В «Росатоме» запущено серийное производство телеком-оборудования, включенного в реестр Минпромторга РФ

Компания «Т-ком» (предприятие топливного дивизиона «Росатома») запустила в России серийное производство сетевых коммутаторов, которые включены в Единый реестр радиоэлектронной продукции (ЕРРРП, составляется Министерством промышленности и торговли РФ). Включение продукции в ЕРРРП означает прохождение необходимой сертификации и подтверждение ее российского происхождения. Такое оборудование широко востребовано рынком в условиях программ по импортозамещению в телеком-инфраструктуре.

Продуктовая линейка, входящая в ЕРРРП, включает 11 моделей коммутаторов, которые предназначены для построения корпоративных локальных вычислительных сетей. Оборудование востребовано в сегментах среднего и крупного бизнеса, государственном секторе, а также у операторов связи.

«Запуск серийного производства сетевых коммутаторов «Т-ком», включенных в ЕРРРП, отражает стремление компании адресовать потребности рынка в продукции, полностью отвечающей регуляторным требованиям, в том числе, при построении сетевых решений критической ИТ-инфраструктуры», – отметил коммерческий директор «Т-ком» Михаил Чернышов.

Начало коммерческих поставок серийных коммутаторов запланировано на IV квартал 2025 г.