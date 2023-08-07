Интеррос Росбанк АКБ
Росбанк – универсальный банк, ранее в составе международной финансовой группы Societe Generale. По данным на 2021 год Росбанк обслуживает порядка 1,5 млн активных розничных клиентов, около 79 тысяч активных клиентов малого бизнеса и около 9 тысяч активных клиентов корпоративного бизнеса более чем в 60 регионах России. Сеть банка насчитывает более 230 отделений и 37 тыс. банкоматов партнерской сети, включая порядка 1500 собственных. Росбанк включен Банком России в перечень 13 системно значимых кредитных организаций.
"Секрет успеха производства цифровых продуктов" Кирилл Покладов, Директор департамента ИТ корпоративного, инвестиционного и депозитарного бизнеса, Росбанк, CNews Forum Кейсы Опыт ИТ-лидеров, 20 июня 2023, Москва
|07.08.2023
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Росбанк подключился к приему оплаты по QR «Сбера»
жному сервису «Сбера» «Плати QR», которым ежемесячно пользуются более 7 млн человек. Теперь клиенты Росбанка — пользователи Android-устройств — могут оплачивать покупки в офлайн-магазинах по QR
|31.07.2023
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Росбанк внедряет систему управления моделями и модельным риском совместно с Kolmogorov AI
льные риски», – сказала Елизавета Розанова, руководитель центра интегрированного управления рисками Росбанка. Продукты Kolmogorov AI покрывают все этапы жизненного цикла модели – от постановки
|12.07.2023
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Росбанк перевел более 12 тыс. сотрудников на российскую ВКС-платформу и мессенджер TrueConf
вайдеров и иностранных ИТ-компаний, а также хранение данных внутри инфраструктуры банка. Сотрудники Росбанка могут запускать закрытые и публичные видеоконференции и участвовать в онлайн-встреча
|12.07.2023
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Росбанк отказался от Skype в пользу российской видеоконференцсвязи
банка на цифровизацию связи с помощью безопасных и независимых российских ИТ-решений», — отметили в Росбанке. Сумму закупки представители банка, а также TrueConf не раскрывают. Росбанк обслужив
|16.06.2023
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Росбанк подписал меморандум о сотрудничестве с VK
е экспертизой в области ИТ. Меморандум о сотрудничестве подписали на ПМЭФ’23 председатель правления Росбанка Наталья Воеводина и генеральный директор VK Владимир Кириенко. Первым этапом партнер
|13.06.2023
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Росбанк запускает альтернативу мобильным приложениям
анное изменить взаимодействие клиентов с банковскими услугами. Об этом CNews сообщили представители Росбанка. «Росбанк онлайн» – веб-приложение, включающее в себя современные технологии, интуит
|14.02.2023
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Росбанк завершил миграцию на отечественную роботизированную платформу
отрудников, которые выполняют работу почти 200 штатных единиц. Об этом CNews сообщили представители Росбанка. Решение о миграции на отечественную платформу было принято Росбанком в ответ на пер
|18.08.2022
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Росбанк подключается к цифровому сервису «Дом.РФ» для индивидуального строительства
дома. Cответствующее соглашение было подписано между банком и «Дом.РФ». Согласно документу, участие Росбанка в проекте позволит клиентам кредитной организации выбрать подходящий проект и в буду
|17.08.2022
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Росбанк внедрил решение «Диасофт» по кредитованию юрлиц в своих филиалах
оров корпоративных клиентов и сократило time-to-market новых продуктов. «Замена бэк-офисной системы Росбанка – это масштабный проект, который мы ведем практически полностью в дистанционном форм
|05.07.2022
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«Инфосистемы джет» взяла на поддержку частное облако в Росбанке
После завершения проекта по внедрению в Росбанке оркестратора управления приватным облаком на открытой платформе ManageIQ, компания «
|21.02.2022
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«АМТ-груп» модернизировала ядро сети корпоративной телефонии и видеоконференцсвязи Росбанка
вано на решении Cisco Unified Communications Manager (CUCM). Абонентами системы являются сотрудники Росбанка, работающие в офисах банка по всей территории России. В банке эксплуатируется подсис
|19.01.2022
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Финансовая компания Росбанка внедрила решения «Синтегро ОСБУ» и «Фабрику XBRL»
Новая финансовая компания Росбанка – «РБ трейдинг» – получила от Банка России лицензию профессионального участника рынк
|06.12.2021
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ИБ-специалисты Росбанка прошли киберучения на платформе Jet CyberCamp
«Инфосистемы джет» провели двухдневные киберучения для специалистов Security Operation Center (SOC) Росбанка. В сэмулированной инфраструктуре ИБ-специалисты банка расследовали крупную атаку, в
|29.11.2021
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Росбанк и «Инфосистемы джет» развернут частное облако
