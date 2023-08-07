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Интеррос Росбанк АКБ

Интеррос - Росбанк АКБ

Росбанк – универсальный банк, ранее в составе международной финансовой группы Societe Generale. По данным на 2021 год Росбанк обслуживает порядка 1,5 млн активных розничных клиентов, около 79 тысяч активных клиентов малого бизнеса и около 9 тысяч активных клиентов корпоративного бизнеса более чем в 60 регионах России. Сеть банка насчитывает более 230 отделений и 37 тыс. банкоматов партнерской сети, включая порядка 1500 собственных. Росбанк включен Банком России в перечень 13 системно значимых кредитных организаций.

 

 

"Секрет успеха производства цифровых продуктов"  Кирилл Покладов, Директор департамента ИТ корпоративного, инвестиционного и депозитарного бизнеса, Росбанк, CNews Forum Кейсы Опыт ИТ-лидеров, 20 июня 2023, Москва


07.08.2023 Росбанк подключился к приему оплаты по QR «Сбера»

жному сервису «Сбера» «Плати QR», которым ежемесячно пользуются более 7 млн человек. Теперь клиенты Росбанка — пользователи Android-устройств — могут оплачивать покупки в офлайн-магазинах по QR
31.07.2023 Росбанк внедряет систему управления моделями и модельным риском совместно с Kolmogorov AI

льные риски», – сказала Елизавета Розанова, руководитель центра интегрированного управления рисками Росбанка. Продукты Kolmogorov AI покрывают все этапы жизненного цикла модели – от постановки

12.07.2023 Росбанк перевел более 12 тыс. сотрудников на российскую ВКС-платформу и мессенджер TrueConf

вайдеров и иностранных ИТ-компаний, а также хранение данных внутри инфраструктуры банка. Сотрудники Росбанка могут запускать закрытые и публичные видеоконференции и участвовать в онлайн-встреча
12.07.2023 Росбанк отказался от Skype в пользу российской видеоконференцсвязи

банка на цифровизацию связи с помощью безопасных и независимых российских ИТ-решений», — отметили в Росбанке. Сумму закупки представители банка, а также TrueConf не раскрывают. Росбанк обслужив
16.06.2023 Росбанк подписал меморандум о сотрудничестве с VK

е экспертизой в области ИТ. Меморандум о сотрудничестве подписали на ПМЭФ’23 председатель правления Росбанка Наталья Воеводина и генеральный директор VK Владимир Кириенко. Первым этапом партнер
13.06.2023 Росбанк запускает альтернативу мобильным приложениям

анное изменить взаимодействие клиентов с банковскими услугами. Об этом CNews сообщили представители Росбанка. «Росбанк онлайн» – веб-приложение, включающее в себя современные технологии, интуит
14.02.2023 Росбанк завершил миграцию на отечественную роботизированную платформу

отрудников, которые выполняют работу почти 200 штатных единиц. Об этом CNews сообщили представители Росбанка. Решение о миграции на отечественную платформу было принято Росбанком в ответ на пер
18.08.2022 Росбанк подключается к цифровому сервису «Дом.РФ» для индивидуального строительства

дома. Cответствующее соглашение было подписано между банком и «Дом.РФ». Согласно документу, участие Росбанка в проекте позволит клиентам кредитной организации выбрать подходящий проект и в буду
17.08.2022 Росбанк внедрил решение «Диасофт» по кредитованию юрлиц в своих филиалах

оров корпоративных клиентов и сократило time-to-market новых продуктов. «Замена бэк-офисной системы Росбанка – это масштабный проект, который мы ведем практически полностью в дистанционном форм
05.07.2022 «Инфосистемы джет» взяла на поддержку частное облако в Росбанке

После завершения проекта по внедрению в Росбанке оркестратора управления приватным облаком на открытой платформе ManageIQ, компания «
21.02.2022 «АМТ-груп» модернизировала ядро сети корпоративной телефонии и видеоконференцсвязи Росбанка

вано на решении Cisco Unified Communications Manager (CUCM). Абонентами системы являются сотрудники Росбанка, работающие в офисах банка по всей территории России. В банке эксплуатируется подсис
19.01.2022 Финансовая компания Росбанка внедрила решения «Синтегро ОСБУ» и «Фабрику XBRL»

Новая финансовая компания Росбанка – «РБ трейдинг» – получила от Банка России лицензию профессионального участника рынк
06.12.2021 ИБ-специалисты Росбанка прошли киберучения на платформе Jet CyberCamp

«Инфосистемы джет» провели двухдневные киберучения для специалистов Security Operation Center (SOC) Росбанка. В сэмулированной инфраструктуре ИБ-специалисты банка расследовали крупную атаку, в

