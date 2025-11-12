Разделы

В Топливном дивизионе «Росатома» завершилась цифровизация технического обслуживания и ремонта оборудования

В Топливном дивизиона «Росатома» (управляющая компания АО «ТВЭЛ») на всех ключевых производственных предприятиях введена в промышленную эксплуатацию система управления техническим обслуживанием и ремонтом оборудования (ТОРО). Решение, разработанное специалистами цифрового блока АО «ТВЭЛ», внедрено в 11 крупных предприятиях в несколько этапов начиная с 2020 г. Об этом CNews сообщили представители «Росатома».

Система управления ТОРО позволила существенно повысить эффективность техобслуживания и ремонта за счет внедрения единых инструментов планирования, учета, контроля и анализа, максимально интегрированных в существующий контур системы управления ресурсами предприятий дивизиона (ERP-система Tопливной компании ТВЭЛ). Ожидаемый экономический эффект от внедрения системы управления ТОРО до 2035 г. оценивается в 120 млн руб.

Сокращен бумажный документооборот, исключены ручные переносы данных между локальными информационными системами предприятий и централизованной ERP-системой дивизиона. Существенно снижены трудозатраты сотрудников на поиск необходимых данных по оборудованию за счет создания и выверки базы нормативно-справочной информации. Автоматизация процессов управления ТОРО позволила оперативно предоставлять статус и результаты выполненных мероприятий, детализацию финансовых и материальных затрат по каждой единице оборудования и отчетные документы, а также консолидировать данные в едином информационном пространстве.

Как новая платформа помогла «Росгосстраху» улучшить качество данных для бизнес-процессов
Цифровизация

Система управления ТОРО также включает инструменты для планирования и отражения результатов мероприятий по метрологическому обеспечению средств измерений. Данные по всему оборудованию, подлежащему обслуживанию, ремонту либо метрологическому обеспечению, хранятся в системе и по запросу оперативно формируются в отчет. Преимущества системы – доступность информации для всех пользователей системы в соответствии с назначенными правами доступа.

«Сегодня управление надежностью оборудования выходит на первый план. Это основа контроля всего жизненного цикла продукции и залог стабильной работы предприятий. Для решения этих задач Топливный дивизион «Росатома» проводит масштабную цифровизацию своих производственных процессов. Завершение тиража системы ТОРО на предприятия основого ядра — важнейший шаг в этом направлении. Следующим этапом планируем перевод его функционала в мобильное исполнение. Реализация этих проектов создаёт основу для внедрения современных инструментов предиктивного моделирования и решений на базе искусственного интеллекта, что позволит нам совершить переход от ремонтов по плану к обслуживанию по состоянию», – сказал вице-президент по цифровизации и информационным технологиям АО «ТВЭЛ» Евгений Гаранин.

