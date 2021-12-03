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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Росатом
Федеральное агентство по атомной энергии
Публикаций - 1234, упоминаний - 2415
Росатом упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Абакумов Евгений 109 103
|Кириенко Сергей 128 98
|Путин Владимир 2410 83
|Чаркин Евгений 199 78
|Дьяченко Валерий 69 48
|Прохорова Алла 48 43
|Медведев Дмитрий 1582 42
|Урьяс Вадим 81 41
|Валчев Стоян 48 39
|Сотин Денис 106 39
|Слышкин Василий 58 36
|Клепиков Алексей 80 36
|Богданов Кирилл 98 35
|Семенихин Игорь 40 35
|Егоров Владимир 61 35
|Ямщиков Владимир 35 33
|Нестеров Алексей 84 33
|Халматов Максим 48 33
|Трофимова Людмила 34 31
|Соловьев Алексей 64 31
|Петров Михаил 96 30
|Рубин Адар 31 30
|Мискевич Евгений 32 30
|Четвернин Алексей 659 29
|Казарин Станислав 111 29
|Натрусов Артем 136 28
|Поляков Сергей 62 28
|Лебедев Антон 31 28
|Савцов Игорь 28 27
|Путятинский Сергей 54 27
|Антонов Александр 74 27
|Васильев Владислав 42 26
|Горчаков Денис 29 26
|Вахнин Павел 52 26
|Шадаев Максут 416 26
|Степченков Максим 40 26
|Платонов Михаил 42 25
|Портной Михаил 26 25
|Емелин Александр 28 25
|Каюмов Шамиль 37 25
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1167105, в очереди разбора - 1046291.
Создано именных указателей - 55201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1167105, в очереди разбора - 1046291.
Создано именных указателей - 55201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru