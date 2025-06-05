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Хитрова Екатерина
УПОМИНАНИЯ
|05.06.2025
|В России будет разработана методология интеграции ИИ в ERP 1
|07.08.2017
|«Корус Консалтинг» автоматизировала управление проектами в «дочке» Росатома 1
Хитрова Екатерина и организации, системы, технологии, персоны:
|Корус Консалтинг ГК 1260 1
|Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1989 1
|Microsoft Office EPM - Microsoft Office Enterprise Project Management - Microsoft Project - MS Project 247 1
|Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1457 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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