29.11.2021 Росбанк и «Инфосистемы джет» развернут частное облако

икации, блочное и файловое хранилище, а также сетевой доступ к ресурсам. Переход на облако позволит Росбанку снизить параметр Time To Market для новых сервисов до нескольких дней. Кроме того, ч
27.08.2021 Neoflex автоматизировала в Росбанке оценку активов по амортизированной стоимости

казчиком», — отметил Максим Михалкин, директор по информационным технологиям финансов и бухгалтерии Росбанка. «Во многом успех ИТ-проекта определяется слаженной и эффективной работой проектных

30.07.2021 Почему Росбанк внедрил Oracle FLEXCUBE для автоматизации операций на рынках капитала

CNews: В Росбанке внедрена новая система автоматизации бэк-офиса по операциям на финансовых рынках. Ка
30.04.2021 Росбанк совместно с «Инфосистемы джет» внедрил систему sGRC на базе платформы RSA Archer

Governance, Risk and Compliance) было предусмотрено стратегией развития информационной безопасности Росбанка, в рамках которой была создана новая процессная модель, а в качестве инструмента для
16.02.2021 Росбанк совместно с GlowByte и SAS автоматизировал процессы ПОД/ФТ

Команды Росбанка и GlowByte совместно с SAS завершили проект по автоматизации процессов выявления опе
08.02.2021 Росбанк начал использовать биометрию для идентификации сотрудников и посетителей

«АРМО-Системы» реализовала проект по повышению уровня безопасности в новом административном офисе Росбанка. Выполнение одной из ключевых задач проекта – биометрического распознавания лиц сотрудников и посетителей – обеспечило внедрение решения Id-Guard – разработки компании RecFaces. «В рам
02.02.2021 ИТ-директором «Ингосстраха» стал выходец из Росбанка

Новый ИТ-директор «Ингосстраха» Директором по информационных технологий российской страховой компании «Ингосстрах» назначен Виктор Федосов. Топ-менеджер пришел в организацию из Росбанка. Там он, по заверению его новых работодателей, создал и возглавил департамент ИТ и розничного бизнеса, занимался трансформацией операционной модели, переведя на целевую операционную мо
27.01.2021 Росбанк модернизирует расчетное и кредитное обслуживание юрлиц на основе решения «Диасофт»

ая платформа будет доступна во всех дополнительных офисах банка. Интеграция бэк-офиса в IT-ландшафт Росбанка реализована с помощью решения на основе современной микросервисной архитектуры. «Нов
21.01.2021 Росбанк и «Диасофт» реализуют масштабный проект по замене core-системы банка

Новая корпоративная платформа Росбанка – Digital Q Consumer and Corporate Products от «Диасофт» – будет тиражирована на все
Андрей Пономарев, Росбанк: За желаниями клиентов банков нельзя успевать без гибкой разработки

х инструментов в разработке, в интервью CNews рассказал Андрей Пономарев, начальник управления IaaS Росбанка. 16.12.2020 Текст: Артур Галеев «У нас стало гораздо больше задач, связанных с разви
26.11.2020 «Связной» и Росбанк масштабировали оплату товаров по QR-коду на все магазины розничной сети в России

что потребители всё чаще выбирают новый метод оплаты с помощью QR-платежей. Успешное сотрудничество Росбанка с компанией «Связной» в этом направлении показывает, как качественно и в короткие ср
23.11.2020 Александр Тараторин, Росбанк -

Для развития банковских приложений экспертиза по ним должна присутствовать внутри банка

у вашего банка отдельная ИТ-стратегия? Какие положения в ней зафиксированы? Александр Тараторин: У Росбанка есть отдельная ИТ-стратегия, которая поддерживает реализацию бизнес-стратегии и обще
02.11.2020 Росбанк и «Технониколь» перешли на взаимодействие host-to-host через канал НРД Транзит 2.0

жду корпоративной системой 1С «Технониколь» и host-to-host сервисом банка. Благодаря решениям НРД и Росбанка, корпоративное казначейство «Технониколь» получило возможность использовать унифицир
28.10.2020 В Росбанке назначен директор департамента розничных клиентских решений и цифрового бизнеса

д розничным блоком группы», - отметил Алексей Лола, член правления – директор по розничному бизнесу Росбанка. Алексей Тартышев окончил Оклендский технологический университет (Auckland Universit
19.08.2020 Росбанк запустил полностью дистанционный найм сотрудников

ы из Ростова-на-Дону и Казани, успешно прошедшие собеседования, были приняты в штат головного офиса Росбанка в основную ИТ-команду. Уже в первый рабочий день сотрудникам были предоставлены осно
18.08.2020 Росбанк и БМВ Банк провели совместную интеграцию автоматизированных банковских систем

ия Алексашина, заместитель директора департамента развития нецифровых каналов продаж и обслуживания Росбанка.
06.08.2020 «Связной» и Росбанк запустили оплату через СБП

