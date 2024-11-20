«Кибер Бэкап» защищает данные «Газпромтранса»

Система резервного копирования и восстановления данных на базе решения «Кибер Бэкап» внедрена в «Газпромтранс» — дочернем предприятии и едином грузоотправителе «Газпрома». Об этом CNews сообщил представитель компании «Киберпротект».

С 2019 г. в «Газпромтрансе» реализуется стратегия цифровой трансформации, в которую входит в том числе направление «Цифровая инфраструктура», подразумевающее внедрение передовых решений в производственную деятельность компании, повышение эффективности её работы, достижение высокого уровня безопасности и отказоустойчивости информационных систем. Один из приоритетных векторов реализации — перевод предприятия на использование преимущественно отечественного ПО.

«С начала своей деятельности ООО "Газпромтранс" выстраивало ИТ-инфраструктуру и внедряло информационные системы, опираясь на стек лучших в своём классе, проверенных, надёжных технологий. Важнейшей задачей для ИТ-команды стало внедрение надёжной системы резервного копирования от российского разработчика, защищённой от рисков использования зарубежного ПО», — сказал главный специалист «Газпромтранса» Юрий Проскурин.

Ранее на предприятии была внедрена СРК зарубежного вендора, и чтобы защитить компанию от возможных сбоев и исключить потерю критически важных данных, требовалось перейти на отечественное решение.

ИТ-команда логистической компании выбрала ПО, полностью перекрывающее функциональность ранее внедрённой СРК. При выборе учитывались такие параметры как надёжность, широкий набор опций, стабильность и скорость работы, а также авторитет разработчика, репутация в профессиональной среде и востребованность его продуктов на рынке. Всей совокупности этих критериев отвечало флагманское решение компании «Киберпротект» — система резервного копирования и восстановления данных с защитой от вирусов-шифровальщиков «Кибер Бэкап».

«Внедрение российской СРК — очередной шаг в реализации нашей стратегии цифровой трансформации. Кибер Бэкап выполняет все поставленные задачи и покрывает потребности нашей компании. Понравился простой и понятный интерфейс системы, работающей в окне браузера. ПО легко интегрировалось в нашу инфраструктуру. Мы получили возможность выполнять резервное копирование значительного объёма различных данных», — отметил главный специалист компании «Газпромтранс» Юрий Проскурин.

На сегодняшний день «Кибер Бэкап» защищает около 250 ТБ данных крупной логистической компании. Специалисты «Газпромтранса» уже оценили возможности нового софта и высокое качество его работы как при плановых работах по восстановлению данных, так и в «боевых» условиях.