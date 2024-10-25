«Кибер Бэкап 17» получил сертификат соответствия ФСТЭК России по 4 уровню доверия

Компания «Киберпротект», российский разработчик систем резервного копирования, защиты от утечки данных (DLP) и инфраструктурного программного обеспечения, сообщила об обновлении сертификата ФСТЭК России для «Кибер Бэкап 17», новейшей версии флагманского продукта компании.

Сертификат соответствия номер 4337, выданный 11 декабря 2020 г., был переоформлен 9 октября 2024 г. Сертификат подтверждает, что «Кибер Бэкап» является программным средством резервного копирования и восстановления информации, не содержащим сведений, составляющих государственную тайну, и соответствует требованиям доверия 4 уровня и ТУ. Заявителем выступила компания СИС.

Сертифицированный программный комплекс «Кибер Бэкап» может использоваться в значимых объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ) 1 категории, в государственных информационных системах (ГИС) 1 класса защищённости, в автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами (АСУ ТП) 1 класса защищённости, в информационных системах персональных данных (ИСПДн) при необходимости обеспечения 1 уровня защищённости персональных данных и в информационных системах общего пользования II класса.

«Кибер Бэкап 17» был представлен весной 2024 г., в новой версии реализовано резервное копирование пространств имён Kubernetes, защита виртуальных машин Basis DynamiX Enterprise, расширена поддержка системы корпоративной почты VK WorkMail, поддержано использование PostgreSQL для сервера управления, произведено множество других улучшений, которые продолжают развитие продукта для использования в сложных инфраструктурах пользователей корпоративного сегмента.

«Кибер Бэкап» включён в реестр отечественного ПО Минцифры России и используется заказчиками для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также в целях перехода на импортонезависимые решения. С 2025 г. госкомпаниям и органам государственной власти запрещается использовать иностранное программное обеспечение на принадлежащих им значимых объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ) согласно Указу Президента РФ от 30 марта 2022 г. №166.