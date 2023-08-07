Интеррос Росбанк АКБ

Росбанк подключился к приему оплаты по QR «Сбера» жному сервису «Сбера» «Плати QR», которым ежемесячно пользуются более 7 млн человек. Теперь клиенты Росбанка — пользователи Android-устройств — могут оплачивать покупки в офлайн-магазинах по QR

Росбанк внедряет систему управления моделями и модельным риском совместно с Kolmogorov AI льные риски», – сказала Елизавета Розанова, руководитель центра интегрированного управления рисками Росбанка. Продукты Kolmogorov AI покрывают все этапы жизненного цикла модели – от постановки

Росбанк перевел более 12 тыс. сотрудников на российскую ВКС-платформу и мессенджер TrueConf вайдеров и иностранных ИТ-компаний, а также хранение данных внутри инфраструктуры банка. Сотрудники Росбанка могут запускать закрытые и публичные видеоконференции и участвовать в онлайн-встреча

Росбанк отказался от Skype в пользу российской видеоконференцсвязи банка на цифровизацию связи с помощью безопасных и независимых российских ИТ-решений», — отметили в Росбанке. Сумму закупки представители банка, а также TrueConf не раскрывают. Росбанк обслужив

Росбанк подписал меморандум о сотрудничестве с VK е экспертизой в области ИТ. Меморандум о сотрудничестве подписали на ПМЭФ’23 председатель правления Росбанка Наталья Воеводина и генеральный директор VK Владимир Кириенко. Первым этапом партнер

Росбанк запускает альтернативу мобильным приложениям анное изменить взаимодействие клиентов с банковскими услугами. Об этом CNews сообщили представители Росбанка. «Росбанк онлайн» – веб-приложение, включающее в себя современные технологии, интуит

Росбанк завершил миграцию на отечественную роботизированную платформу отрудников, которые выполняют работу почти 200 штатных единиц. Об этом CNews сообщили представители Росбанка. Решение о миграции на отечественную платформу было принято Росбанком в ответ на пер

Росбанк подключается к цифровому сервису «Дом.РФ» для индивидуального строительства дома. Cответствующее соглашение было подписано между банком и «Дом.РФ». Согласно документу, участие Росбанка в проекте позволит клиентам кредитной организации выбрать подходящий проект и в буду

Росбанк внедрил решение «Диасофт» по кредитованию юрлиц в своих филиалах оров корпоративных клиентов и сократило time-to-market новых продуктов. «Замена бэк-офисной системы Росбанка – это масштабный проект, который мы ведем практически полностью в дистанционном форм

«Инфосистемы джет» взяла на поддержку частное облако в Росбанке После завершения проекта по внедрению в Росбанке оркестратора управления приватным облаком на открытой платформе ManageIQ, компания «

«АМТ-груп» модернизировала ядро сети корпоративной телефонии и видеоконференцсвязи Росбанка вано на решении Cisco Unified Communications Manager (CUCM). Абонентами системы являются сотрудники Росбанка, работающие в офисах банка по всей территории России. В банке эксплуатируется подсис

Финансовая компания Росбанка внедрила решения «Синтегро ОСБУ» и «Фабрику XBRL» Новая финансовая компания Росбанка – «РБ трейдинг» – получила от Банка России лицензию профессионального участника рынк

ИБ-специалисты Росбанка прошли киберучения на платформе Jet CyberCamp «Инфосистемы джет» провели двухдневные киберучения для специалистов Security Operation Center (SOC) Росбанка. В сэмулированной инфраструктуре ИБ-специалисты банка расследовали крупную атаку, в

Росбанк и «Инфосистемы джет» развернут частное облако икации, блочное и файловое хранилище, а также сетевой доступ к ресурсам. Переход на облако позволит Росбанку снизить параметр Time To Market для новых сервисов до нескольких дней. Кроме того, ч

Neoflex автоматизировала в Росбанке оценку активов по амортизированной стоимости казчиком», — отметил Максим Михалкин, директор по информационным технологиям финансов и бухгалтерии Росбанка. «Во многом успех ИТ-проекта определяется слаженной и эффективной работой проектных

Почему Росбанк внедрил Oracle FLEXCUBE для автоматизации операций на рынках капитала CNews: В Росбанке внедрена новая система автоматизации бэк-офиса по операциям на финансовых рынках. Ка

Росбанк совместно с «Инфосистемы джет» внедрил систему sGRC на базе платформы RSA Archer Governance, Risk and Compliance) было предусмотрено стратегией развития информационной безопасности Росбанка, в рамках которой была создана новая процессная модель, а в качестве инструмента для

Росбанк совместно с GlowByte и SAS автоматизировал процессы ПОД/ФТ Команды Росбанка и GlowByte совместно с SAS завершили проект по автоматизации процессов выявления опе

Росбанк начал использовать биометрию для идентификации сотрудников и посетителей «АРМО-Системы» реализовала проект по повышению уровня безопасности в новом административном офисе Росбанка. Выполнение одной из ключевых задач проекта – биометрического распознавания лиц сотрудников и посетителей – обеспечило внедрение решения Id-Guard – разработки компании RecFaces. «В рам

