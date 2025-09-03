«Росатом» начал внедрение платформы интернета вещей для мониторинга коммунальных услуг в школах Саратовской области

АО «Росатом Инфраструктурные решения» (РИР, входит в Госкорпорацию «Росатом») реализовал проект по внедрению программного комплекса «Инфраструктурная IoT-платформа» в отдельных муниципальных учреждениях Балаково (Саратовская область). Решение предназначено для автоматизированного сбора и передачи данных с приборов учета, а также для мониторинга качества услуг ресурсоснабжающих организаций. Об этом CNews cообщили представители «Росатома».

«Мы стремимся использовать современные инструменты, чтобы жизнь в нашем городе становилась комфортнее. В рамках текущего проекта IoT-платформа обеспечивает удаленный мониторинг систем теплоснабжения: данные с датчиков центрального отопления и горячего водоснабжения передаются напрямую из пяти образовательных учреждений. Это позволяет контролировать температурный режим, предотвращать аварийные ситуации, а также снижать эксплуатационные и энергозатраты», — отметил глава Балаковского муниципального района Сергей Барулин.

«Проект обеспечивает автоматическую передачу данных в ресурсоснабжающие организации. Это повышает прозрачность и облегчает расчеты за потребляемые ресурсы. Результатом проекта в ближайший отопительный сезон станет контроль качества подаваемого ресурса, параметров горячего водоснабжения, выявление температурных отклонений, таких как перетопы и недотопы. Система позволит оперативно выявлять проблемные места, оповещать об нештатных событиях и утечках, контролировать начисления за поставляемый ресурс», — сказал Валентин Чубаров, руководитель проектного офиса «Инфраструктурная IoT-платформа» РИР.

Сотрудничество с Балаково по внедрению цифровых технологий продолжается с 2020 г., когда была запущена платформа «Умный город». Она направлена на повышение качества управления городской инфраструктурой и ускорение реагирования на нештатные ситуации. Работы ведутся в рамках программы развития технологий «Умного города» на территориях присутствия АО «Концерна Росэнергоатом».

«Инфраструктурная IoT-платформа» — это программно-аппаратный комплекс для автоматизации и диспетчеризации инженерных систем зданий в режиме реального времени. Решение позволяет собирать и анализировать большие данные, управлять территориально распределенными объектами и создавать полноценные экосистемы «умной инфраструктуры». Практическая эксплуатация более чем в 10 проектах доказала: использование платформы снижает эксплуатационные и энергозатраты до 16% и существенно сокращает риск нештатных ситуаций.

Технология отвечает ключевым потребностям при импортозамещении и позволяет оперативно развернуть систему автоматизированного управления технологическими процессами (АСУТП) любой сложности. Платформа подходит для создания ситуационных центров, реализации концепций «Умного офиса» и интеграции с цифровыми информационными моделями зданий (BIM).

Программный продукт включен в Реестр российского программного обеспечения и сертифицирован по требованиям ФСТЭК России.