В «Росатоме» создали первую лабораторию по сертификации решений АСУ ТП для критической информационной инфраструктуры

Испытательная лаборатория, основанная компанией «Росатом Автоматизированные системы управления» (управляющая компания дивизиона «АСУ ТП и Электротехника» госкорпорации «Росатом») получила аккредитацию и приступила к проверке оборудования на соответствие критериям доверенности. Таким образом, дан официальный старт работам по тестированию в рамках первого в России органа по сертификации доверенных программно-аппаратных комплексов (ДПАК) для критической информационной инфраструктуры, созданного на базе АО «Атомэнергопроект».

Специалисты АО «РАСУ» начали проведение проверок соответствия промышленных серверов, маршрутизаторов, коммутаторов и автоматизированных рабочих мест (АРМ) по специально разработанным методикам испытаний. В дальнейшем область деятельности в рамках «КИИ-СЕРТ» планируется расширить и на остальные компоненты АСУ ТП – включить программы тестирования специализированного программного обеспечения (ПО), логических контроллеров и контрольно-измерительных приборов, необходимых на любом промышленном объекте.

«Росатом за всю свою историю накопил значительный опыт и экспертизу в части обеспечения устойчивости промышленных объектов. Развертывание системы добровольной сертификации «КИИ-СЕРТ» — это один из важнейших шагов на пути обеспечению технологической независимости объектов критической инфраструктуры. В ближайшее время мы планируем открытие новых лабораторий на базе наших предприятий для тестирования широкого спектра ИТ-продуктов, включая программное и аппаратное обеспечение. Сертификация поможет субъектам КИИ при выборе решений для поставки на собственные предприятия, поскольку для ее прохождения необходимо полное соответствие критериям технологической независимости», – отметил Евгений Абакумов, директор по информационной инфраструктуре госкорпорации «Росатом».

«Лаборатория сформирована на базе полигонов, на которых мы исторически испытываем все системы, оборудование и ПО, поставляющиеся на АЭС. Важная роль лаборатории как новой сертификационной инфраструктуры – оказывать профессиональные услуги в сфере оценки соответствия компонентов АСУ ТП нормативно установленным критериям технологической независимости. В рамках "КИИ-СЕРТ" мы применяем многолетнюю экспертизу и методики, наработанные в атомной отрасли, для подтверждения соответствия решений актуальным для вей промышленности требованиям», – отметил Алексей Зятников, директор Центра технологической независимости АСУ ТП АО «РАСУ».

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Система добровольной сертификации «КИИ-СЕРТ» – комплекс требований, органов и испытательных лабораторий, необходимых для добровольной сертификации решений в сфере критической информационной инфраструктуры. Основной целью функционирования системы является подтверждение соответствия решений критериям технологической независимости для обеспечения устойчивости КИИ. Первый орган по сертификации был зарегистрирован на базе АО «Атомэнергопроект» (предприятие Инжинирингового дивизиона госкорпорации «Росатом»). Система создана и зарегистрирована в госкорпорации «Росатом» во исполнение указа Президента России от 30.03.2022 № 166 «О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации».

«Росатом Автоматизированные системы управления» (АО «РАСУ») — управляющая компания Дивизиона автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП) и электротехнического оборудования (ЭТО) госкорпорации «Росатом». Компания является единым отраслевым интегратором направлений «АСУ ТП», «Электротехника», «Ядерное приборостроение». «РАСУ» объединяет в своей деятельности многолетний опыт предприятий Росатома в разработке автоматизированных систем управления и комплексных инженерных решений в области электротехники.