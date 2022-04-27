«Корус консалтинг» запустила платформу для управления бизнес-процессами «Авандок»

ГК «Корус консалтинг» объявила о выводе на рынок нового российского бренда — «Авандок» (ранее «Спутник ECM»). Платформа полностью автоматизирует работу с корпоративным контентом компаний и связанные с ним процессы: от официальной переписки и договоров с контрагентами и сотрудниками до управления архивом технической документации. Продукт способен полностью заменить западные аналоги и поддержать все необходимые процессы бизнеса, утверждают в компании.

«Авандок» — единая платформа для автоматизации юридически значимого, организационно-распорядительного, кадрового и внутреннего документооборота, согласований и подписаний, переписок и работы с корпоративными документами, процесса подготовки и исполнения поручений, архивного хранения документации с сохранением ее юридической значимости.

Использование инструментов no-code/low-code позволяет быстро настраивать процессы под задачи компании с помощью визуальных конструкторов и не требует участия разработчика. При этом «Авандок» — открытая платформа. Заказчики могут написать свой пользовательский интерфейс и расширить возможности: набор готовых методов позволяет самостоятельно разрабатывать новые функции или модули под специфические бизнес-процессы.

Расширенная ролевая модель позволяет быстро настраивать сотрудникам или группам сотрудников доступы к нужным элементам: документам, файлам, отчетам. Администраторы системы могут определить полномочия в зависимости от характеристик объектов, к которым дается доступ (типов, видов, текущего состояния и так далее), и изменять их в соответствии с регламентами и правилами, предусмотренными в компании.

«Авандок» легко справляется с нагрузками. Благодаря горизонтальному шардингу он выдерживает одновременную работу сотен тысяч пользователей, сохраняя скорость отклика менее секунды. В одной инсталляции может работать неограниченное количество организаций и их филиалов с администрированием из центра или на местах.

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«Мы рады предложить рынку полностью российское решение, учитывающее лучшие мировые практики и потребности бизнеса тогда, когда необходимость и важность импортозамещения существенно возрастает. Наша команда внедряет и разрабатывает модули и инструменты для “оцифровки” документооборота более 17 лет. Многолетняя экспертиза в области, опыт создания высоконагруженных систем, а также обратная связь от партнеров и клиентов компании — непосредственных пользователей подобных инструментов — позволили нам создать действительно удобный продукт, учитывающий ключевые потребности крупного бизнеса», — сказал Александр Аксельрод, CEO «Авандок».

«В условиях удаленной и распределенной работы команд к ECM- и BPM-системам выдвигаются высокие требования. Быстрый отклик и возможность выдерживать одновременную работу неограниченного числа пользователей сегодня — обязательная характеристика для подобных решений. Нашей задачей было не только оправдать эти ожидания бизнеса, но и создать максимально гибкий инструмент, легко настраиваемый под специфику конкретных компаний. И мы гордимся тем, что смогли создать такое решение для российского рынка силами российских разработчиков», — отметил Павел Перов, директор по продукту «Авандок».