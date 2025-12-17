Разделы

Enjoy Robotics создала образовательного робота для Горнорудного дивизиона «Росатома»

Лаборатория робототехники Enjoy Robotics разработала специализированного обучающего робота‑погрузчика «Горный код» по заказу Горнорудного дивизиона госкорпорации «Росатом». Робот будет использоваться в инженерном классе средне-образовательной школы им. В.С. Воронина поселка Ревда Мурманской области.

В этом населенном пункте находится единственное в России предприятие по добыче лопаритовой руды для производства редких и редкоземельных металлов – ООО «Ловозерский горно-обогатительный комбинат» (ООО «Ловозерский ГОК», предприятие Горнорудного дивизиона госкорпорации «Росатом»).

По техническому заданию «Росатома» требовалось создать образовательного робота, приближенного по функционалу к реальным промышленным аналогам горно-шахтной техники. Команда Enjoy Robotics реализовала запрос в виде робота‑погрузчика «Горный код» — это конструктор на базе специально разработанной для проекта печатной платы, предполагающий физическую сборку модели и ее программирование.

rob1.jpg

Росатом Недра

Робота можно запрограммировать на движение, управление ковшом и подъемным механизмом через Bluetooth или Wi‑Fi. Блочное программирование в специализированной среде на базе визуального интерфейса Scratch позволяет легко интегрировать проект в школьную программу класса роботизации, который поддерживает «Росатом» в Ревде. Компания уверена, что практические занятия робототехникой помогают сформировать у школьников понимание основ программирования, проектирования, управления горной техникой, а также специфики профессий, востребованных в атомной отрасли.

На первом этапе обучения эксперты Enjoy Robotics провели мастер‑класс по сборке робота «Горный код» для учащихся 7–8 классов: школьники запрограммировали модели горно-шахтного погрузчика и участвовали в соревнованиях по управлению ими в режиме реального времени.

Евгений Пудовкин, «Спикател»: Наибольший спрос на SOC наблюдается в формате co-managed
безопасность

«В таких высокотехнологичных отраслях, как атомная промышленность, добыча руды и переработка редкоземельных металлов, остро ощущается нехватка квалифицированных кадров. С каждым годом эти сферы все активнее используют сложные ИТ‑решения, поэтому начинать профориентацию нужно как можно раньше. Образовательные проекты с роботами становятся важным инструментом в этой работе», — отметил Александр Медведев, основатель лаборатории робототехники Enjoy Robotics.

Мастер-классы по робототехнике в поселке Ревда — часть одноименного просветительского проекта «Горный код» от Горнорудного дивизиона госкорпорации «Росатом». Новая программа направлена на развитие у школьников навыков программирования, роботизации, применения современных технологий в горнодобывающей отрасли и является частью системной работы Горнорудного дивизиона по развитию кадрового потенциала и популяризации инженерных профессий.

«В Горнорудном дивизионе “Росатома“ началась программа роботизации добывающих предприятий. В ближайшем будущем перед нами стоит задача подготовить ИТ-инфраструктуру, провести обучение персонала и внедрить до 230 робототехнических комплексов. Для нас важно, чтобы интерес к современным технологиям и инженерным профессиям формировался как можно раньше. Проект “Горный код” откроет ребятам доступ к современному высокотехнологичному миру горнорудной отрасли и поможет сформировать кадровый резерв для предприятий “Росатома”», – сказал первый заместитель генерального директора АО «Росатом Недра» (управляющая компания Горнорудного дивизиона «Росатома») Алексей Шеметов.

