpa. В 2021 г. предложила рынку сервисы в области инженерии, финансов, производства, логистики, маркетинга. OCS имеет региональную сеть офисов в 23 городах России и в Казахстане. OCS фокусируется на проектной и вольюмной дистрибуции: работе с системными интеграторами, поставщиками корпоративного рынка, розничными сетями, представителями российской сборки, разработчиками ПО, универсальными реселлерами и др. Партнерская база OCS Distribution насчитывает более 7200 компаний России.