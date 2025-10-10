Разделы

«Росатом» оснастил нижегородские мосты интеллектуальной системой безопасности

Четыре моста через Оку в Нижнем Новгороде получили интеллектуальную систему безопасности. Соответствующий проект реализовали специалисты «Росатом Инфраструктурные решения» (РИР, входит в госкорпорацию «Росатом»). Решение позволило в режиме реального времени получать и обрабатывать информацию о ситуации на мостах, предупреждать нештатные ситуации, оперативно реагировать на случаи незаконного вмешательства в работу транспортной инфраструктуры в соответствии с действующим законодательством о транспортной безопасности.

В ходе реализации проекта специалисты РИР обеспечили установку более 500 видеокамер на мостах и прилегающих территориях. Также были построены и оборудованы необходимыми системами посты транспортной безопасности и единый пункт управления, куда стекается вся информация и обрабатывается с помощью искусственного интеллекта. Для сбора и анализа данных были установлены необходимые системы интеллектуального видеонаблюдения, включающие в себя видеосерверы и модули видеоаналитики.

Единый пункт управления объединил в себе шесть интегрированных подсистем: контроля, управления доступом, охраны, оповещения, видеонаблюдения и др. Автоматизированное рабочее место оператора позволяет в режиме реального времени контролировать все параметры безопасности объекта, предъявляемые законодательством к объектам транспортной инфраструктуры. С помощью интеллектуальной системы видеонаблюдения оператор не только визуально следит за обстановкой, но и своевременно получает уведомления о нетипичных ситуациях на объекте для последующего принятия решения о реагировании.

Цифровизация

«В Нижнем Новгороде построена сложная современная система, которая позволяет обеспечивать непрерывный контроль функционирования объекта транспортной безопасности», ― отметил Максим Смирнов, директор проектного офиса «Интеграционные проекты» компании «Росатом Инфраструктурные решения».

Проект выполнила компания РИР «Городские технология», разработчик цифровых решений в сфере умного и безопасного города.

