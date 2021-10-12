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Microsoft SharePoint Products and Technologies


12.10.2021 Microsoft представила новые функции Teams, Outlook и Office 365 для создания инклюзивных гибридных рабочих мест 1
03.09.2021 «Айтеко» создала отдельную немаленькую ИТ-компанию для работы с нефтянкой и газовиками 1
03.09.2021 В структуре ГК «Айтеко» создана консалтинговая компания «Витте про» для работы с заказчиками из ТЭК и промышленности 1
08.07.2021 Varonis и Softline расширяют стратегическое партнерство 1
15.06.2021 Softline обеспечила ISAS решением на базе сервисов Microsoft Azure и служб Powerplaform 2
15.03.2021 На рынке резервного копирования появляются новые лидеры 3
11.03.2021 Commvault представила Metallic Office 365 Backup для учебных заведений 1
04.03.2021 Решение Commvault обеспечило непрерывность бизнеса и защиту данных в страховой медицинской компании 1
26.02.2021 «Гринатом» открыл два новых представительства в Приволжском федеральном округе 1
16.02.2021 «Корус консалтинг» поможет технологично управлять изменениями на производстве 3
04.02.2021 Как автоматизировать создание резервных копий 2
01.02.2021 «Корус консалтинг» автоматизировала управление проектами в «Сберсервисе» 1
26.01.2021 Commvault представила обновленный функционал Metallic для SaaS и гибридного облака 1
06.01.2021 Microsoft начинает массовое истребление популярных приложений и сервисов под Windows 10 1
15.12.2020 Abbyy представила новую версию Abbyy Intelligent Search 1
03.12.2020 Veeam представила Veeam Backup для Microsoft Office 365 v5 4
20.11.2020 Lamoda автоматизировала взаимодействие с партнерами на базе Microsoft Dynamics 365 Online 1
01.10.2020 Группа компаний Angara и CyberPeak займутся защитой неструктурированных данных 1
30.09.2020 Кибершпионы взломали множество аккаунтов сотрудников правительства США 1
18.09.2020 Syssoft обеспечила компанию «Цезарь Сателлит» инструментами аудита ИТ-инфраструктуры 1
13.08.2020 «Крок» расширяет консалтинг по технологиям Microsoft 1
23.07.2020 «КОРУС Консалтинг» перевел «Юнифарм» на облачный электронный документооборот на базе инфраструктуры «ИТ-ГРАД» 2
22.07.2020 Microsoft рассказала о новых технологических инструментах для партнерских решений 1
21.07.2020 СЭД ТЕЗИС автоматизировала работу с проектами, договорами и документами в девелоперской группе компаний 1
29.06.2020 «Корус консалтинг» провел аудит корпоративной ИТ-системы на базе Sharepoint для Avito 4
10.06.2020 Как быстро перейти от бюрократических бизнес-процессов к гибкому управлению 1
27.05.2020 Microsoft крупно обновила Skype. Что в нем нового 1
23.04.2020 «Лаборатория Касперского» разработала решение для контроля сторонних облачных сервисов сотрудников 2
22.04.2020 «Корус консалтинг» оцифрует документооборот в «Макдоналдс» 2
21.04.2020 Сервис Microsoft 365 стал доступен по всему миру 1
26.03.2020 Обновленное решение «Лаборатории Касперского» для защиты MS Office 365 будет бесплатным полгода 2
10.02.2020 Взломаны серверы ООН 1
07.02.2020 Atos помогла Первой грузовой компании перейти на SAP S/4HANA 1
06.02.2020 В Microsoft начинаются масштабные перестановки с закрытием подразделений 1
25.12.2019 Интегратор становится локомотивом комплексной цифровой трансформации компаний 1
24.12.2019 Злоумышленники удивили экспертов хитроумной атакой на MS Office 365 1
07.11.2019 Veeam представила решения резервного копирования для облачных платформ Microsoft 1
26.09.2019 Softline представила результаты собственного исследования облачного направления 2
19.09.2019 Научно-Технический Центр «Газпром нефти» внедрил дашборд руководителя 1
11.09.2019 ActiveCloud запустил резервное копирование для Exchange и Office365 1

Публикаций - 827, упоминаний - 1747

Microsoft SharePoint Products and Technologies упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11039 407
SAP SE 3208 55
АйТи 749 42
OpenText 160 36
IBM 3530 21
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 239 18
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5316 17
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6854 13
Google LLC 7135 12
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6453 11
Корус Консалтинг ГК 805 9
Летограф - Letograf 63 7
CompanyMedia 110 6
Veeam Software 250 6
Navicon - Навикон 197 6
ActiveCloud by Softline - АктивХост РУ 97 5
Samsung Electronics 5641 5
Acronis - Акронис 364 4
Ланит ГК 1155 4
LanCloud - ЛанКлауд 36 4
Крок 1219 4
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 4
ЭОС - Электронные офисные системы 983 4
MobilityLab - МобилитиЛаб 53 3
Box inc - box.com - box.net 76 3
ITPS Группа компаний - Парма-Телеком 34 3
Docsvision - ДоксВижн 770 3
Синтерра - Synterra 564 3
InfoWatch - Инфовотч 603 3
Abbyy 793 3
Facebook 3765 3
Apple Inc - Эппл Рус 7685 3
Lenovo Group 1636 3
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 3
SEC Consult Services 929 3
Softline - Софтлайн 1474 3
Commvault 148 3
VK - Mail.ru Group 2482 2
GitHub 412 2
Dell EMC 2393 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 215 5
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4326 4
Альфа-Банк 1123 4
Ренессанс кредит Банк 143 3
Газпромбанк - ГПБ 692 3
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 3
