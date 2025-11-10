Разделы

Невинчаный Александр


СОБЫТИЯ


10.11.2025 «Корус Консалтинг» и «Б1-Консалт» объявили о стратегическом партнерстве 1
24.11.2021 Партнерство с облачным провайдером: как выбрать наилучшие условия 1
26.09.2018 «Корус консалтинг» занялся развитием корпоративного портала фармацевтической компании «Сервье» 1
19.09.2018 «Корус Консалтинг» создаст СЭД для инвесткомпании Sova Capital Limited 1
13.09.2018 «Корус консалтинг» автоматизировал тендерные процессы на базе Microsoft SharePoint 2016 в компании «Борец» 1
17.04.2018 «Корус Консалтинг» и «Битрикс24» запустят облачный корпоративный портал для крупного бизнеса 1
23.01.2018 «Корус Консалтинг» представила автоматизированное решение Digital HR 1
07.08.2017 «Корус Консалтинг» автоматизировала управление проектами в «дочке» Росатома 1
18.04.2016 «Корус Консалтинг» развернула «Корус Five|Готовое рабочее место» в «Вертикали» 1
20.01.2016 «Росинтер Ресторантс» сделал свой бизнес быстрее 1
26.06.2015 «Корус Консалтинг» построил систему учета информации для юридических служб «Газпром нефти» 1
08.04.2015 Проект «Корус Консалтинг» позволит сократить издержки на документооборот для «Росинтер Ресторантс Холдинг» 1
16.03.2015 «Корус Консалтинг» перевел «Мелстон» на облачную инфраструктуру 1
09.10.2013 «Корус Консалтинг» предлагает СЭД на базе Microsoft SharePoint Server в аренду 1
16.09.2013 «Корус Консалтинг» настроил процессы обмена данных на платформе Microsoft BizTalk в Filuet Group 1
16.07.2012 «Корус Консалтинг» разработал СЭД для сети ресторанов «Росинтер Ресторантс Холдинг» 1
11.03.2012 SharePoint 15 "напряг" российский рынок СЭД 1
28.09.2011 «Корус Консалтинг» усиливает направление бизнес-решений Microsoft: новое назначение 1
02.02.2011 Аналитики раскрыли риски покупки WCM-решений 1
08.09.2010 WCM-рынок повально мигрирует на MS SharePoint 2010 1
02.07.2010 Поможет ли MS SharePoint 2010 реализовать Government 2.0 в России? 1
19.02.2010 "Блеск и нищета" SharePoint в компаниях: куда движется рынок? 2