ачи QR-кода по эквайринговой операции обеспечивает НСПК. Пилотный проект запущен в Москве. Клиентам Росбанка новая возможность уже доступна в приложении «Росбанк Онлайн». Кроме того, воспользов
20.07.2020 Росбанк предложил клиентам цифровые кредитные карты

енного кешбэка, так и продолжительного грейс-периода», – сказал руководитель центра цифровых продаж Росбанка Сергей Сеферов.
17.07.2020 Росбанк подключил искусственный интеллект для работы с документами клиентов

на изменение персональных данных», – отметила член правления, директор по операционной деятельности Росбанка Наталья Воеводина. «В представленном решении реализован полный набор возможностей, к
01.06.2020 «Синимекс» автоматизировал бизнес-процессы в Росбанке

«Синимекс» выполнил ряд проектов по оптимизации бизнес-процессов для своего давнего стратегического партнера Росбанка. Так, специалистами компании «Синимекс» автоматизированы новые бизнес-процессы в рамках масштабного проекта по оптимизации процедуры открытия счетов юридическим лицам, а именно: работа
23.03.2020 «Росбанк дом» запустил мобильное приложение для партнеров

зменении статуса рассмотрения заявок с помощью push-уведомлений. За счет интеграции с CRM-системами Росбанка при оформлении заявки на ипотеку приложение автоматически определяет зарплатных клие
05.03.2020 В группе Societe Generale в России будет создана единая ИТ-инфраструктура

te Generale объявила о создании единой ИТ-инфраструктуры для всех банков группы на базе ИТ-ресурсов Росбанка. Для реализации этого проекта Росбанк получил лицензию на оказание телематических ус
20.02.2020 Росбанк предложил зарплатным клиентам онлайн-рефинансирование

анка и номер текущего счета», – сказал Алексей Лола, директор по розничному бизнесу, член правления Росбанка.
13.02.2020 «Росбанк страхование» и Почта России запустили сервис отправки электронных заказных писем

«Росбанк страхование» впервые на российском страховом рынке реализовал прямую интеграцию по API с Почтой России. Теперь клиенты компании смогут получать заказные письма онлайн в личном кабинете

13.02.2020 Росбанк повысил защиту инфраструктуры приложений с помощью Prisma Cloud

нтеграции в области ИБ», — отметил Михаил Иванов, директор департамента информационной безопасности Росбанка. При внедрении перед проектной командой стояла задача защитить архитектуру, на котор
19.12.2019 Росбанк выбрал Group-IB в качестве стратегического партнера по кибербезопасности

ения потенциальных атак», — сказал Михаил Иванов, директор департамента информационной безопасности Росбанка. Интеграция технологий Anti-Malware-on-client с системой поведенческого анализа Secu
11.12.2019 X5, Росбанк и НСПК провели первую операцию через СБП

ак оплата банковской картой», – отметила Перизат Шайхина, первый заместитель председателя правления Росбанка. «Разрабатывая различные сценарии с2b-платежей, мы предоставляем пользователям СБП н

