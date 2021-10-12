Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Microsoft SharePoint Products and Technologies
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 827, упоминаний - 1747
Microsoft SharePoint Products and Technologies упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 14
|Ипатов Вадим 80 22
|Самойленко Максим 65 8
|Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 6
|Храмцовская Наталья 38 5
|Макаров Станислав 111 5
|Демидов Михаил 120 4
|Рудычева Наталья 81 4
|Канаметова Залина 4 3
|Ерин Сергей 14 3
|Мещеряков Евгений 3 3
|Невинчаный Александр 18 3
|Satya Nadella - Сатья Наделла 167 3
|Шмид Александр 18 3
|Логинова Елена 5 3
|Трефилов Алексей 34 3
|Ковалев Сергей 18 2
|Ложечкин Александр 27 2
|Липич Григорий 48 2
|Teper Jeff - Тепер Джефф 2 2
|Варламова Елена 2 2
|Аликошвили Георгий 11 2
|Пискунович Елена 9 2
|Brockway Tad - Броквей Тед 6 2
|Марей Алексей 14 2
|Марцынкьян Сергей 19 2
|Червяков Евгений 7 2
|Водясов Алексей 97 2
|Danny Allan - Дэнни Аллан 23 2
|Степанов Антон 56 2
|Чехонин Антон 60 2
|Жариков Александр 2 2
|Шушкин Дмитрий 92 2
|De Meno Randy - де Мено Ренди 3 2
|Мякишева Марина 84 2
|Холинов Андрей 18 1
|Иванов Алексей 76 1
|Ройфман Роман 14 1
|Козлов Александр 54 1
|Коптелов Андрей 74 1
|Козырев Алексей 270 1
|Wikipedia - Википедия 275 2
|ZDnet 381 2
|NYT - The New York Times 506 2
|Ars Technica 227 2
|The Verge - Издание 448 1
|CNBC - Consumer News and Business Channel 108 1
|BleepingComputer - Издание 120 1
|VentureBeat 79 1
|Associated Press 328 1
|Деловой Петербург 6 1
|Neowin 38 1
|ThreatPost 9 1
|ComputerWorld 92 1
|PCWorld - PC World 36 1
|News Corp 90 1
|CNews Analytics 1988 21
|IDC - International Data Corporation 2711 4
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 4
|Markets&Markets Research 78 3
|IDC Data Thrivers 2 1
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 2
|Narxoz University - Нархоз Университет Республики Казахстан 3 1
|ИПС РАН - Институт программных систем им. А. К. Айламазяна Российской академии наук 39 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 757834, в очереди разбора - 661524.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 757834, в очереди разбора - 661524.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru