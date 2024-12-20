Зятников Алексей
|20.12.2024
|В «Росатоме» создали первую лабораторию по сертификации решений АСУ ТП для критической информационной инфраструктуры 1
|19.12.2024
|Как работает добровольная сертификация ИТ-решений для КИИ 1
Зятников Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 190 2
|Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 2
|Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 2
|Абакумов Евгений 205 2
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