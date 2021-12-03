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Росатом
Федеральное агентство по атомной энергии



03.12.2021 Затраты на развитие в России новых производственных технологий урезали в четыре раза
03.11.2021 Как развивается инженерное ПО в России?
14.10.2021 «Росатом» переводит контроль теплоотвода на АЭС с софта Oracle и Windows на российское ПО
06.10.2021 «Росатом» потратит восемь миллиардов на квантовые вычисления
06.09.2021 «Росатом» зарегистрировал в реестре российского ПО модули импортонезависимой кадровой системы
26.08.2021 Удостоверяющий центр Росатома аккредитован для выпуска усиленной квалифицированной электронной подписи
25.08.2021 «Росатом» будет оценивать репутацию поставщиков на российском ПО вместо софта Microsoft
26.07.2021 «Дочка» «Росатома» потратит миллионы на обучение сотрудников российскому Linux
01.06.2021 «Росатом» и «Газпром нефть» договорились о совместном внедрении российского программного обеспечения
24.05.2021 «Росатом» переносит огромную финансовую ИТ-систему с Oracle на Postgres Pro
17.05.2021 Импортонезависимая система управления качеством Росатома зарегистрирована в Роспатенте
30.03.2021 «Росатом» отдает проект многомиллиардного ЦОДа в Иннополисе единственному секретному исполнителю
30.03.2021 Сбербанк и «Росатом» будут совместно исследовать возможности квантовых технологий
23.03.2021 «Дочка» «Росатома» перевела 1,5 тыс. чиновников с Windows на Astra Linux
10.03.2021 «Росатом» по загадочной схеме покупает ЦОД, обанкроченный ВЭБом
09.03.2021 «Росатом» и Nokia провели испытания выделенной беспроводной сети Private LTE/5G на ЧМЗ
02.03.2021 «Росатом» для своего квантового компьютера купил на 4,5 миллиарда «железо» с Антильских островов
19.02.2021 100 тыс. сотрудников «Росатома» установят малоизвестный мессенджер, связанный с президентом «Ай-теко»
18.02.2021 «Росатом» приобрел 20 тыс. лицензий ПО «Мой офис»
10.02.2021 Российская промышленность получила новые отечественные программные решения
08.02.2021 Росатом и правительство Нижегородской области открыли центр обработки документов и работы с населением
22.01.2021 ИТ-директор «Росатома» вошел в состав Экспертного совета при Министерстве цифрового развития РФ
28.12.2020 Как Росатом превратился в двигатель отечественного ИТ-импортозамещения
10.12.2020 «Росатом» массово меняет СУБД Oracle и Microsoft на российскую Postgres Pro
01.12.2020 Как «Росатом» меняет зарубежный софт на российское ПО
25.11.2020 В России создана Национальная квантовая лаборатория
13.11.2020 Росатом представил рынку цифровой сервис для автоматизации закупочной деятельности
06.11.2020 «Росатом» переводит 90 тыс. сотрудников на отечественное ПО
02.11.2020 «Росатом» потратит 820 млн руб. на российскую ОС. Разработчик известен заранее
30.10.2020 Росатом представил цифровой сервис «Атомбот.Закупки»
23.10.2020 «Росатом» покупает на 200 млн руб. российское офисное ПО для Windows и Linux
22.10.2020 «Росатом» создает гигантскую систему управления учетными записями сотрудников. Она станет крупнейшей в России
21.10.2020 «Росатом» и «Ростелеком» запускают масштабный ИТ-проект по централизованному управлению доступом к информационным системам
15.10.2020 «Росатом» переведет систему электронного документооборота на отечественное ПО
30.09.2020 «Ростелеком» обеспечил доставку телесигнала для телемоста к 75-летию «Росатома»
23.09.2020 «Росатом» запустил витрину данных налогового мониторинга для предприятий атомной отрасли
15.09.2020 Создатели атомной бомбы хотят стать главным российским поставщиком САПР
11.09.2020 «Росатом» строит гигантский ЦОД в Иннополисе
21.08.2020 Работников «Росатома» для входа в ИТ-системы корпорации обяжут сканировать лицо
20.08.2020 Участники «Цифрового прорыва» создадут интеллектуальный сервис для цифрового обучения сотрудников «Росатома»

Публикаций - 1234, упоминаний - 2415

Росатом упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7752 138
Ростех - Ростехнологии 2297 115
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8507 84
5007 71
Microsoft Corporation 20965 62
Oracle Corporation 5798 51
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7460 48
SAP SE 4366 48
VK - Mail.ru Group 2808 47
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 213 46
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6183 46
Yandex - Яндекс 4544 44
IBM 8661 41
ОМП - Открытая мобильная платформа 199 38
Крок 1548 34
Schneider Electric 456 32
Центр2М - Center2М 50 30
Schneider Electric Secure Power 47 30
Rimini Street 41 29
РусБИТех - ГК Astra Linux 465 28
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 209 27
Cinimex - Синимекс 163 25
Такском - Taxcom 126 25
Ситилабс 28 25
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3737 25
Первый ОФД - Оператор фискальных данных 94 25
ABB Group - Asea Brown Boveri 267 24
АФК Система ПАО 1599 22
IBS - ИБС ИТ Услуги 1325 22
Ланит ГК 1502 22
Intel Corporation 10778 21
Cisco Systems 4624 19
Softline - Софтлайн 1730 19
Siemens AG - Сименс Россия 2221 19
Google LLC 9405 19
Veeam Software 264 18
Naumen - Наумен 437 18
HP Inc. 5097 18
NtechLab - НтехЛаб 81 17
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 719 17
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4805 154