Башнефть ПАО АНК 90 3
ВТБ24 583 3
ЕС-лизинг 13 2
Согласие СК 44 2
EPIC Telecom Invest 69 2
ПГК - Первая грузовая компания 98 2
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм 53 2
Открытие ФК 538 2
Транснефть 159 2
Энергомаш НПО имени академика В. П. Глушко 17 1
Юнифарм - Unipharm 8 1
ОССП - Объединённые Системы Сбора Платы 5 1
Merck - Мерк - фармацевтическая, химическая и биологическая компания 17 1
Телефон.Ру 60 1
ВТБ Факторинг 22 1
Локо-Банк 31 1
Getty Images 16 1
Silver Lake Partners 51 1
Servier - Сервье - фармацевтическая компания 5 1
ConocoPhillips 10 1
КЕХ Екоммерц 2 1
Альфа Строй 1 1
Много.ру - Mnogo.ru 1 1
Тройка РЭД - инвестиционно-строительная компания 1 1
Nordgold - Нордголд 9 1
Белый Ветер 52 1
Avito - Авито 171 1
McDonald’s - Макдоналдс 90 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
eBay Inc 529 1
LinkedIn 520 1
Visa International 1345 1
Lamoda 83 1
Банк Зенит 131 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 914 6
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 750 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5795 3
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1953 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 255 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 1
Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) - Department of Homeland Security (DHS) 56 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 1
ПФР Департамент информационных технологий 103 1
РЭЦ - Российский экспортный центр 55 1
ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 49 1
ООН УВКПЧ - Управление Верховного комиссара по правам человека 1 1
Российско-Германская внешнеторговая палата - ВТП 10 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 14
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 43
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1637 25
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 18
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 920 18
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10374 17
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 15
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1219 11
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7252 11
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 11
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1247 9
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 9
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных 82 8
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 7
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 7
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 572 6
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 6
REST - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети 188 6
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1093 5
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1144 5
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 5
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3650 5
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 4
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 444 4
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 378 4
eDiscovery - Electronic discovery - Электронное обнаружение - ПО для поиска информации 18 4
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5293 4
AJAX - Asynchronous Javascript and XML - подход к построению интерактивных пользовательских интерфейсов веб-приложений 79 4
Flash 472 4
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3005 4
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 112 3
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1447 3
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 178 3
Web Interface - Веб-интерфейс 177 3
МФУ - Многофункциональное устройство 585 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 485 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 280 3
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 184 3
Microsoft Office 365 769 80
Google Android 10750 68
Microsoft Exchange 680 63
Microsoft Windows 10 6622 58
Apple iOS 5741 56
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 362 54
Microsoft Azure 1171 43
Microsoft SharePoint Server 103 37
Microsoft SQL Server 790 31
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 340 30
Microsoft Windows Phone OS 1472 30
SQL - Язык программирования 432 28
Microsoft SharePoint 2010 43 27
Microsoft Windows 851 19
Microsoft Windows 7 1662 19
Microsoft Office 1926 17
Microsoft Excel 435 15
Microsoft Teams 214 15
Linux OS 4249 14
Microsoft Windows 8 1228 13
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 443 13
OpenText Documentum 189 12
Microsoft SharePoint 2007 60 12
Java - Язык программирования 1169 10
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 788 10
Microsoft Dynamics CRM 386 10
ЭОС Дело СЭД 620 10
Microsoft Office 2007 95 9
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 443 9
Apple iPad 3263 8
JavaScript - Язык программирования 627 8
Microsoft Lync 272 7
Symbian OS 767 7
Microsoft Skype for Business 116 6
Apple iPhone - Серия смартфонов 5124 6
Dropbox - Файловый хостинг 390 6
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 382 6
Google One - Google Drive - Google Диск - Сервис хранения, редактирования и синхронизации файлов 223 6
Apple macOS 922 6
Microsoft Surface - Планшет 305 6
Ипатов Вадим 80 22
Самойленко Максим 65 8
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 6
Храмцовская Наталья 38 5
Макаров Станислав 111 5
Демидов Михаил 120 4
Рудычева Наталья 81 4
Канаметова Залина 4 3
Ерин Сергей 14 3
Мещеряков Евгений 3 3
Невинчаный Александр 18 3
Satya Nadella - Сатья Наделла 167 3
Шмид Александр 18 3
Логинова Елена 5 3
Трефилов Алексей 34 3
Ковалев Сергей 18 2
Ложечкин Александр 27 2
Липич Григорий 48 2
Teper Jeff - Тепер Джефф 2 2
Варламова Елена 2 2
Аликошвили Георгий 11 2
Пискунович Елена 9 2
Brockway Tad - Броквей Тед 6 2
Марей Алексей 14 2
Марцынкьян Сергей 19 2
Червяков Евгений 7 2
Водясов Алексей 97 2
Danny Allan - Дэнни Аллан 23 2
Степанов Антон 56 2
Чехонин Антон 60 2
Жариков Александр 2 2
Шушкин Дмитрий 92 2
De Meno Randy - де Мено Ренди 3 2
Мякишева Марина 84 2
Холинов Андрей 18 1
Иванов Алексей 76 1
Ройфман Роман 14 1
Козлов Александр 54 1
Коптелов Андрей 74 1
Козырев Алексей 270 1
Россия - Российская федерация - РФ 57238 327
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17320 63
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14034 56
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7920 56
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7093 30
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5609 22
Казахстан - Республика 2622 20
Украина 3353 20
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 17
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3913 16
Россия - СФО - Новосибирск 1959 13
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2456 11
Восточная Европа 1674 10
Германия - Федеративная Республика 3618 10
Россия - ПФО - Самара 1287 10
Европа 3736 10
Франция - Французская Республика 2116 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5707 9
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1093 8
Россия - ПФО - Казань 1510 8
Беларусь - Белоруссия 2084 7
Япония 2771 6
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1148 6
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1461 5
Европа Западная 611 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1617 4
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1287 4
Россия - СФО - Ленинградская область 1107 4
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1108 4
Индия - Республика 2165 3
Земля - планета Солнечной системы 858 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1049 2
Россия - Вологодская область - Череповец 115 2
США - Орландо 45 1
Великобритания - Уэльс 27 1
Россия - Амурская область 320 1
Россия - Кировск - Кировская область 303 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 578 1
Россия - Республика Мордовия 387 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 36
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4016 30
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 24
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3214 17
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 7
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 6
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2843 5
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 77 2
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 58 1
Shadow IT – Теневые технологии - приложения и информационные системы, применяемые без ведома и одобрения ИТ-отделов компании 11 1
СРО - саморегулируемые организации 43 1
COO - Chief Operating Officer - исполнительный директор 13 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 116 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 1
Русский язык 976 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
CFO - Chief Financial Officer - Финансовый директор 48 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 249 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 133 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 1
Федеральное законодательство 254 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 656 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 300 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 126 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 169 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 1
Wikipedia - Википедия 275 2
ZDnet 381 2
NYT - The New York Times 506 2
Ars Technica 227 2
The Verge - Издание 448 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 108 1
BleepingComputer - Издание 120 1
VentureBeat 79 1
Associated Press 328 1
Деловой Петербург 6 1
Neowin 38 1
ThreatPost 9 1
ComputerWorld 92 1
PCWorld - PC World 36 1
News Corp 90 1
CNews Analytics 1988 21
IDC - International Data Corporation 2711 4
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 4
Markets&Markets Research 78 3
IDC Data Thrivers 2 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 2
Narxoz University - Нархоз Университет Республики Казахстан 3 1
ИПС РАН - Институт программных систем им. А. К. Айламазяна Российской академии наук 39 1
Docflow 58 4
Олимпийские игры - Olympic Games 302 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1137 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 1
CNews AWARDS 291 1
Microsoft Ignite 18 1
NetApp Directions 6 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 757834, в очереди разбора - 661524.
Создано именных указателей - 46354.
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