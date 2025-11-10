Получите все материалы CNews по ключевому слову
Невинчаный Александр
СОБЫТИЯ
Невинчаный Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Корус Консалтинг ГК 1318 21
|Microsoft Corporation 25194 15
|Docsvision - ДоксВижн 1030 5
|ЭОС - Электронные офисные системы 1187 4
|TerraLink - ТерраЛинк 289 3
|1С-Битрикс - Bitrix 618 3
|Telegram Group 2499 2
|АйТи 1434 2
|IBM - International Business Machines Corp 9547 2
|Системы документооборота 510 1
|Quest Software - Metalogix Software 1 1
|Meta Platforms - Facebook 4518 1
|1С 8890 1
|Рексофт - Reksoft 431 1
|Naumen - Наумен 681 1
|Broadcom - VMware 2484 1
|Intel Corporation 12509 1
|InterTrust - ИнтерТраст 334 1
|ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1069 1
|АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт 242 1
|Digital Design - Диджитал Дизайн 549 1
|Oracle Corporation 6851 1
|AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 1
|Курьянов Сергей 162 5
|Рыжиков Сергей 112 4
|Романов Дмитрий 67 3
|Якимчук Сергей 30 3
|Щемелев Роман 21 2
|Володин Дмитрий 8 2
|Шарова Ольга 9 2
|Цветков Михаил 5 1
|Васенков Леонид 1 1
|Ельцин Борис. 94 1
|Хитрова Екатерина 2 1
|Новиков Василий 11 1
|Поярков Александр 2 1
|Ипатов Вадим 84 1
|Полтев Сергей 17 1
|Михайлов Юрий 8 1
|Качинская Карина 2 1
|Глебов Дмитрий 1 1
|Ильин Антон 4 1
|Семенюк Дмитрий 6 1
|Путиенко Андрей 1 1
|Квитко Роман 1 1
|Яковлев Александр 24 1
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 387 1
|Кузнецов Сергей 161 1
|Балякин Андрей 17 1
|Марченко Дмитрий 28 1
|Иванова Елена 82 1
|Семенов Александр 164 1
|Бар-Бирюкова Мария 101 1
