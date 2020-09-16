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Обновленная платформа «Спутник ЕСМ» получила конструктор бизнес-процессов

Интеграция Бизнес-приложения

ГК «Корус Консалтинг» выпустила обновление ECM-платформы «Спутник ECM», где представила набор конструкторов для автоматизации бизнес-процессов организации. Теперь пользователи могут самостоятельно создавать или модифицировать компоненты бизнес-процесса – справочники, карточки документов и маршруты – и добавлять их в систему в виде пакетов обновлений, без перезагрузки решения.

В новой версии платформы «Спутник ЕСМ» пользователи могут самостоятельно создавать простые (плоские) и иерархические справочники, настраивать их отображение и правила создания записей.

Настроить состав атрибутов документа, их тип и размещение на карточке можно в визуальном редакторе. Пользователь самостоятельно настраивает правила заполнения атрибутов и их зависимости. При большом количестве атрибутов их можно разместить в закладках для быстрого доступа.

Для определения маршрута документа пользователь может воспользоваться уже готовыми процессами, заданными в модуле BRE-платформы (Business Rrules Engine), или создать собственные этапы его жизненного цикла: последовательность, набор действий в рамках каждого этапа и условия перемещения по маршруту.

Все объекты, доступные в конструкторе, можно создавать с помощью механизма наследования (повторного использования компонентов), что существенно облегчает применение изменений для элементов бизнес-процесса.

Раньше аналогичные настройки выполнялись в XML-редакторе. Теперь пользователю не нужно разбираться в программировании даже на уровне low code: новый бизнес-процесс может настроить и добавить в систему пользователь уровня «консультант». Если раньше на изменение состава атрибутов или жизненного цикла процесса могло уйти нескольких дней или даже недель (с учетом согласования требований и стоимости работ), то теперь потребуются считанные минуты, так как процесс не требует привлечения разработчика.

«Новый релиз – это важный этап в развитии платформы “Спутник ЕСM”. Теперь наши заказчики смогут самостоятельно развивать свои решения. Более того, они смогут делиться друг с другом своими наработками, просто сформировав и отправив пакет с новыми бизнес-процессами своим коллегам», – сказал руководитель практики документооборота «Корус Консалтинг» Александр Аксельрод.

С лета 2020 г. «Корус Консалтинг» планомерно развивает инструменты настройки ИТ-решения «Спутник ECM». Летнее обновление коснулось рабочего пространства пользователей: добавились конструкторы виджетов и преднастроенные шаблонов дашбордов и профилей пользователей. В следующем релизе, уже в 2021 г., ГК «Корус Консалтинг» планирует выпустить версию с расширенными возможностями API платформы и визуальным конфигуратором сервисов интеграции, а также добавить инструменты для визуальной настройки отчетов.

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