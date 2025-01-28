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«Аеон Девелопмент» внедрил ИИ

«Аеон Девелопмент» объявляет о запуске масштабной программы системного внедрения искусственного интеллекта, став одной из первых компаний на российском девелоперском рынке, которая комплексно использует ИИ-сервисы для повышения эффективности бизнеса и улучшения клиентского опыта. Новые технологии уже функционируют в отделах продаж и маркетинга, а в планах — расширение на все ключевые направления, от консалтинга и аналитики до сервисного сопровождения владельцев недвижимости. Об этом CNews сообщили представители «Аеон Девелопмент».

Дмитрий Старостин, управляющий партнер «Аеон Девелопмент»: «ИИ открывает перед нами возможности, которые фактически переворачивают привычный девелопмент. Данные алгоритмы помогают принимать более точные решения, совершенствовать клиентский сервис и минимизировать риски. Мы уверены, что это следующий шаг в эволюции рынка и важный вклад в повышение качества жизни наших клиентов».

На первом этапе технологии ИИ были интегрированы в блоки продаж и маркетинга. Теперь потенциальные покупатели могут получить мгновенную консультацию в режиме 24/7 через виртуального ассистента на сайте. Он помогает подобрать квартиру или коммерческое помещение, рассказывает о вариантах отделки и банковских программах, а также формирует персонализированные рекомендации.

Кроме того, команда «Аеон Девелопмент» активно задействует нейросети для анимации — «оживляя» 3D-рендеры: это позволяет оперативно моделировать будущее окружение под любым ракурсом и наглядно демонстрировать атмосферу проекта, включая планируемую инфраструктуру. Такой подход повышает вовлеченность клиентов и существенно упрощает выбор недвижимости.

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Марина Мальцева, заместитель генерального «Аеон Девелопмент»: «Мы начали с продаж и маркетинга, потому что именно здесь скорость и актуальность информации особенно ценны. Наша цель — обеспечить каждому клиенту высококлассный сервис: от детальных консультаций по планировкам до готовых инвестиционных расчетов. Интеллектуальный чат-бот уже снимает часть рутины, позволяя менеджерам уделять больше времени сложным запросам и индивидуальным задачам. Также мы активно внедряем автоматизированную генерацию контента. Впереди ещё более масштабные планы: от продвинутой аналитики продаж и разработки дизайнерских решений до правового сопровождения и сервисной поддержки для тех, кто уже стал владельцем недвижимости».

Помимо блока продаж и маркетинга, «Аеон Девелопмент» планирует развивать и другие направления применения искусственного интеллекта: инвест-консалтинг, HR-процессы, дизайн интерьеров, аналитику рекламы.

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