Публикаций - 22, упоминаний - 23

Невинчаный Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Корус Консалтинг ГК 1318 21
Microsoft Corporation 25194 15
Docsvision - ДоксВижн 1030 5
ЭОС - Электронные офисные системы 1187 4
TerraLink - ТерраЛинк 289 3
1С-Битрикс - Bitrix 618 3
Telegram Group 2499 2
АйТи 1434 2
IBM - International Business Machines Corp 9547 2
Системы документооборота 510 1
Quest Software - Metalogix Software 1 1
Meta Platforms - Facebook 4518 1
8890 1
Рексофт - Reksoft 431 1
Naumen - Наумен 681 1
Broadcom - VMware 2484 1
Intel Corporation 12509 1
InterTrust - ИнтерТраст 334 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1069 1
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт 242 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 549 1
Oracle Corporation 6851 1
Росинтер Ресторантс - Rosinter 48 3
Планета Суши 11 2
IL Патио - Эль Патио 15 2
Газпром нефть 667 2
Servier - Сервье - фармацевтическая компания - Les Laboratoires Servier - Лаборатории Сервье 10 1
Борец Производственная Компания - Borets 34 1
Мелстон Инжиниринг 2 1
Filuet Group - Filuet RS - Филуэт РС 3 1
Sova Capital 5 1
Роснефть НК - нефтяная компания 528 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 504 1
Мелстон ГК 11 1
Юнифарм - Unipharm 11 1
Газпром ПАО 1404 1
РЖД - Российские железные дороги 1992 1
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 190 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2139 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1845 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5203 1
Конституционный суд РФ 109 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3341 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4815 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13249 14
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1141 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72265 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33646 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22813 6
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16980 5
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11309 4
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11223 4
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3382 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11456 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11878 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56526 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25871 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22739 3
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8279 3
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6985 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3980 2
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2237 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25457 2
Intranet - Интранет - Интрасеть 791 2
Управление договорами - Управление договорной деятельностью - Управление договорным процессом - Управление договорной документацией - Договорная работа - Contract management 428 2
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1384 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5652 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5206 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12255 2
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3287 2
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3145 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8090 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13277 1
Торговля - RetailTech - ESL - Electronic shelf labels - Электронные ценники - Edge Shelf - Система цифровых ценников 421 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2202 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12918 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4410 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Кофемашина - Кофеварка - Coffee machine 423 1
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1953 1
БТиЭ - Потребительская электроника - Электронные приборы - Электронная техника - Consumer Electronics 718 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5593 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21848 1
Электронный документ - Electronic document 1521 1
Групповая политика - Group Policy - набор правил или настроек, в соответствии с которыми производится настройка рабочей среды приёма и передачи 1005 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1475 17
Корус Консалтинг - Корус Five Документооборот - Korus Five - конструктор информационного пространства 14 5
Microsoft Office 3923 3
Microsoft Azure 1455 3
Microsoft Office 365 976 3
ЭОС EOS for SharePoint - EOS for SPS - EOS4SP 121 2
Microsoft Exchange - MS Exchange 1775 2
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 330 2
Microsoft Office EPM - Microsoft Office Enterprise Project Management - Microsoft Project - MS Project 254 2
1С-Битрикс - Битрикс24 Enterprise - Битрикс24 Энтерпрайз - Корпоративный портал 41 1
Microsoft Certified - Microsoft Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 225 1
Microsoft Yammer - корпоративное социальное программное обеспечение 51 1
Microsoft BizTalk Server 106 1
Rakuten Viber 643 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 608 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1499 1
Корус Консалтинг - Korus Digital HR - комплекс решений для руководителей HR-служб и топ-менеджмента 1 1
VK - Mail.Ru myTarget App Marketplace 5 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 813 1
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 864 1
Microsoft Software Assurance - Microsoft Enterprise Agreement 186 1
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 624 1
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 320 1
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 311 1
Naumen Contact Center IP-АТС - Naumen CC - Naumen Phone - Naumen Skorozvon - Наумен Скорозвон - сервис для холодных продаж 167 1
Корус Консалтинг - Korus Forecast 25 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5765 1
Лаборатория Наносемантика - SOVA - Smart Open Virtual Assistant 22 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 934 1
Microsoft Dynamics CRM 545 1
Apple iPad 3914 1
Google Android 14597 1
Apple Safari - браузер 875 1
Mozilla Firefox - браузер 1916 1
Microsoft Visual Studio 418 1
Курьянов Сергей 162 5
Рыжиков Сергей 112 4
Романов Дмитрий 67 3
Якимчук Сергей 30 3
Щемелев Роман 21 2
Володин Дмитрий 8 2
Шарова Ольга 9 2
Цветков Михаил 5 1
Васенков Леонид 1 1
Ельцин Борис. 94 1
Хитрова Екатерина 2 1
Новиков Василий 11 1
Поярков Александр 2 1
Ипатов Вадим 84 1
Полтев Сергей 17 1
Михайлов Юрий 8 1
Качинская Карина 2 1
Глебов Дмитрий 1 1
Ильин Антон 4 1
Семенюк Дмитрий 6 1
Путиенко Андрей 1 1
Квитко Роман 1 1
Яковлев Александр 24 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 387 1
Кузнецов Сергей 161 1
Балякин Андрей 17 1
Марченко Дмитрий 28 1
Иванова Елена 82 1
Семенов Александр 164 1
Бар-Бирюкова Мария 101 1
Россия - РФ - Российская федерация 155460 13
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53306 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14451 2
Великобритания - Уэльс 117 1
Кюрасао 11 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13541 1
Великобритания - Лондон 2405 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45437 1
Казахстан - Республика 5774 1
Беларусь - Белоруссия 6007 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1800 1
Сербия - Республика 354 1
Чехия - Прага 206 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18442 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8044 1
Европа 24592 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54621 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14938 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8195 3
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5355 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5812 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50928 2
ОРД - Оперативно-разыскная деятельность 126 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6294 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11372 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10461 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3263 1
Английский язык 6853 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8295 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31563 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17275 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 8021 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6315 1
Энергетика - Energy - Energetically 5487 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6852 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3187 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1866 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2145 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2361 1
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 628 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 656 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 348 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6185 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20193 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11658 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2285 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2734 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2527 1
ZDnet 662 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8341 2
Real Story Group 15 1
Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина 54 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2586 1
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 82 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 608 1