ИТ-директором «Ингосстраха» стал выходец из Росбанка Новый ИТ-директор «Ингосстраха» Директором по информационных технологий российской страховой компании «Ингосстрах» назначен Виктор Федосов. Топ-менеджер пришел в организацию из Росбанка. Там он, по заверению его новых работодателей, создал и возглавил департамент ИТ и розничного бизнеса, занимался трансформацией операционной модели, переведя на целевую операционную мо

Росбанк модернизирует расчетное и кредитное обслуживание юрлиц на основе решения «Диасофт» ая платформа будет доступна во всех дополнительных офисах банка. Интеграция бэк-офиса в IT-ландшафт Росбанка реализована с помощью решения на основе современной микросервисной архитектуры. «Нов

Росбанк и «Диасофт» реализуют масштабный проект по замене core-системы банка Новая корпоративная платформа Росбанка – Digital Q Consumer and Corporate Products от «Диасофт» – будет тиражирована на все

Андрей Пономарев, Росбанк: За желаниями клиентов банков нельзя успевать без гибкой разработки х инструментов в разработке, в интервью CNews рассказал Андрей Пономарев, начальник управления IaaS Росбанка. 16.12.2020 Текст: Артур Галеев «У нас стало гораздо больше задач, связанных с разви

«Связной» и Росбанк масштабировали оплату товаров по QR-коду на все магазины розничной сети в России что потребители всё чаще выбирают новый метод оплаты с помощью QR-платежей. Успешное сотрудничество Росбанка с компанией «Связной» в этом направлении показывает, как качественно и в короткие ср

Александр Тараторин, Росбанк - Для развития банковских приложений экспертиза по ним должна присутствовать внутри банка у вашего банка отдельная ИТ-стратегия? Какие положения в ней зафиксированы? Александр Тараторин: У Росбанка есть отдельная ИТ-стратегия, которая поддерживает реализацию бизнес-стратегии и обще

Росбанк и «Технониколь» перешли на взаимодействие host-to-host через канал НРД Транзит 2.0 жду корпоративной системой 1С «Технониколь» и host-to-host сервисом банка. Благодаря решениям НРД и Росбанка, корпоративное казначейство «Технониколь» получило возможность использовать унифицир

В Росбанке назначен директор департамента розничных клиентских решений и цифрового бизнеса д розничным блоком группы», - отметил Алексей Лола, член правления – директор по розничному бизнесу Росбанка. Алексей Тартышев окончил Оклендский технологический университет (Auckland Universit

Росбанк запустил полностью дистанционный найм сотрудников ы из Ростова-на-Дону и Казани, успешно прошедшие собеседования, были приняты в штат головного офиса Росбанка в основную ИТ-команду. Уже в первый рабочий день сотрудникам были предоставлены осно

Росбанк и БМВ Банк провели совместную интеграцию автоматизированных банковских систем ия Алексашина, заместитель директора департамента развития нецифровых каналов продаж и обслуживания Росбанка.

«Связной» и Росбанк запустили оплату через СБП ачи QR-кода по эквайринговой операции обеспечивает НСПК. Пилотный проект запущен в Москве. Клиентам Росбанка новая возможность уже доступна в приложении «Росбанк Онлайн». Кроме того, воспользов

Росбанк предложил клиентам цифровые кредитные карты енного кешбэка, так и продолжительного грейс-периода», – сказал руководитель центра цифровых продаж Росбанка Сергей Сеферов.

Росбанк подключил искусственный интеллект для работы с документами клиентов на изменение персональных данных», – отметила член правления, директор по операционной деятельности Росбанка Наталья Воеводина. «В представленном решении реализован полный набор возможностей, к

«Синимекс» автоматизировал бизнес-процессы в Росбанке «Синимекс» выполнил ряд проектов по оптимизации бизнес-процессов для своего давнего стратегического партнера Росбанка. Так, специалистами компании «Синимекс» автоматизированы новые бизнес-процессы в рамках масштабного проекта по оптимизации процедуры открытия счетов юридическим лицам, а именно: работа

«Росбанк дом» запустил мобильное приложение для партнеров зменении статуса рассмотрения заявок с помощью push-уведомлений. За счет интеграции с CRM-системами Росбанка при оформлении заявки на ипотеку приложение автоматически определяет зарплатных клие

В группе Societe Generale в России будет создана единая ИТ-инфраструктура te Generale объявила о создании единой ИТ-инфраструктуры для всех банков группы на базе ИТ-ресурсов Росбанка. Для реализации этого проекта Росбанк получил лицензию на оказание телематических ус

Росбанк предложил зарплатным клиентам онлайн-рефинансирование анка и номер текущего счета», – сказал Алексей Лола, директор по розничному бизнесу, член правления Росбанка.

«Росбанк страхование» и Почта России запустили сервис отправки электронных заказных писем «Росбанк страхование» впервые на российском страховом рынке реализовал прямую интеграцию по API с Почтой России. Теперь клиенты компании смогут получать заказные письма онлайн в личном кабинете

Росбанк повысил защиту инфраструктуры приложений с помощью Prisma Cloud нтеграции в области ИБ», — отметил Михаил Иванов, директор департамента информационной безопасности Росбанка. При внедрении перед проектной командой стояла задача защитить архитектуру, на котор

Росбанк выбрал Group-IB в качестве стратегического партнера по кибербезопасности ения потенциальных атак», — сказал Михаил Иванов, директор департамента информационной безопасности Росбанка. Интеграция технологий Anti-Malware-on-client с системой поведенческого анализа Secu