РЖД - Российские железные дороги 1319 137
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 285 86
Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома 90 63
Аэрофлот 614 61
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1889 60
X5 Group - Пятерочка 603 53
Почта России ПАО 1769 53
Газпром ПАО 745 51
ГПБ - Газпромбанк 794 50
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 117 50
Газпром нефть 398 48
X5 Group 633 48
Ингосстрах СПАО 278 48
АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом 78 47
Росбанк ПАО - Societe Generale 407 44
ПГК - Первая грузовая компания 113 43
ОМК - Объединенная металлургическая компания 115 41
Уралсиб Банк 424 40
ТВЭЛ - Топливная компания Росатома 78 38
Альфа-Банк 1324 38
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 81 37
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 763 36
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 221 35
РВК - Российская венчурная компания 505 35
Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева 35 33
Норникель - Норильский никель 257 32
Транснефть 206 28
Интер РАО ПАО 263 27
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 75 27
Segezha Group - Сегежа Групп 87 27
Русагро Группа Компаний 171 26
МТС банк 265 25
OKS Group 34 25
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 248 25
Северсталь ПАО 260 25
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком 26 24
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 332 22
ТМК - Трубная металлургическая компания 84 21
ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 126 20
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7310 158
Правительство РФ 2640 81
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1996 79
Президент Российской Федерации 1714 68
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1145 59
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1476 54
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1835 52
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1133 49
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2309 47
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2730 47
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1626 45
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 1475 42
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2337 38
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 493 37
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2009 37
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1134 33
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2007 31
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 74 30
Калининская АЭС - Атомная электростанция 81 27
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1966 27
Роснано 619 27
Счётная палата РФ 554 26
Федеральное казначейство России 862 25
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 33 25
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 1096 25
Правительство Москвы 814 25
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 225 23
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 922 22
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 929 21
Администрация Президента РФ 324 21
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 159 20
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 594 19
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1726 19
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1967 18
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 168 16
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 423 16
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 927 15
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 376 15
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 94 14
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 804 14
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 219 31
МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 173 31
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 193 9
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 398 4
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 192 4
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата 45 4
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 202 4
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 160 3
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 59 3
АФТ - Ассоциация Финтех 84 3
Руссофт - Russoft 337 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 386 3
Greenpeace - Гринпис 76 3
Австралийская группа - Международная организация по контролю за товарами военного назначения 2 2
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 139 2
СТ и ПАЭ - Союз территорий и предприятий атомной энергетики - Межрегиональная Ассоциация городов и предприятий атомной энергетики 2 2
Ассоциация участников отрасли ЦОД 7 2
Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 12 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 148 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 167 2
Единая Россия - Политическая партия 217 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1809 2
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2467 1
АSEАN - Association of South East Asian Nations - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 1 1
