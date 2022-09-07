Factor Group выбрана региональным дистрибьютором решений Vinchin в России и странах СНГ

Vinchin, поставщик решений резервного копирования нового поколения для современных корпоративных ИТ-инфраструктур, выбрала Factor Group для представления ее интересов в качестве регионального дистрибьютора в России и ближнем зарубежье.

Компания Factor Group — Value-Added Distributor (VAD), который сформировал большую партнерскую сеть в Российской Федерации, странах СНГ и ближнего зарубежья. Factor Group сотрудничает с ведущими мировыми поставщиками ИТ-решений, помогая корпоративным клиентам создавать высокопроизводительную ИТ-инфраструктуру, включая платформу виртуализации ZStack (на замену решений от VmWare и Microsoft), которая также на 100% поддерживается решением Vinchin.

В то время как сфера информационных технологий и связанного с ними бизнеса постоянно развивается, безопасность данных стала неотъемлемым и решающим фактором для достижения новых высот в развитии в цифровом мире для организаций разного масштаба. Factor Group представляет современные, проверенные и успешно использующиеся решения, которые могут обеспечить пользователям работоспособность ИТ-систем и их безопасное функционирование. Именно поэтому Factor Group делает ставку на продвижение основного продукта компании Vinchin Backup & Recovery, который реализует широкий спектр коннекторов к различным ИТ-системам и платформам виртуализации, а также максимально эффективно использует подсистему хранения (гарантируя оптимальный TCO).

«Как и Factor Group, мы считаем партнерство ключевым фактором в достижении более значительных результатов в бизнесе. Работа с опытными специалистами в регионе, следование проверенной стратегии продаж через дистрибьютора и партнеров, а также известность Factor group на рынке России и ближнего зарубежья позволят компании Vinchin расширить свое присутствие на новой территории и, руководствуясь своей миссией, наладить бесперебойные поставки и обеспечить высокий уровень технической поддержки новым клиентам интуитивно понятных и высокопроизводительных решений и инструментов для резервного копирования и восстановления от Vinchin», – отмечает Шелл Ао, директор по продажам Vinchin.

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«Резервное копирование и восстановление — это суперважная часть, обеспечивающая работу любой ИТ-инфраструктуры в современном цифровом мире, позволяющая как машина времени вернуться "назад в прошлое" в случае потери ключевых данных организации (в том числе из-за кибер-атак) и восстановить их. Совместные усилия Factor Group и Vinchin позволят изменить ситуацию в области наличия надежных решений по защите корпоративных данных для ИТ-рынка России, который покинули крупные североамериканскими и европейские производители решений для сферы резервного копирования, – отмечает Виктор Ларин, исполнительный директор Factor Group. – Профессионализм команды Vinchin и признание ее решений на международных рынках (в том числе в Европе и Северной Америке) гарантирует успешную реализацию проектов в области задач резервного копирования и защиты данных для наших партнеров и их заказчиков».