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«Корус консалтинг» выводит на рынок новый продукт «Спутник репозиторий»

ГК «Корус консалтинг» разработала новый продукт — «Спутник репозиторий» для создания корпоративных архивов электронных документов и цифрового контента. Продукт позволяет долгосрочно хранить корпоративную информацию и получать доступ к ней через визуальный интерфейс и/или REST-сервисы. Решение реализовано на базе Sputnik Content Server (SCS) платформы «Спутник», входящей в реестр отечественного ПО.

«Спутник репозиторий» — единая точка сбора и хранения всего создаваемого корпоративного контента и сопутствующих данных (реквизитам ЭП, версиям, историям версий и обсуждения). Многие организации сталкиваются с проблемой хранения корпоративного контента: отсутствием единой системы управления документами, разрозненностью баз и архивов в различных ИТ-системах, сложностями поиска, трудностями обеспечения юридической значимости документов при их долгосрочном хранении.

«Спутник репозиторий» позволяет организовать надежное и удобное хранение любого цифрового контента предприятия: кадровую, бухгалтерскую, конструкторскую, техническую и проектную документацию, ОРД и любые другие цифровые активы. Решение позволяет конвертировать PDF-представления, быстро находить требуемые файлы, визуализировать комплекты документов, а также обмениваться ими с другими участниками рынка.

«Спутник репозиторий» поддерживает интеграцию с используемыми в компании информационными системами и легко масштабируется. Решение поддерживает миграцию исторических данных из различных систем организации, бизнес-процессы и интерфейс настраиваются в визуальном редакторе. Инструмент проводит постоянный мониторинг интеграционных сервисов и контролирует их корректное функционирование, а Sputnik Foundation Classes — REST API — включает свыше 50 методов, предоставляющих весь набор необходимых инструментов для работы с объектной моделью Спутник CS.

«Мы создали продукт “Спутник репозиторий”, который предоставляет все необходимые сервисы для работы с электронными документами и их хранения. При проектировании нового продукта мы использовали все наработки, полученные в реализации проектов электронного документооборота за последние 20 лет, что особенно важно для обеспечения надежности, масштабируемости и отказоустойчивости системы. Уверены, новое решение способно полностью закрыть вопрос работы с документацией в крупном бизнесе или государственных учреждениях, упорядочить работу с корпоративным контентом и сделать ее удобной», – отметил Александр Аксельрод, директор направления СЭД ГК «Корус консалтинг».

Преимущества инструмента «Спутник репозиторий»

Готовый набор REST-сервисов для работы с хранилищем, например, таких как: создание документа, обновление документа, поиск документа, получение ссылки на просмотр документа или комплекта документов, получение списка ЭП документов и т.д.

Надежное функционирование путем обеспечения отказоустойчивости подтвержденное нагрузочным тестированием.

Отсутствие проблем масштабирования на любое количество контента, пользователей и информационных систем.

Быстрая адаптация интеграционных сервисов под требования Заказчика.

Собственный, гибко настраиваемый интерфейс пользователя.

Добавление новых и изменение существующих типов документов осуществляется в визуальном конструкторе без программирования (no-Code).

Гибкая ролевая модель.

Интеграция с системой распознавания.

Детальный аудит всех событий системы.

Требования к сайзингу существенно меньше, чем для аналогичных решений на ЕСМ платформах.

Импортонезависимый стек технологий.

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