икации, блочное и файловое хранилище, а также сетевой доступ к ресурсам. Переход на облако позволит Росбанку снизить параметр Time To Market для новых сервисов до нескольких дней. Кроме того, ч
|27.08.2021
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Neoflex автоматизировала в Росбанке оценку активов по амортизированной стоимости
казчиком», — отметил Максим Михалкин, директор по информационным технологиям финансов и бухгалтерии Росбанка. «Во многом успех ИТ-проекта определяется слаженной и эффективной работой проектных
|30.07.2021
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Почему Росбанк внедрил Oracle FLEXCUBE для автоматизации операций на рынках капитала
CNews: В Росбанке внедрена новая система автоматизации бэк-офиса по операциям на финансовых рынках. Ка
|30.04.2021
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Росбанк совместно с «Инфосистемы джет» внедрил систему sGRC на базе платформы RSA Archer
Governance, Risk and Compliance) было предусмотрено стратегией развития информационной безопасности Росбанка, в рамках которой была создана новая процессная модель, а в качестве инструмента для
|16.02.2021
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Росбанк совместно с GlowByte и SAS автоматизировал процессы ПОД/ФТ
Команды Росбанка и GlowByte совместно с SAS завершили проект по автоматизации процессов выявления опе
|08.02.2021
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Росбанк начал использовать биометрию для идентификации сотрудников и посетителей
«АРМО-Системы» реализовала проект по повышению уровня безопасности в новом административном офисе Росбанка. Выполнение одной из ключевых задач проекта – биометрического распознавания лиц сотрудников и посетителей – обеспечило внедрение решения Id-Guard – разработки компании RecFaces. «В рам
|02.02.2021
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ИТ-директором «Ингосстраха» стал выходец из Росбанка
Новый ИТ-директор «Ингосстраха» Директором по информационных технологий российской страховой компании «Ингосстрах» назначен Виктор Федосов. Топ-менеджер пришел в организацию из Росбанка. Там он, по заверению его новых работодателей, создал и возглавил департамент ИТ и розничного бизнеса, занимался трансформацией операционной модели, переведя на целевую операционную мо
|27.01.2021
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Росбанк модернизирует расчетное и кредитное обслуживание юрлиц на основе решения «Диасофт»
ая платформа будет доступна во всех дополнительных офисах банка. Интеграция бэк-офиса в IT-ландшафт Росбанка реализована с помощью решения на основе современной микросервисной архитектуры. «Нов
|21.01.2021
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Росбанк и «Диасофт» реализуют масштабный проект по замене core-системы банка
Новая корпоративная платформа Росбанка – Digital Q Consumer and Corporate Products от «Диасофт» – будет тиражирована на все
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Андрей Пономарев, Росбанк: За желаниями клиентов банков нельзя успевать без гибкой разработки
х инструментов в разработке, в интервью CNews рассказал Андрей Пономарев, начальник управления IaaS Росбанка. 16.12.2020 Текст: Артур Галеев «У нас стало гораздо больше задач, связанных с разви
|26.11.2020
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«Связной» и Росбанк масштабировали оплату товаров по QR-коду на все магазины розничной сети в России
что потребители всё чаще выбирают новый метод оплаты с помощью QR-платежей. Успешное сотрудничество Росбанка с компанией «Связной» в этом направлении показывает, как качественно и в короткие ср
|23.11.2020
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Александр Тараторин, Росбанк -
Для развития банковских приложений экспертиза по ним должна присутствовать внутри банка
у вашего банка отдельная ИТ-стратегия? Какие положения в ней зафиксированы? Александр Тараторин: У Росбанка есть отдельная ИТ-стратегия, которая поддерживает реализацию бизнес-стратегии и обще
|02.11.2020
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Росбанк и «Технониколь» перешли на взаимодействие host-to-host через канал НРД Транзит 2.0
жду корпоративной системой 1С «Технониколь» и host-to-host сервисом банка. Благодаря решениям НРД и Росбанка, корпоративное казначейство «Технониколь» получило возможность использовать унифицир
|28.10.2020
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В Росбанке назначен директор департамента розничных клиентских решений и цифрового бизнеса
д розничным блоком группы», - отметил Алексей Лола, член правления – директор по розничному бизнесу Росбанка. Алексей Тартышев окончил Оклендский технологический университет (Auckland Universit
|19.08.2020
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Росбанк запустил полностью дистанционный найм сотрудников
ы из Ростова-на-Дону и Казани, успешно прошедшие собеседования, были приняты в штат головного офиса Росбанка в основную ИТ-команду. Уже в первый рабочий день сотрудникам были предоставлены осно
|18.08.2020
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Росбанк и БМВ Банк провели совместную интеграцию автоматизированных банковских систем
ия Алексашина, заместитель директора департамента развития нецифровых каналов продаж и обслуживания Росбанка.
