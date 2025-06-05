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Хитрова Екатерина


УПОМИНАНИЯ


05.06.2025 В России будет разработана методология интеграции ИИ в ERP 1
07.08.2017 «Корус Консалтинг» автоматизировала управление проектами в «дочке» Росатома 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Хитрова Екатерина и организации, системы, технологии, персоны:

Корус Консалтинг ГК 1260 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1989 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12864 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10698 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31983 1
Мобильная версия - Mobile version 371 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3204 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15075 1
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 367 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20860 1
Microsoft Office EPM - Microsoft Office Enterprise Project Management - Microsoft Project - MS Project 247 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1457 1
Невинчаный Александр 21 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3208 1
Энергетика - Energy - Energetically 5245 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1364057, в очереди разбора - 752800.
Создано именных указателей - 176222.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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