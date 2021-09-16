Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Аксельрод Александр
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 40, упоминаний - 56
Аксельрод Александр упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Корус Консалтинг ГК 808 10
|OpenText 161 8
|Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 4
|Microsoft Corporation 11168 4
|РусБИТех - ГК Astra Linux 426 2
|Ростелеком Связьинвест 706 2
|АйТи 753 2
|ВолгаТелеком 223 2
|Летограф - Letograf 65 2
|Oracle Corporation 3363 1
|IBM 3557 1
|Merlion - Мерлион 275 1
|Корус консалтинг ДМ 4 1
|Спутник ПП - поисковый портал 4 1
|Ростелеком Уралсвязьинформ 191 1
|Ростелеком ЦентрТелеком 195 1
|AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 1
|Ипатов Вадим 80 8
|Гущин Юрий 9 3
|Гурарий Евгений 4 3
|Храмцовская Наталья 38 3
|Селиванов Дмитрий 48 2
|Мякишева Марина 84 2
|Попов Сергей 72 1
|Кондаков Александр 14 1
|Рукавишников Алексей 2 1
|Хромов Максим 9 1
|CNews Analytics 1991 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769315, в очереди разбора - 672999.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769315, в очереди разбора - 672999.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru