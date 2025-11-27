Разделы

Цифровые решения «Росатома» помогают Новосибирску с оптимизацией дорожного движения

«Росатом Инфраструктурные решения» (РИР, входит в госкорпорацию «Росатом») выполнила очередной этап интеграции цифровой системы управления парковочным пространством в Новосибирске с ключевыми сервисами. РИР выступает в качестве производителя оборудования, разработчика программного обеспечения, системного интегратора. Проект реализуется с 2018 г., в текущем году реализован полный цикл автоматизации, которая минимизирует ручной труд. В рамках создания системы установлены 24 комплекса фото-видеофиксации разработки РИР. Оператором системы платных парковок является муниципальное учреждение «МБУ «Городской центр организации дорожного движения».

Для обеспечения деятельности муниципального оператора платного парковочного пространства, а также повышения эффективности работы административных комиссий проведены работы по автоматизации процессов полного цикла делопроизводства и осуществления межведомственного взаимодействия. Это интеграции с платежными системами, системами МВД, ФССП, «Почты России», Социального Фонда России. Сервис «Умные парковки» Росатома — это автоматизированная информационная система единого парковочного пространства и полный цикл: от разработки нормативно‑правовой базы, внедрения ИТ‑платформы, организации дорожной инфраструктуры до интеграции со смежными системами и сервисами. Решение не только улучшает дорожную обстановку, но и решает ряд социально‑экономических задач.

«Эффект для города — повышение безопасности дорожного движения и эффективности работы коммунальных и дорожных служб, сокращение времени поиска парковочного места, снижение пробок в часы пик и гарантированный доступ к объектам социальной инфраструктуры. Мы стремимся к тому, чтобы умное парковочное решение обеспечивало безопасность горожан и повышало качество жизни, автоматизировало работу муниципальных служащих», – сказал Виталий Шабанов, начальник отдела СЭиРПП МБУ «ГЦОДД» г. Новосибирска.

Проект включает в себя различные подсистемы, специализированное оборудование, программное обеспечение, программно-аппаратные комплексы с камерами, сайт, парковочное приложение. Все программные и аппаратные комплексы отечественной разработки и включены в реестр российского программного обеспечения.

Андрей Аксенов, IXcellerate: Запуская третий кампус, мы инвестируем в цифровую инфраструктуру будущего

Цифровизация

Работы выполнила компания «Городские технологии» (входит в контур РИР), которая реализовала десятки проектов в 23 городах России и СНГ с применением программных и аппаратных продуктов. «Умные парковки», разработанные компанией, вошли в шорт‑лист первой национальной премии «Цифровые решения» в номинации «Цифровой сервис». Решение уже применяется более чем в 24 городах и помогает снижать заторы, повышать безопасность и обеспечивать удобный доступ к социально значимым объектам.

«Технологии, которые мы производим и применяем в своих проектах, позволяют экономить ресурсы и создавать по-настоящему современный облик города», — сказала Елена Лекомцева, генеральный директор компании «Городские технологии».