Федерация компьютерного спорта России - Федерация электронного спорта 8 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 60 1
Северо-Запад Центр стратегических разработок - фонд 3 1
Доверенная платформа - Ассоциации разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности 5 1
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 8 1
ВОО РГО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 20 1
МКС - Медиа-коммуникационный союз 5 1
Талант и успех - Общественный фонд 12 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 199 1
Российская ассоциация интернета вещей (АИВ) 17 1
РСП - Российский союз правообладателей 8 1
AVRA - Ассоциация дополненной и виртуальной реальности 1 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 197 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 66 1
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 42 1
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 17 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12235 185
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Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 4004 74
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IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 169 9
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ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 353 31
1С:ERP Управление предприятием 215 30
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RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 43 25
Microsoft Windows 10 10088 23
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 667 23
Google Android 11622 21
Apple iOS 6194 18
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 530 17
SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк 62 16
Microsoft Office 2944 15
Microsoft SQL Server 1152 13
Intel x86 - архитектура процессора 1269 13
OpenText Documentum 342 12
Oracle E-Business Suite - OEBS 474 10
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2054 10
РусБИТех - Astra Linux Special Edition 195 10
Новые облачные технологии - МойОфис 321 10
Oracle DB - Oracle Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 335 9
СКБ Контур - Контур.Фокус 304 9
Apple iPad 3535 8
SAP ERP HCM - Human Capital Management - mySAP HR - mySAP Human Resources 162 8
Nvidia GeForce GTX 3056 8
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 244 8
Infotecs - ViPNet VPN-решение 164 8
Росэнергоатом ЦОД Калининский 28 8
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 125 8
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 967 8
Microsoft Office 365 788 8
Google Chrome - браузер 1162 7
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1131 7
Microsoft SharePoint Products and Technologies 904 7
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 494 7
Microsoft Azure 1207 7
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 542 6
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 204 6
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 726 6
РЕЛЭКС Линтер - Linter - СУБД 46 6
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 140 6
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 347 6
Абакумов Евгений 109 103
Кириенко Сергей 128 98
Путин Владимир 2410 83
Чаркин Евгений 199 78
Дьяченко Валерий 69 48
Прохорова Алла 48 43
Медведев Дмитрий 1582 42
Урьяс Вадим 81 41
Валчев Стоян 48 39
Сотин Денис 106 39
Слышкин Василий 58 36
Клепиков Алексей 80 36
Богданов Кирилл 98 35
Семенихин Игорь 40 35
Егоров Владимир 61 35
Ямщиков Владимир 35 33
Нестеров Алексей 84 33
Халматов Максим 48 33
Трофимова Людмила 34 31
Соловьев Алексей 64 31
Петров Михаил 96 30
Рубин Адар 31 30
Мискевич Евгений 32 30
Четвернин Алексей 659 29
Казарин Станислав 111 29
Натрусов Артем 136 28
Поляков Сергей 62 28
Лебедев Антон 31 28
Савцов Игорь 28 27
Путятинский Сергей 54 27
Антонов Александр 74 27
Васильев Владислав 42 26
Горчаков Денис 29 26
Вахнин Павел 52 26
Шадаев Максут 416 26
Степченков Максим 40 26
Платонов Михаил 42 25
Портной Михаил 26 25
Емелин Александр 28 25
Каюмов Шамиль 37 25
Россия - Российская федерация - РФ 82110 797
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26572 211
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 33935 125
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11516 102
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12017 97
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10852 79
Казахстан - Республика 4119 62
Европа Восточная 2805 52
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11582 49
Украина 5523 49
Япония 7885 48
Россия - ПФО - Нижегородская область - Саров 145 47
Германия - Федеративная Республика 7774 46
Франция - Французская Республика 4920 43
Беларусь - Белоруссия 3190 41
Индия - Республика 4070 40
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2127 30
Иран - Исламская Республика Иран 923 29
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1681 29
Европа 7243 28
Россия - ПФО - Нижегородская область 967 28
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9487 28
Болгария - Республика 631 26
Россия - УФО - Челябинская область 842 24
Россия - УФО - Екатеринбург 2884 20
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3769 19
Грузия 1030 19
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1982 18