|06.08.2020
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«Связной» и Росбанк запустили оплату через СБП
ачи QR-кода по эквайринговой операции обеспечивает НСПК. Пилотный проект запущен в Москве. Клиентам Росбанка новая возможность уже доступна в приложении «Росбанк Онлайн». Кроме того, воспользов
|20.07.2020
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Росбанк предложил клиентам цифровые кредитные карты
енного кешбэка, так и продолжительного грейс-периода», – сказал руководитель центра цифровых продаж Росбанка Сергей Сеферов.
|17.07.2020
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Росбанк подключил искусственный интеллект для работы с документами клиентов
на изменение персональных данных», – отметила член правления, директор по операционной деятельности Росбанка Наталья Воеводина. «В представленном решении реализован полный набор возможностей, к
|01.06.2020
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«Синимекс» автоматизировал бизнес-процессы в Росбанке
«Синимекс» выполнил ряд проектов по оптимизации бизнес-процессов для своего давнего стратегического партнера Росбанка. Так, специалистами компании «Синимекс» автоматизированы новые бизнес-процессы в рамках масштабного проекта по оптимизации процедуры открытия счетов юридическим лицам, а именно: работа
|23.03.2020
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«Росбанк дом» запустил мобильное приложение для партнеров
зменении статуса рассмотрения заявок с помощью push-уведомлений. За счет интеграции с CRM-системами Росбанка при оформлении заявки на ипотеку приложение автоматически определяет зарплатных клие
|05.03.2020
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В группе Societe Generale в России будет создана единая ИТ-инфраструктура
te Generale объявила о создании единой ИТ-инфраструктуры для всех банков группы на базе ИТ-ресурсов Росбанка. Для реализации этого проекта Росбанк получил лицензию на оказание телематических ус
|20.02.2020
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Росбанк предложил зарплатным клиентам онлайн-рефинансирование
анка и номер текущего счета», – сказал Алексей Лола, директор по розничному бизнесу, член правления Росбанка.
|13.02.2020
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«Росбанк страхование» и Почта России запустили сервис отправки электронных заказных писем
«Росбанк страхование» впервые на российском страховом рынке реализовал прямую интеграцию по API с Почтой России. Теперь клиенты компании смогут получать заказные письма онлайн в личном кабинете
|13.02.2020
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Росбанк повысил защиту инфраструктуры приложений с помощью Prisma Cloud
нтеграции в области ИБ», — отметил Михаил Иванов, директор департамента информационной безопасности Росбанка. При внедрении перед проектной командой стояла задача защитить архитектуру, на котор
|19.12.2019
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Росбанк выбрал Group-IB в качестве стратегического партнера по кибербезопасности
ения потенциальных атак», — сказал Михаил Иванов, директор департамента информационной безопасности Росбанка. Интеграция технологий Anti-Malware-on-client с системой поведенческого анализа Secu
|11.12.2019
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X5, Росбанк и НСПК провели первую операцию через СБП
ак оплата банковской картой», – отметила Перизат Шайхина, первый заместитель председателя правления Росбанка. «Разрабатывая различные сценарии с2b-платежей, мы предоставляем пользователям СБП н
Интеррос упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Сотин Денис 181 122
|Натрусов Артем 229 73
|Чаркин Евгений 251 63
|Шадаев Максут 749 60
|Дьяченко Валерий 87 54
|Нестеров Алексей 93 54
|Гимранов Ринат 109 50
|Прохорова Алла 57 48
|Тараторин Александр 48 47
|Сирота Юрий 66 47
|Абакумов Евгений 152 44
|Андрианов Павел 82 43
|Клепиков Алексей 100 41
|Меденцев Константин 80 41
|Слышкин Василий 101 40
|Козак Николай 91 40
|Урьяс Вадим 90 40
|Белоусов Максим 95 38
|Фокин Валерий 44 38
|Бурилов Андрей 76 38
|Воронин Павел 78 38
|Карпов Иван 66 38
|Семенихин Игорь 48 37
|Егоров Владимир 72 37
|Соловьев Алексей 76 37
|Сыкулев Андрей 76 37
|Трофимова Людмила 42 36
|Рубин Адар 39 35
|Мискевич Евгений 40 35
|Истомин Константин 50 34
|Портной Михаил 34 33
|Ермолаев Артем 363 32
|Степченков Максим 55 31
|Евраев Михаил 245 31
|Копысов Виталий 52 31
|Каюмов Шамиль 45 30
|Лебедев Антон 43 30
|Генкина Екатерина 35 30
|Халматов Максим 56 30
|Горчаков Денис 38 30
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