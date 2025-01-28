Старостин Дмитрий
Старостин Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|ТрансКонтейнер 38 1
|Курьянов Сергей 162 3
|Иванова Елена 80 2
|Потапенко Михаил 45 2
|Бейдер Александр 75 2
|Ипатов Вадим 84 2
|Кочуров Евгений 15 2
|Зайцев Андрей 47 1
|Аксельрод Александр 41 1
|Шелястина Елена 14 1
|Кубликова Ирина 28 1
|Полтев Сергей 17 1
|Леонтьев Алексей 11 1
|Ерохин Андрей 7 1
|Стаханов Евгений 21 1
|Черник Юрий 1 1
|Рязанов Владимир 1 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144452 4
|Россия - ЦФО - Московская область - Балашиха 352 2
|Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7436 1
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