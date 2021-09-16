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Аксельрод Александр


16.09.2021 «Корус консалтинг» выводит на рынок новый продукт «Спутник репозиторий» 1
16.09.2020 Обновленная платформа «Спутник ЕСМ» получила конструктор бизнес-процессов 1
01.10.2018 «Корус консалтинг» перевел систему «Обращения граждан» Правительства Свердловской области на отечественное решение 1
27.09.2018 «КОРУС Консалтинг» расширяет партнерскую сеть направления СЭД «Спутник» 1
31.08.2018 «Корус консалтинг» стал партнером поискового портала «Спутник» 1
14.08.2018 Свердловские чиновники перешли с американского ПО на PostgreSQL и СЭД «Спутник» 1
14.08.2018 «Корус консалтинг» перевел СЭД Правительства Свердловской области на СУБД PostgreSQL 1
25.06.2018 «Корус Консалтинг» провел нагрузочное тестирование СЭД «Спутник» 1
23.04.2018 «Корус Консалтинг» внедрила ECM-систему «Спутник» в «Утконосе» 1
19.03.2018 «Корус Консалтинг» перевел СЭД Правительства Свердловской области на отечественное решение 1
25.01.2018 Фонд соцстрахования переехал с Documentum на российское и свободное ПО 1
25.01.2018 «Корус Консалтинг» перевел СЭД Фонда Соцстраха РФ на отечественное ПО 1
03.03.2015 «Корус Консалтинг» предложил ритейлерам модуль для обработки обращений и жалоб клиентов 1
27.11.2014 «Корус Консалтинг» и Merlion представили комплексное решение на платформе IBM PowerLinux 1
22.09.2014 «Корус Консалтинг» выпустил iDocs:«Мобильный офис» 3.0 1
09.06.2014 Правительство Свердловской области завершило миграцию СЭД на новую версию платформы Documentum 1
19.05.2014 «Корус Консалтинг» получил свидетельство на товарный знак iDocs 1
18.03.2014 «Корус Консалтинг» выпустил обновленную версию ELLF на базе Alfresco 1
11.09.2013 «Корус Консалтинг» представил новую облачную СЭД на базе платформы Alfresco 1
27.06.2012 «Корус Консалтинг» создал электронный архив для ЦНИИ им. Крылова 1
22.03.2012 Топ-менеджеры ФСК ЕЭС и холдинга МРСК используют «Мобильный офис руководителя» 1
27.01.2012 Новое исследование ЕСМ-рынка ошарашило российские компании 1
24.01.2012 «Техносерв» и «Корус Консалтинг» создают программно-технический комплекс для ситуационно-аналитического центра Минэнерго 1
17.03.2011 Новый стандарт документооборота MoReq 2010 расколол российский рынок СЭД 1
21.09.2010 «Корус Консалтинг» автоматизировал договорной документооборот в «Спецрадиосервисе» 1
23.07.2010 «Корус Консалтинг» централизует документооборот в «ВолгаТелекоме» 1
31.05.2010 Специализированные СЭД вытеснят ECM? 1
27.04.2010 «Корус Консалтинг» автоматизировал документооборот в «Башинформсвязи» 2
14.04.2010 Внедрения СЭД-2010: как изменился заказчик? 1
08.04.2010 «Корус Консалтинг» внедряет СЭД в «ЦентрТелекоме» 2
19.03.2010 Прекращение разработки СЭД: есть ли опасность для заказчика? 1
12.03.2010 Названы точки соприкосновения ECM и ERP 2
09.03.2010 Российский рынок СЭД: что принесет 2010 год? 1
26.02.2010 Сколько стоят специалисты СЭД? 2
12.02.2010 Имеет ли ROI значение для ECM-проектов? 2
25.12.2009 Российские эксперты оценили безопасность современных СЭД 1
07.12.2009 Ранкинг вендоров СЭД: продажа лицензий в России 2
04.12.2009 Gartner оценила ECM-рынок 2009 3
26.11.2009 СЭД в "Августе": первое использование IRM Services в России 1
15.10.2009 Оптимизация расходов на СЭД: подрядчики знают, как сэкономить 9

Публикаций - 40, упоминаний - 56

Аксельрод Александр упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Корус Консалтинг ГК 808 10
OpenText 161 8
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 4
Microsoft Corporation 11168 4
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 2
Ростелеком Связьинвест 706 2
АйТи 753 2
ВолгаТелеком 223 2
Летограф - Letograf 65 2
Oracle Corporation 3363 1
IBM 3557 1
Merlion - Мерлион 275 1
Корус консалтинг ДМ 4 1
Спутник ПП - поисковый портал 4 1
Ростелеком Уралсвязьинформ 191 1
Ростелеком ЦентрТелеком 195 1
Утконос 99 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 272 5
Правительство Свердловской области 14 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 3
Правительство РФ 2208 1
Президент Российской Федерации 1442 1
ФСС РФ - Департамент информатизации Фонда социального страхования России 17 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 8
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 591 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 1
BSD license - Berkeley Software Distribution license - Программная лицензия университета Беркли 93 1
REST - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети 188 1
NFS - Network File System - протокол сетевого доступа к файловым системам 176 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 686 1
Умный регион - концепция инновационного развития городов и районов 15 1
OpenText Documentum 191 9
Корус Консалтинг - СЭД Спутник - Спутник ECM 14 6
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 593 3
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 347 3
Microsoft SharePoint 2010 43 2
OpenText EMC Documentum 6 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 790 2
Microsoft Exchange 684 2
Microsoft Exchange Server 210 1
Логика Бизнеса - Логика СЭД 142 1
Обращения граждан 37 1
Apache Solr - платформа полнотекстового поиска с открытым исходным кодом 8 1
Microsoft SharePoint Server 103 1
Oracle UCM - Oracle Univeral Content Management 7 1
Oracle BI Suite - Oracle Business Intelligence Suite 56 1
Alfresco 114 1
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 445 1
Apache Hadoop 339 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 290 1
РусБИТех - Astra Linux Special Edition 188 1
Microsoft Windows 856 1
Apple macOS 934 1
Microsoft Windows 10 6676 1
Apache Tomcat - Веб-сервер и контейнер сервлетов 64 1
Ипатов Вадим 80 8
Гущин Юрий 9 3
Гурарий Евгений 4 3
Храмцовская Наталья 38 3
Селиванов Дмитрий 48 2
Мякишева Марина 84 2
Попов Сергей 72 1
Кондаков Александр 14 1
Рукавишников Алексей 2 1
Хромов Максим 9 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 19
Россия - Свердловская область 807 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1156 1
Россия - Челябинская область 661 1
Россия - Курганская область 261 1
Казахстан - Республика 2650 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 1
Индия - Республика 2181 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 1
Украина 3398 1
Европа Западная 618 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1210 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 254 1
CNews Analytics 1991 2
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769315, в очереди разбора - 672999.
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