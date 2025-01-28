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Старостин Дмитрий



28.01.2025 «Аеон Девелопмент» внедрил ИИ 1
25.07.2011 Optima WorkFlow обеспечивает единое документационное пространство для МФЦ и администрации Балашихи 1
30.06.2011 «ТрансКонтейнер» автоматизировал корпоративное управление на платформе Optima-WorkFlow 1
30.06.2011 Внедрение СЭД: "облачное" ПО обойдется дороже? 1
30.03.2011 СЭД на платформе Optima-WorkFlow внедрена в Администрации Пушкинского района Подмосковья 1
20.01.2011 Платформа для автоматизации делопроизводства Optima-WorkFlow теперь доступна пользователям iPad 1
26.11.2010 Бизнесу нужны конкретные ECM-продукты 1
14.04.2010 Внедрения СЭД-2010: как изменился заказчик? 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Старостин Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Optima Software 19 6
TerraLink - ТерраЛинк 282 3
Docsvision - ДоксВижн 1008 3
SAP SE 5279 2
Корус Консалтинг ГК 1217 2
ЭОС - Электронные офисные системы 1181 2
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 705 2
InterTrust - ИнтерТраст 328 2
Directum - Директум 1092 2
Optima - Оптима - OXS - Optima eXchange Services - Optima Consulting 319 2
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1260 2
OpenText 208 1
Flexis - iDecide - АйДесайд 36 1
Летограф - Letograf 80 1
Apple Inc 12108 1
ТрансКонтейнер 38 1
МФЦ Мои документы Московской области - МФЦ Мои документы Подмосковья 35 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12535 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66125 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30735 4
Workflow - Поток работ 334 3
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1264 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21158 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6676 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15733 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12534 1
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Утилизационный сбор - утильсбор 1078 1
eDiscovery - Electronic discovery - Электронное обнаружение - ПО для поиска информации 45 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15894 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29714 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7655 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11627 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3536 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20629 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12193 1
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1188 1
Торговля - RetailTech - BNPL - Buy now, pay later - Сервисы рассрочки - Покупай сейчас, плати позже - система оплаты стоимости покупок равными платежами в течение небольшого периода времени - Installment plan 444 1
CMMN - Case Management Model and Notation - Uрафическая нотация для определения методов работы, основанных на обработке “кейсов” 50 1
On-premise - модель локального развёртывания программного обеспечения 722 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13430 1
Optima Workflow - Optima Document Management 56 5
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1421 2
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 379 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 969 1
Apple iPad 3860 1
ЭОС АИС МФЦ Дело 73 1
Microsoft SharePoint Products and Technologies 814 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1006 1
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - Логика СЭД - ECM-Платформа - ранее БОСС Референт СЭД 258 1
Ланит - Lansoft - LANSOFT Document Management - iDecide Documents 20 1
Microsoft SharePoint Server 706 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Правительство Московской области - Портал государственных и муниципальных Московской области - Электронное Подмосковье 14 1
Курьянов Сергей 162 3
Иванова Елена 80 2
Потапенко Михаил 45 2
Бейдер Александр 75 2
Ипатов Вадим 84 2
Кочуров Евгений 15 2
Зайцев Андрей 47 1
Аксельрод Александр 41 1
Шелястина Елена 14 1
Кубликова Ирина 28 1
Полтев Сергей 17 1
Леонтьев Алексей 11 1
Ерохин Андрей 7 1
Стаханов Евгений 21 1
Черник Юрий 1 1
Рязанов Владимир 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144452 4
Россия - ЦФО - Московская область - Балашиха 352 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7436 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51088 4
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14346 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3112 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48052 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6067 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10948 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1213 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13525 1
Экономический эффект 1067 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2439 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29077 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4818 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5835 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2309 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6135 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5362 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16311 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2478 1
Энергетика - Energy - Energetically 5089 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7843 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2167 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 915 1
Visionary - Визионер - Визионерство 110 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психоанализ - психическое здоровье 1255 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 932 1
Добавленная стоимость - рыночная стоимость продукции, произведённой фирмой, за вычетом понесённых затрат вне фирмы 384 1
Gartner - Гартнер 3556 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8135 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 338 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1337085, в очереди разбора - 771953.
Создано именных указателей - 167035.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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