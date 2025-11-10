Разделы

«Корус Консалтинг» и «Б1-Консалт» объявили о стратегическом партнерстве

ГК «Корус Консалтинг» и консалтинговая компания «Б1-Консалт» заключили соглашение о сотрудничестве, направленное на развитие совместных HRTech-проектов, обмен экспертизой и продвижение продуктов и услуг обеих сторон. Об этом CNews сообщили представители ГК «Корус Консалтинг».

Партнерство призвано объединить опыт и компетенции компаний в области консалтинга, автоматизации и цифровой трансформации бизнеса. Сотрудничество будет способствовать реализации совместных программ и проектов, разработке методологий и обмену экспертизой в сфере оптимизации бизнес-процессов.

Особое внимание уделено развитию решений в области автоматизации HR-процессов. В рамках соглашения «Б1-Консалт» будет предлагать своим клиентам флагманский продукт «Корус Консалтинг» — K-Team HRM, платформу для управления персоналом, корпоративной культурой и вовлеченностью сотрудников. Компании будут заниматься совместным внедрением программных продуктов, включая решения «Корус Консалтинг» для HR-автоматизации, разрабатывать методики автоматизации бизнес-процессов и реализовывать совместные проекты. Сотрудничество также предполагает апробацию новых технологий и обмен опытом, а также проведение совместных мероприятий (семинаров, конференций, форумов и вебинаров).

«Диасофт» автоматизирует учет ЦФА для финансовых организаций: решение уже работает в 10 банках
ИТ в банках

«Партнерство с Б1-Консалт открывает для нас новые возможности на рынке HR-консалтинга. Мы видим большой потенциал в объединении экспертизы наших компаний: технологические решения “Корус Консалтинг” и аналитическая компетенция “Б1” создают синергию, которая поможет клиентам быстрее достигать результатов в трансформации своих бизнес-процессов», — отметил Александр Невинчаный, заместитель генерального директора ГК «Корус Консалтинг».

«Совместная работа с “Корус Консалтинг” позволит нашим клиентам получать не только стратегические рекомендации, но и готовые цифровые инструменты для их реализации. Мы уверены, что сотрудничество станет примером успешного альянса консалтинга и ИТ и принесет ощутимую пользу бизнесу», — сказала Наталья Белякова, партнер «Б1-Консалт».