Публикаций - 552, упоминаний - 941

Интеррос упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10111 124
7385 73
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7399 66
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 194 50
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8246 50
Schneider Electric 534 46
Сбер - Cloud.ru - SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 352 45
Diasoft - Диасофт 643 40
Schneider Electric Secure Power 57 38
Rimini Street 50 35
Directum - Директум 969 35
Центр2М - Center2М 58 35
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10428 35
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком - Норникель Спутник - Норникель Технические сервисы 39 34
Такском - Taxcom 225 34
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 325 33
Microsoft Corporation 23883 31
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 425 30
Первый ОФД - Оператор фискальных данных 104 29
Ситилабс 36 29
UseTech - Юзтех Интеграция 44 29
Gelarm - Геларм 34 28
Delta Computers - Дельта Компьютерс 71 28
InfoWatch - Инфовотч 955 28
ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 130 24
Oracle Corporation 6429 24
Luxms 52 24
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 502 23
IBM - International Business Machines Corp 9281 22
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1937 22
Yandex - Яндекс 6139 20
ABB Group - Asea Brown Boveri 312 18
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 289 18
Программный продукт ГК 59 17
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 987 15
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 422 14
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6501 14
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications 188 12
Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 347 12
Dell EMC 4964 12
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6218 163
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2540 135
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 867 129
ГПБ - Газпромбанк 981 127
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 603 125
Альфа-Банк 1642 124
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1314 95
МКБ - Московский кредитный банк 469 91
X5 Group 877 83
РЖД - Российские железные дороги 1703 75
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 369 74
Ингосстрах СПАО 363 68
ПСБ - Промсвязьбанк 762 67
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 293 65
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 951 61
ОМК - Объединенная металлургическая компания 170 60
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 149 59
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 439 57
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 158 51
Сургутнефтегаз - СНГ 251 51
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 255 49
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 389 48
Почта России ПАО 2064 48
Ак Барс Банк 255 47
Открытие ФК - Банк Открытие 2849 46
ПГК - Первая грузовая компания 164 41
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 321 41
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 735 41
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 150 39
Почта Банк 388 37
Абсолют Банк 193 36
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 248 36
ВТБ - ВТБ24 661 35
Лента - Сеть розничной торговли 1813 35
Совкомбанк ПАО 220 33
Societe Generale Group - Groupe Société Générale S.A. 78 32
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1047 32
Агрокомплекс имени Н.И. Ткачева 47 31
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 482 31
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 312 31
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9880 114
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3977 88
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1614 65
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1668 54
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2507 47
Федеральное казначейство России 1626 42
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3120 40
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1627 37
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 82 34
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 42 29
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5432 28
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2595 25
Правительство Москвы 2124 25
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 728 23
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1236 21
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 278 21
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 188 20
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4778 18
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3123 15
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2089 14
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 77 13
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 71 13
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации - ГЦСиЗИ - Главный центр связи и защиты информации 41 13
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3155 11
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2570 10
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1089 8
Президент Российской Федерации 3936 7
Верховный суд Российской Федерации 794 7
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 898 7
Минприроды РФ - Росводресурсы - ФАВР РФ - Федеральное агентство водных ресурсов Российской Федерации 55 7
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 853 7
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 996 7
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 418 6
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1127 6
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 919 6
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2893 6
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4721 6
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 196 5
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 353 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2077 5
АФТ - Ассоциация Финтех 74 11
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 237 7
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 59 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6164 4
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 3
РСА - Российский союз автостраховщиков 112 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 260 3
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 123 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 602 2
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 83 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 222 2
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 37 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1389 2
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 166 1
Финансовые инновации - АФИ - ассоциация 7 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 486 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 265 1
ООН Всемирная туристская организация - ЮНВТО, ВТООН - UNWTO - United Nations World Tourism Organization 5 1
Единая Россия - Политическая партия 276 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 235 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 93 1
АБИСС - Ассоциация пользователей стандартов по информационной безопасности 12 1
ФАИР НП - Федерация правообладателей по коллективному управлению авторскими правами при использовании произведений в интерактивном режиме 15 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 36 1
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 67 1
BIAN - Banking Industry Architecture Network 6 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 47 1
Linux Foundation 175 1
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 9 1
АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 2 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 56527 298
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 42025 235
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 27225 186
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы 3759 151
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 21495 117
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 18453 116
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 13976 114
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 13920 112
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 5437 102
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 3940 98
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 3915 92
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 9074 85
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Телебанкинг - Remote Banking 3817 75
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть 880 68
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 8464 66
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 10449 62
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17875 61
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 812 60
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Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 26865 58
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OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 6279 54
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 5469 53
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA 4226 52
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Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 11978 49
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 11402 49
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 4779 46
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MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение 3739 43
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CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 5825 41
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Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 1601 38
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1С:ERP Управление предприятием 390 35
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 68 30
UseTech UseBus 28 28
Право.ру - Pravo.Tech - Manage.one 38 28
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 916 28
Google Android 13072 27
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Luxms BI 49 24
Apple iOS 7128 23
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Microsoft Windows 2000 12903 19
Linux OS 8706 17
Microsoft Windows 14825 16
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4385 16
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МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 831 14
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Mozilla Firefox - браузер 1823 12
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 179 12
Google Chrome - браузер 1451 12
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Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 783 10
Интеррос - Росбанк Онлайн - интернет-банк 10 10
IBM Integration Bus 17 10
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 229 9
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 923 9
Apple macOS 1813 8
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Smart Engines - Smart Code Engine - Smart MRZReader 34 8
Apple iPhone - серия смартфонов 6775 7
Google Play - Google Store - Android Market 3081 7
Apple - App Store 2707 7
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MasterCard Maestro 149 6
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Сотин Денис 181 122
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Гимранов Ринат 109 50
Прохорова Алла 57 48
Тараторин Александр 48 47
Сирота Юрий 66 47
Абакумов Евгений 152 44
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Клепиков Алексей 100 41
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Козак Николай 91 40
Урьяс Вадим 90 40
Белоусов Максим 95 38
Фокин Валерий 44 38
Бурилов Андрей 76 38
Воронин Павел 78 38
Карпов Иван 66 38
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Егоров Владимир 72 37
Соловьев Алексей 76 37
Сыкулев Андрей 76 37
Трофимова Людмила 42 36
Рубин Адар 39 35
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Истомин Константин 50 34
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Халматов Максим 56 30
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Россия - РФ - Российская федерация 128647 449
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Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15934 28
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Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3367 22
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CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 202 22
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Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5428 16
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11059 37
Коммерсантъ - Издательский дом 1426 9
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РДТЕХ Учебный центр НОУ 9 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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