Чехия - Чешская Республика 973 18
Южная Корея - Республика 3249 18
Финляндия - Финляндская Республика 1620 17
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 300 16
Турция - Турецкая республика 1474 14
Узбекистан - Республика 1250 14
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Россия - СФО - Ленинградская область 1769 13
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация 321 13
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Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1725 13
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ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5018 47
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ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 277 16
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RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 779 11
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ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 410 9
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МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 544 12
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 202 12
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 214 11
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 269 9
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 103 8
ИПС РАН - Институт программных систем им. А. К. Айламазяна Российской академии наук 46 8
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 92 7
РАМН МРНЦ - Медицинский радиологический научный центр Российской академии медицинских наук 13 7
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 162 6
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 150 6
ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 16 6
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 152 5
ВНИИАЭС - Всероссийский Научно-исследовательский институт по эксплуатации атомных электростанций 11 5
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 360 4
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 83 4
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 336 4
ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 92 4
МИЭТ - Московский институт электронной техники 77 4
Финансовый университет при Правительстве РФ 89 4
Сириус - Образовательный центр 108 4
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 71 4
ИБРАЭ РАН - Институт проблем безопасного развития атомной энергетики Российской Академии Наук 7 4
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 95 3
РУДН - Российский университет дружбы народов 49 3
Доверенные сенсорные системы ЛИЦ - Лидирующий исследовательский центр 3 3
NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 281 2
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 83 2
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 77 2
ИРИ - Институт развития интернета 96 2
РУТ - Российский университет транспорта. институт пути, строительства и сооружений 73 2
ЦИАМ имени П.И. Баранова - Центральный институт авиационного моторостроения 13 2
ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности 59 2
НИИСИ ФГУ ФНЦ РАН - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 30 2
ННГУ - Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского - Университет Лобачевского 45 2
ИПФ РАН - Институт прикладной физики Российской Академии наук 6 2
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А. Н. Туполева 22 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 712 65
CNews AWARDS - награда 330 55
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1418 34
CNews Баттл 37 24
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 353 16
Worldskills - Ворлдскиллс 81 9
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 60 5
Цифровой прорыв - ИТ-конкурс 14 4
Олимпийские игры - Olympic Games 461 3
Worldskills Hi-Tech 4 3
Цифровая прокачка региона 22 3
Иннопром - Международная промышленная выставка 48 3
CNews Женщины года в отрасли ИТ 8 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 380 2
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 71 2
The Megaface Benchmark - мировой чемпионат по распознаванию лиц 18 2
Лидеры России - Всероссийский конкурс управленцев 11 2
CNews FORUM Кейсы 45 2
FeelRussia - Фестиваль российской культуры 5 1
Международный женский день - 8 марта 28 1
FutureSkills - чемпионат по профессиям для цифровой экономики 3 1
Арктика - полярная экспедиция 1 1
RAIF Hackathon - соревнование среди разработчиков в сфере AI/ML 3 1
Oracle Primavera - международная конференция пользователей 7 1
Биотехмед 8 1
Взгляд в цифровое будущее - конференция 5 1
Цифровая среда онлайн 5 1
Web Summit 3 1
World Summit Awards 6 1
AI Russia Awards 4 1
СКБ Контур ПРО ЭДО - премия 1 1
Технопром - форум технологического развития 6 1
Docflow 104 1
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WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 162 1
ВЭФ - Восточный экономический форум 47 1
AI Journey - Artificial Intelligence Journey 14 1
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Армия - Международный военно-технический форум 37 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
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Создано именных указателей - 55201.
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